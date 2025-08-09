“ไบร์ท-อองตวน” จูงมือคุณแม่ศัลยกรรมย้อนวัย “ไม่ต้องดึง ก็ตึงได้”!! กับรพ.ธีรพร

ต้อนรับเดือนสิงหาวันแม่แห่งชาติ!! ด้วยเรื่องราวดีๆ ของสองหนุ่มหล่ออย่าง ไบร์ท - นรภัทร วิไลพันธุ์ นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ และ อองตวน ปินโต อดีตนักมวยหนุ่มหล่อสัญชาติฝรั่งเศสที่พร้อมใจกันจูงมือ “คุณแม่” เข้ามาปรึกษาเรื่องความสวยความงามกับ “ธีรพร” โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โดยคุณหมอชลธิศ
สำหรับนักแสดงหนุ่มลุคแบดบอยอย่าง ไบร์ท นรภัทร เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นลูกชายสายเปย์ที่กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่มากๆ แต่ถึงกับพาคุณแม่มาศัลยกรรมเสริมความงามนี่ ต้องยกให้เป็น “ลูกชายแห่งชาติ” กันเลยทีเดียว!!
“ คุณแม่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะ แต่พออายุมากขึ้นเริ่มกังวลเรื่องใต้ตา ร่อง 11 บนคิ้ว กับร่องแก้ม ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจเวลาแต่งตัวไปไหน ผมเลยพามาที่โรงพยาบาลธีรพรเพราะคุณหมอดังมาก เห็นดารามามาทำกันเยอะมากทำแล้วสวยขึ้นทุกคนและดูเป็นธรรมชาติ พอมาปรึกษาคุณหมอแนะนำว่ามีเทคนิค Facial Contour ซึ่งใช้ Muti Cell จากไขมันตัวเองมาเติมบนหน้า ทำให้หน้าเด็กลง ผิวหน้าดูชุ่มชื้นอิ่มเอิบขึ้น เทคนิคลดการผ่าตัดให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและดูเป็นธรรมชาติ หลังทำเสร็จคุณแม่บอกไม่เจ็บเลย ไม่ต้องพักฟื้น เห็นผลลัพธ์ทันที คุณแม่หน้าเต่งตึงดูเด็กลง เทคนิคนี้ “ไม่ต้องดึง ก็ตึงได้” ดีใจครับที่เห็นคุณแม่มีความสุขมากขึ้น”
ด้านอองตวน นี่เป็นครั้งแรกที่ควงคุณแม่มาออกมาสื่อ!! เห็นหน้าตากับรอยยิ้มของคุณแม่ปุ๊บ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ดีกรีความหล่อกับรอยยยิ้มที่มีเสน่ห์นั้นได้มาจากใคร!!! ปีนี้คุณแม่แพททีเซียอายุ 66 ปีแล้ว แม้ยังกระชับกระเฉงแข็งแรง แต่ลูกชายสุดกตัญญูก็อยากให้คุณแม่มีสุขภาพดีแบบยืนยาว พร้อมมีความสุขในการใช้ชีวิตตลอดไป
“ช่วงนี้ผมสนใจเรื่อง Longivity มากครับ เพราะอยากให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว จึงพาคุณแม่เข้ามาปรึกษากับโรงพยาบาลธีรพร เพราะอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง Longivity ลำดับต้นๆ ของไทยอยู่ที่นี่ครับ และเป็นการดูแลสุขภาพแบบ Personal Cells ” นอกจากปรึกษาเรื่องสุขภาพ อองตวนเล่าว่า คุณหมอได้แนะนำให้คุณแม่ทำศัลยกรรมย้อนวัยเพื่อแก้ปัญหาหางตาตก ถุงใต้ตา และริ้วร้อยความหย่อนคล้อยบนใบหน้าเพื่อให้ใบหน้าดูสดใส และมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกชายพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่!!
แต่ศัลยกรรมครั้งแรกไม่ใช่เรื่องง่าย...อองตอนเปิดใจเล่าให้ฟังว่า ก่อนทำคุณแม่กลัวมาก เพราะคิดว่าจะเจ็บมาก แต่หลังจากห้องมาจากผ่าตัด ถ้าระดับความเจ็บ 1-10 คุณแม่ตอบว่าให้1 ไม่ถึง 2…
“ สิ่งที่กลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ หายเร็วกว่าที่คิดไว้ ผลลัพธ์ดีกว่าที่คิด แค่รุ้สึกตึง คิดว่าหน้าจะบวมมากเพราะทำหลายอย่างพร้อมกัน มั่นใจมาก แฮปปี้มาก ก็รุ้สึกเหมือนแม่กลับไปตอนสาวๆ ขอบคุณทีมแพทย์และทีมงาน การบริการดูแลอย่างดี” ความรู้สึกจากใจของคุณแม่แพททีเซีย โดยสรุปรวมคุณแม่ทำไป 3 หัตถการได้แก่ปรับรูปทรงตาด้วย Eye Contour ดึงหน้าด้วยเทคนิค Face Lock และ Facial Contour ฟื้นฟูผิวหน้าให้ดูอิ่มเอิม สดใสมากขึ้น อ่อนวัยมากขึ้น เรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นกันเลยทีเดียว หลังจากนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพภายในกับศูนย์ Longivity เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เรียกได้ว่าสวยทั้งภายนอกและภายในจากโรงพยาบาลธีรพรที่เดียวเลยค่า...สำหรับลูกๆ ท่านไหนอยากบอก “รักแม่” ในโอกาสวันแม่ปีนี้ เช่นเดียวกับสองหนุ่มบอกได้เลยว่า ได้ใจคุณแม่สุดๆ ไปเลยค่ะ
