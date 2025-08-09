“นก ยลดา” ร่ำไห้ กอดลาครั้งสุดท้าย หย่า “แซม” ปิดตำนานคู่รักข้ามเพศคู่แรกในไทย

หลังจากที่ตัดสินใจแยกกันอยู่นานกว่า 3 ปี ล่าสุดวันนี้ “นก ยลดา สวนยศ”ได้โพสต์คลิปหย่า “แซม รณกฤต” ที่สำนักงานเขตจตุจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะทำใจมานาน แต่หลังจรดปากกาเซ็นหย่า ก็แอบใจหาย โดยนกกับแซมยังได้กอดลากันครั้งสุดท้าย ปิดฉากความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
ภายหลังหย่า นก ยลดา ถึงกับร่ำไห้ เพราะทั้งคู่ถือว่าเป็นคู่รักขามเพศคู่แรกในประเทศไทย โดยดูใจกันนานถึง 5 ปี ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนสมรสในปี 2560 ซึ่งทั้งคู่สามารถจดทะเบียนกันได้ เพราะนก ยลดา มีคำนำหน้าว่านาย ขณะที่แซม มีคำนำหน้าว่านางสาว
โดย นก ยลดา อัดคลิปเล่าวิธีการหย่า พร้อมเผยสาเหตุการร้องไห้ว่า มาจากความรู้สึกที่เสียใจ แต่อีกส่วนคือความฝันของนกและแซมที่ล่มสลาย เหตุผลที่เราสองคนจดทะเบียนสมรสเมื่อ 8 ปีที่แล้ว มาจากการดูใจกัน 5 ปี แซมกำลังผ่าตัดแปลงเพศ ต้องเอามดลูกออก พร้อมรังไข่ด้วย เราคุยกันว่าอยากมีลูกด้วยกัน เลยตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันตามกฎหมาย แลจะยื่นขออนุญาตทำอุ้มบุญถูกกฎหมาย
กระบวนการนั้นได้ทำจนเราสองคนมีตัวอ่อนของเราทั้งคู่จากไข่ของแซม และน้ำเชื้อของพี่ชายนก พอเราเลิกกัน ทั้งที่เราแค่นำตัวอ่อนใส่ในแม่อุ้มบุญที่ได้รับอนุญาต นกคงสามารถทำหน้าที่แม่คนนึงได้อย่างที่อยากทำ ฉะนั้นการจดทะเบียนหย่าครั้งนี้ ไม่ใช่แค่หลักฐานว่าแยกทางกัน แต่มันหมายถึงความฝันของนกที่จะได้เป็นแม่คน จบลงด้วยเช่นเดียวกัน ก็หวังว่าสักวันนึงจะได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีที่สุดให้ใครสักคน และจะยังมีโอกาสในการได้เป็นแม่ของใครสักคนนึง ที่เขากำลังรออยู่
ขณะที่ “แซม” ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แม้ไม่ได้รักกันในฐานะคนรัก แต่ก็จะยังปรารถนาดีในฐานะเพื่อนมนุษย์โลก พร้อมขอให้เอฟซีอวยพรให้กับชีวิตคู่ใหม่ของแซม และชีวิตคู่ใหม่ของนก เพราะนกจะไปเป็นนางฟ้าปากี ขอให้เจอคู่ครองที่ดี ยืนยันคำเดิม สิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรต้องเสียใจ ต่างคนต่างทำหน้าที่ทุ่มเทความรักครั้งนี้อย่างดีที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรต้องเสียดาย ซึ่งนกเข้าไปเมนต์ใส่แฮชแท็ก #ไม่ต้องเสียดาย อีกด้วย