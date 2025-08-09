“เจนี่” เขินจะเป็นลม ตั้งแต่สึกมีสาวเข้ามาจีบเยอะ ลั่นไม่ติด หากมาทางนี้แล้วรุ่ง

“เจนี่” เขินจะเป็นลม ทำตัวไม่ถูกตั้งแต่สึกออกมามีสาวเข้ามาดีล ขายขนมจีบ ลั่นไม่ติด หากมาทางนี้แล้วรุ่ง เผยบวช 14 วันทำให้ได้ศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้น
หลังจากสึกจากการเป็นสามเณรี “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ก็กลับมาลุยงานต่อทันที ในบทบาทใหม่กับการเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง “ตถตา (ตะ-ถะ-ตา) I AM WHAT I AM” ที่เปิดบวงสรวงวันนี้ (9 ส.ค. 68) ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง โดยซีรีส์เรื่องนี้ เจนี่จับมือพาร์ตเนอร์กับผู้บริหารไฟแรง “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง”แห่งค่าย ไอดีล ครีเอชั่น เจนี่ได้เผยถึงงานใหม่ครั้งนี้ว่า….
“ซีรีส์เรื่องตถตาค่ะ จริงๆ มีหลายชื่อนะคะ แต่เจนเป็นคนเลือกชื่อนี้ เพราะเป็นช่วงที่บวชพอดี เรื่องนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเจนกับพี่เพชร เรื่องราวมันก็โยงกับชื่อเรื่อง ตถตา แปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง ตอนจบของเรื่องจะเฉลยทั้งหมด ก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากเดี๋ยวจะไม่สนุก เรื่องนี้บอกเลยว่าเสียหน้าไม่ได้”
ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ได้มาเป็นผู้จัด เพราะอยู่ในวงการเป็นนักแสดงมา 30 ปีแล้ว
“รู้สึกตื่นเต้น มันเป็นก้าวสำคัญของเจน เจนอยู่ในวงการนี้มา 30 ปีแล้ว เจนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวมาสู่อีกบทบาทนึงก็เตรียมตัวเยอะพอสมควร ถือเป็นน้องใหม่สำหรับตำแหน่งนี้ คือพอเราโตมาในระดับนี้แล้ว ก็อยากจะทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงบ้าง อย่างการเป็นนักแสดงเราโฟกัสแค่บทของเรา พอมาเป็นผู้จัดรายละเอียดที่ต้องทำมันเยอะขึ้น แต่เจนก็ชอบนะคะ
เรียกว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เราอยากมีส่วนร่วมด้วยมากกว่าค่ะ ก็เล่นทรงนี้แหละ เจนใส่วิกแล้วเหมือนกะเทยส่วนนักแสดงเจนก็แคสเองทั้งหมด ส่วนมากก็จะเป็นน้องๆ ครอบครัวเรากันเอง”
เผยการบวชทำให้ได้ศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้น
“ก่อนอื่นคืออนุโมทนาบุญกับทุกคนก่อนเลยนะคะ รู้สึกดีจริงๆ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะไปต่ออีก แต่เรารู้ว่าเรามีเวลาจำกัดได้แค่นี้ เหมือนเราไปลับคมสิ่งที่เราปฎิบัติอยู่ทุกวัน ทำให้เจนศึกษาธรรมะ เรียนรู้เรื่องของเรื่องของการปฎิบัติได้ลึกขึ้น ก็เปลี่ยนไปนะ เพราะว่าไม่มีผม รู้สึกดีค่ะ สระผมแล้วไม่ต้องไดร์ผม เจนี่เป็นผู้ชายนะคะ ก็เห็นค่ะว่าคนชอบลุคนี้ แต่ตัวเจนก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอยู่ (หล่อมาก เท่มาก?) ถือเป็นคำชม ขอบคุณค่ะ เจนควรดีใจใช่ไหม เจนก็กลางๆ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องยาวเร็ว จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆ ถ้าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้ว ณ วันนี้ต่อให้มันเป็นยังไงเราก็ยอมรับ
ถ้าไม่ได้บวชตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจของเราจะได้ทำตอนไหน ไม่อยากจะผัดวันประกันพรุ่ง ถึงมีเวลาแค่ 14 วัน เจนก็จะเอา 14 วัน โมเมนต์ตอนนั้นมันตื้นตัน บวกกับเสียงร้องไห้ของลูกสาว ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆ ดีใจที่เพื่อนทุกคนไปอารมณ์ตอนนั้นมันลึกซึ้ง ทุกคนก็ตื้นตันใจค่ะ
ถามว่าได้รู้ครบไหมเจนว่าธรรมมะไม่มีจุดสิ้นสุด เราสามารถศึกษา ปฎิบัติได้ตลอดเวลา สิ่งที่เจนเข้าไปมีประสบการณ์ 14 วันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาธรรมะมากกว่า”
ก่อนบวชอธิบายกับลูกให้เข้าใจอยู่ 2-3 เดือน
“ก็อธิบายล่วงหน้า 2-3 เดือน ว่าหม่ามี๊จะตัดผมนะคะ จะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ น้องบอกหม่ามี๊ไม่โกนผมได้ไหม ก็บอกลูกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้น คือน้องเข้าใจทุกอย่างยกเว้นแค่เรื่องโกนผม สวดมนต์ ทำบุญเขาเข้าใจแต่เรื่องการโกนผมยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเด็กสมัยนี้ แต่เจนอยากทำให้เป็นตัวอย่างการเข้าถึงพระพุทธศาสนา เพื่อสอนเด็กๆ ในเจนเนอเรชั่นนี้ด้วยถ้าเจนไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้เจนจะได้ทำวันไหน”
รับหลังสึกมีสาวๆ มาดีล ลั่นทำตัวไม่ถูก แต่ไม่ติด เปิดรับหากมาทางนี้แล้วรุ่ง
“มี มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก ที่มีผู้หญิงมา ก็ทำตัวไม่ถูก มัน… จะเป็นลมแล้วเนี่ย ฝากแจ้งว่าไม่ติดค่ะ เปิดรับ ถ้ามาทางนี้แล้วดี ก็ไม่รู้จะรุ่งหรือร่วง”