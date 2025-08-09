xs
xsm
sm
md
lg

“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้จะลงแต่ภาพตัวเอง แต่ก็มีคนสังเกตมีภาพรองเท้าคู่ปริศนา ทำหลายคนสงสัยว่ายุโรปทริปนี้ “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์”ไปเที่ยวกับหนุ่มที่ไหนนะ โดยมีชาวเน็ตเข้ามาชี้เป้า “ถ้าใช่ แอบเชียร์อยู่นะคะคุณโบว์คุณแบงค์ , ไปกับคุณแบงค์, ไปด้วยกันนะคะ คงใช่แหละ”

เมื่อลองแกะรอย ก็พบว่าภาพในอินสตาแกรมของ “พชร ปัญญายงค์” อดีตสามีเก่าของ “นิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา” โพสต์ภาพทริปพาลูกชายไปเข้าค่ายฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ และยังมีภาพ แบงค์ กับกลุ่มเพื่อนๆ ที่มี โบว์ เบญจวรรณ ร่วมเฟรมอยู่ด้วยหลายรูป เหมือนมาทริปด้วยกัน

แบงค์ พชร ได้ประกาศหย่ากับอดีตภรรยา นิหน่า สุฐิตา เมื่อช่วงปี 2567 โดยได้จดทะเบียนหย่ายุติความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาไปตั้งแต่ปี 2566 ด้าน โบว์ เบญจวรรณ เอง ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โบว์ เบวรรณ ได้ออกมาแย็ปๆ ว่ากำลังศึกษาดูใจหนุ่มรายหนึ่งอยู่ เรียกว่าอยู่ในจุดที่สบายใจ แฮปปี้ ยังไม่เปิดตัว เพราะรอให้หลายๆ อย่างลงตัว


























“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่
“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่
“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่
“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่
“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่
+10
กำลังโหลดความคิดเห็น