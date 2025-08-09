เวรี่จึ้ง! “เมย์ วาสนา” ฟินโคตร ใส่สร้อยหรูในตำนานอีกครั้ง (คลิป)

หลังจากที่ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” นักธุรกิจชื่อดัง ได้ออกประกาศตามหาทรัพย์สิน มูลค่า 62 ล้าน ที่ถูก “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ยืมไปแต่ไม่ยอมคืนตามกำหนด แถมพบว่านำไปจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต จนกลายเป็นข่าวฉาวสะเทือนวงการ แต่ภายหลังเป็นข่าวทรัพย์สินบางรายการได้กลับคืนสู่เจ้าของ หนึ่งในนั้นคือ สร้อยมรกต Lotus Arts de Vivre ราคา 26 ล้าน ซึ่งมีชิ้นเดียวในโลก
ล่าสุดอินสตาแกรม เมย์ วาสนา ได้เผยความฟิน ที่ได้สวมใส่สร้อยสุดรักเส้นดังกล่าวอีกครั้ง โดยเขียนแคปชั่นว่า
“the return of the 1-of-a kind jewelry that holds dear value to my heart 💚
สร้อยในตำนาน ที่ได้โอกาสเอามาใส่สักที‼️
@piwpidd_makeup สวย ไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เสมอ เลิฟยูวน์ค่า”
ขณะที่คนดังและแฟนๆ เข้ามาเมนต์ อาทิ สวยที่สุดในตำนาน , ต้องอยู่กับเจ้าของตัวจริงจ้า สวยมาก เวรี่จึ้ง, กลับมาสู่เจ้าของแล้ว กลับมารอบนี้ปังกว่าเดิมพันเท่า ขณะที่ “ดีเจดาด้า” เมนต์ว่า อุ้ย ได้ใส่แล้ว สวยมากๆ เมย์ก็ตอบกลับไปว่า “ได้ใส่แล้ว เย่”