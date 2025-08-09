“โบว์ เบญจวรรณ” ร่วมเฟรม “แบงค์ พชร” เที่ยวทริปยุโรป แฟนๆ ร่วมยินดีรักครั้งใหม่

แม้จะลงแต่ภาพตัวเอง แต่ก็มีคนสังเกตมีภาพรองเท้าคู่ปริศนา ทำหลายคนสงสัยว่ายุโรปทริปนี้ “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์”ไปเที่ยวกับหนุ่มที่ไหนนะ โดยมีชาวเน็ตเข้ามาชี้เป้า “ถ้าใช่ แอบเชียร์อยู่นะคะคุณโบว์คุณแบงค์ , ไปกับคุณแบงค์, ไปด้วยกันนะคะ คงใช่แหละ”
เมื่อลองแกะรอย ก็พบว่าภาพในอินสตาแกรมของ “พชร ปัญญายงค์” อดีตสามีเก่าของ “นิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา” โพสต์ภาพทริปพาลูกชายไปเข้าค่ายฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ และยังมีภาพ แบงค์ กับกลุ่มเพื่อนๆ ที่มี โบว์ เบญจวรรณ ร่วมเฟรมอยู่ด้วยหลายรูป เหมือนมาทริปด้วยกัน
แบงค์ พชร ได้ประกาศหย่ากับอดีตภรรยา นิหน่า สุฐิตา เมื่อช่วงปี 2567 โดยได้จดทะเบียนหย่ายุติความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาไปตั้งแต่ปี 2566 ด้าน โบว์ เบญจวรรณ เอง ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โบว์ เบวรรณ ได้ออกมาแย็ปๆ ว่ากำลังศึกษาดูใจหนุ่มรายหนึ่งอยู่ เรียกว่าอยู่ในจุดที่สบายใจ แฮปปี้ ยังไม่เปิดตัว เพราะรอให้หลายๆ อย่างลงตัว