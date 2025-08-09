xs
“พุทธ ช่อง 8” ขยี้ “หมอบี” กิ๊กนักร้อง! ผู้จัดการแจงแล้ว แต่ไม่พร้อมลงรายละเอียดรถ “ซูซูกิ จิมนี่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



งานงอกเต็มๆ สำหรับ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ”หลังถูกจับตาโกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ไปสร้างบ้านหลังโต ซื้อรถมากมาย รวมทั้งซื้อข้าวของแบรนด์เนมหลายอย่าง นอกจากประเด็นเรื่องดังกล่าว ก็ยังถูกขุดที่เคยบอกว่ารักเดียวใจเดียว มีภรรยาเพียงคนเดียว แท้จริงแล้วมีโลกหลายใบ มีทั้งคุณหมอ นักร้อง นักวิชาการ

ซึ่งเมื่อวานนี้ (8 ส.ค.) ในรายการโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้ฝากถามหมอบีถึงรถคันหนึ่งซึ่งคือ “ซูซูกิ จิมนี่” ซึ่งเป็นรถที่จอดอยู่ในบ้านหมอบี แต่ถูกจับโยงว่ารถคันดังกล่าวนักร้องสาวรายหนึ่งเคยนำไปใช้ งานนี้ พุทธ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี รายการลุยข่าวช่อง 8 ไม่รอช้า ได้โทรศัพท์หาผู้จัดการนักร้องแล้ว โดยผู้จัดการชี้แจงว่านักร้องไม่ได้มีสัมพันธ์ชู้สาวกับหมอบีแน่นอน ส่วนรถซูซูกิ จิมนี่นั้น ยังไม่พร้อมลงรายละเอียด 

ขณะที่รายการได้เผยอีกว่าน้องเมียหมอบี ได้ออกมาโต้เรื่องหมอบีมีโลก 3 ใบ ยืนยันว่าไม่จริง ผู้หญิงสองคนที่ถูกโยงเป็นกลุ่มเพื่อน ไม่มีความสัมพันธ์ชู้สาวที่ แต่อาจเห็นต่างเพศกันเลยถูกนำมาจับโยงหรือเปล่า พร้อมยืนกรานว่าหมอบีไม่มีคนอื่น










