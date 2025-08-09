“ปราง กัญญ์ณรัณ” อยากรู้ “โต้ง ทูพี” รู้สึกอย่างไรช่วยโปรโมตแชร์เพลงให้ หากเป็นพลังบวกก็ขอบคุณ

“ปราง กัญญ์ณรัณ” รับหวาน “โอบ โอบนิธิ” แต่อีกใจหวานมากก็เป็นกังวล เพราะชีวิตเจอแต่ดรามาตลอด ดีใจกับตัวเองชีวิตได้เจอความรักที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ กับประเด็นแฟนเก่า “โต้ง ทูพี” ช่วยแชร์โปรโมตเพลงใหม่ “อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหว” ให้ อยากรู้เหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไร ลั่นหากช่วยรีโพสต์เป็นพลังบวกก็ขอบคุณ
หวานสุดๆ คู่นี้ สำหรับ “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” ที่เพิ่งจะอวยพรวันเกิดแฟน “โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” สุดจะหวานฉ่ำ ตกหลุมรักทุกวัน ทำใครเห็นต่างก็พากันอิจฉา
“ก็เป็นแฟนไง กับคำอวยพรตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร ก็เขียนจากใจบอกว่าตกหลุมรักทุกวัน คือไม่รู้จะบอกอะไรเขา วันเกิดวันพิเศษด้วย ปกติเราอาจจะมีการพูดคุยกันเอง แต่อันนี้มันออกสื่อเราก็อยากจะพูดอะไรดีๆ กับเขาหน่อย (ทำไมถึงตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ทุกวัน?) ก็เพราะว่าเขาเหมือนเดิมทุกวันไง เขาน่ารัก แต่เขาก็หวานกว่า สู้เราสุดฤทธิ์เหมือนกัน
อยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ค่ะ เพียงแต่ว่าบางทีก่อนหน้านี้ออกสื่อเราอาจจะต้องเก็บคำพูดนิดนึง แต่ตอนนี้ก็คือไม่เก็บแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆ ออกสื่อเท่าไหร่ แต่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารัก แต่รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นโอกาสพิเศษ ก็เลยบอกรักนิดนึง ก็ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆ เลยนะคะ มันเป็นเรื่องราวดีๆ อย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้เขารู้สึกว่าความรักมันน่ารักสดใส มันสวยงาม ก็เลยคิดว่าจริงๆ มันเป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วคนดูแล้วมีพลังบวก รู้สึกดีๆ กับเรา”
อีกใจหวานมากก็เป็นกังวล เพราะชีวิตเจอแต่ดรามาตลอด
“คือบางทีกังวลนะ เพราะว่าชีวิตปรางมันเป็นอะไรที่ดรามาตลอดเลย เป็นคนแบบนั้นมาตลอด บางทีก็เจอกระแสดรามาแบบงงๆ จากเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะ แต่ครั้งนี้พอมันเป็นบวกเราก็ตามอ่านคอมเมนต์นะ เวลาที่คนมาคอมเมนต์ว่าอยากจะเจอความรักดีๆ แบบนี้ เราก็รู้สึกดีใจที่คนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วย อันดับแรกก็ต้องรักตัวเองให้มากๆ ก่อน พอเรารักตัวเองให้มากๆ เราจะรู้ว่าเราอยากเจอคนแบบไหน แล้วคนแบบนั้นจะเข้ามาเอง
ตอนนี้ความรักก็แฮปปี้ไม่มีเรื่องทุกข์ ไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลย ใช้ชีวิตได้ในทุกๆ วันโดยที่มีความหวานให้กันด้วย ส่วนคุณแม่เจอแล้ว เจอตลอด แม่ก็บอกว่าถ้าลูกแฮปปี้ แม่ก็แฮปปี้ คือเขาก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่า โตๆ แล้วไม่ได้อยากห้ามอะไร เขาก็รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง เขาเห็นว่าถ้าลูกมีความสุขในการมีเขาในชีวิต แม่ก็ไม่ได้ติดอะไร
ส่วนแม่โอบก็น่ารัก ทานข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้ว เขาจะชอบชวนไปทานข้าว เขาก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรขนาดนั้น คือเขาจะคอยห้ามปรามลูกเขาให้เป็นเด็กดี เพราะว่าเขากลัวว่าลูกชายจะโดนเท เพราะเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมาก แต่อยู่กับเราเขาน่ารัก ก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะแม่ น่ารัก คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นความสบายใจ ปรางสามารถตื่นมาใช้ชีวิตแบบสบายใจในทุกๆ วัน”
คนอิจฉาโมเมนต์แฟนเป่าผมให้
“คนอิจฉาก็มีเยอะ เป็นฟีลบอกว่า โห… สังคมบังคับให้มีแฟน ก็แซวว่าต้องผมเปียกไปตลอด มีบอกว่าสงสัยต้องโกนหัวแล้ว มันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาทำให้จริงๆ เขาก็ทำให้บ่อย ก็ลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อย แล้วก็มีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมตเพลง เขาทำให้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆ เลย เป็นสิ่งแรกที่เขาขอ เขาบอกว่าวันนี้ผมเปียกไหม ผมเหม็นหรือยัง เราจะบอกว่ายังไม่เหม็น ก็งงว่าถามทำไมทุกวัน ถามผมเหม็นหรือยัง จะสระผมหรือยัง ฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะ เขาบอกว่าเขาอยากลองเป่าให้ ได้ยินว่าเราชอบบ่นขี้เกียจเป่าผม
ได้ยินแบบนั้นเราก็กลัวว่าเขาจะเป่าให้เราทีเดียวแล้วไม่เป่าให้อีกเลย เพราะมันเหนื่อย มันใช้เวลาเป็นชั่วโมง ตอนนี้เขาเริ่มฝึกใช้ไดร์แล้ว ไม่ใช้แค่มืออย่างเดียว ตอนใช้มือผมพันกันมากๆ เลย เพราะเขย่าแรงไปนิดนึง ก็รู้สึกแฮปปี้ เหมือนเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ปรางก็จะเกรงใจ อยากจะให้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการมีแฟน ถ้าเขาเป่าให้นะคะ”
ของขวัญวันเกิดให้แฟนเป็นเสื้อและบงจี ดราก้อน
“ของขวัญเป็นเสื้อ เขาอยากจะได้อยู่แล้ว เป็นบงของจี ดราก้อน คือเขาชอบ จี ดราก้อน มาก แล้วตอนแรก จี ดราก้อน จะมาที่ไทย ซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดี ก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อที่จะเอาไปดูด้วยกัน แต่ตอนนี้ก็คือดูเอ็มวี ถือบงที่บ้านไปก่อน”
กับประเด็นแฟนเก่า “โต้ง ทูพี” พิทวัส พฤกษกิจ ช่วยแชร์โปรโมตเพลงใหม่ “อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหว” ให้ ลั่นหากช่วยรีโพสต์เป็นพลังบวกก็ขอบคุณ
“คือเห็นแล้ว ที่จริงเห็นจากพี่ๆ คือปรางก็ไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมเขาแล้วเหมือนกัน ปรางไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่า.. แบบจริงๆ คือไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับโต้งเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น หรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมา ก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไร หรือว่าเขาเป็นอย่างไรกับเพลงนี้ที่ปรางทำขึ้นมา
ยังไม่ได้มีการคุยกับโต้งเลย ถ้าปรางมีโอกาสได้คุยกับเขา ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไง ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดี แต่ว่ายังไม่ได้พูดคุย ถ้าเกิดเป็นการช่วยรีโพสต์ด้วยพลังบวกจริงๆ ก็ขอบคุณมากๆ แต่ถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฝง ไม่สิคะ คงได้แต่พูดว่าเจตนาของการทำเพลงนี้ อย่างที่ทุกครั้งว่าเราก็ระมัดระวังทุกจุดไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเรา
ไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามออกมาเพื่อแฉตัวเอง หรือทำให้ใครอีกคนดูแย่อยู่แล้ว แต่ว่าความตั้งใจของปราง ปรางอยากจะบอกทุกคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดี ว่าฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกัน แต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้ว แค่นั้นเอง อันนี้คือจุดประสงค์หลัก แต่จริงๆ ปรางก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดรามาอะไรเกิดขึ้นกับการที่คนเอาเพลงนี้ไปโยงในอดีตเลย ปรางเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับหนึ่ง
คือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็จะโอบนิธิ แต่เมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าก็จะกลับไปความรักครั้งเก่าของเรา ซึ่งจริงๆ อยากจะบอกว่าเราเป็นศิลปิน จริงๆ หลากหลายอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นสตอรี่ของเราซะทีเดียว หรือถ้าเป็นสตอรี่ของเรา เราก็จะบอกเลย เพลงนี้ยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของเรา แต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของเราจริงๆ และหนึ่งในความรู้สึกที่เรารู้สึกมันไม่ใช่แค่เราหรอก ทุกคนเขาก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกัน เราแค่อยากหยิบมันมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียว”