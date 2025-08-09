“หมอเน๋ง” รับเข้าใจความรู้สึกสาววาย “อิ้งค์ วรันธร” เปิดตัวแฟนหนุ่ม ถูกที่ถูกเวลา รอรับแรงกระแทก

“หมอเน๋ง” ยินดี “อิ้งค์ วรันธร” เปิดตัวแฟนหนุ่มบนเวทีคอนเสิร์ต ดีใจเห็นแฟนคลับแฮปปี้ แรงกระแทกไม่กลัว เพราะถูกเวลามากกว่าเมื่อก่อน ส่วนซีรีส์ฆาตกรรมจำไม่ได้ ฟีดแบ็กดีเกินคาด คนดูชมเล่นไกลตัว
อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นสุดๆ สำหรับคอนเสิร์ต “Ink Waruntorn สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น Concert” ของนักร้องสาวหน้าใส “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” ที่งานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้แฟนเพลงไม่น้อย เมื่อเจ้าตัวถือโอกาสบนเวทีประกาศขอบคุณหนุ่มคนสนิทอย่าง “บุ๊ค” ที่อยู่เคียงข้าง เรียกว่าหลังจากที่เธอได้เผยความในใจถึงแฟนหนุ่มทำเอาแฟนเพลงเฮกันลั่นฮอลล์ เป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ไม่โสดแล้ว
ล่าสุดได้มีโอกาสเจอ “หมอเน๋ง ศรัณย์ นราประเสริฐกุล” ที่มาร่วมงาน TAVO PETS Thailand’s First Launch ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวเผยโมเมนต์หวานของเพื่อนสนิท ดีใจกับเพื่อนที่แฟนคลับทุกคนเปิดใจและแฮปปี้
“ก็ดีใจกับเพื่อนนะ คือแฟนคลับอิ้งค์เขาก็เป็นผู้ชายเยอะ ก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเป็นพี่ที่น่ารักของผมอยู่แล้วสนิทกันมาตั้งนานแล้ว เป็นเพื่อนกันมาก่อน ก็ดีใจกับเขาที่ได้เปิดใจได้เห็นแฟนคลับของเขาเป็นเซฟโซนของตัวเอง แฟนคลับทุกคนดูแฮปปี้กับเขามาก ก็ดีใจแทนเขาด้วย เราว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีวิจารณญาณมากพอว่าอันไหนคือสีสัน อันไหนคืองาน อันไหนคือชีวิต
เอาจริงไหมเราไม่เคยเข้าใจสาววายมากขนาดนี้มาก่อนเลย ทำไมเรารู้สึกว่าจิ้น ไม่ได้จิ้นขนาดนั้นหรอก แต่มันเป็นความดีใจปีติของเรา พอเขาอาจจะไม่เคยพูดออกสื่อและได้พูดถึงกันจริงๆ ต่อหน้าคนเยอะๆ ก็รู้สึกว่าคลินิกจัดฟันใกล้ฉัน (หัวเราะ)
คืออิ้งค์มันไม่เคยพูดด้วยแหละ อย่างประโยคแบบนี้กับพวกเรามันก็ไม่เคยพูด ไม่เคยพูดซึ้งอะไรขนาดนี้เราก็เลย เฟย (ภัทร เอกแสงกุล)ก็อาจจะรีแอ็กเป็นพิเศษ”
หลังถูกเปิดวาร์ป รอรับแรงกระแทก
“ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ถึงขั้นขอความร่วมมือไม่ให้ลงรูป แต่เอาจริงๆ เรากับพี่เขาตอนเป็นดรัมเมเยอร์ก็เป็นรุ่นเดียวกันด้วยแหละ ก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นแก๊งจุฬาฯ คทากร บางคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง คือเราโดนแรงกระแทกมาอยู่แล้วคนที่อยู่ในวงการบันเทิง แต่เราก็ไม่ได้อยากให้เขามารับแรงกระแทกบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้น
เราว่าเวลานี้ จะถามว่าเหมาะสมไหมก็ตอบไม่ได้ แต่เราว่าดีกว่า 4-5 ปีที่แล้วแล้วกัน มันถูกที่ถูกเวลามากกว่า เหมือนแต่ก่อนเราก็จะกลัวว่าถ้ามีอะไรแบบนี้เขาจะรับไหวไหม คนที่อยู่ในวงการก็ไม่อยากให้เขามาโดนอะไรแบบนี้ คอยระวังให้รู้สึกว่าอยากรักษาความรู้สึกของเพื่อนๆ มากกว่า หลังจากที่เขาถูกเปิดวาร์ป เรายังไม่ได้ตามขนาดนั้นนะ แต่ว่าเขาก็รอรับแรงกระแทก(หัวเราะ)”
ปลื้มซีรีส์เรื่อง “ฆาตกรรมจำไม่ได้” ฟีดแบ็กดีสุดๆ
“อันนั้นมันไม่ใช่เรานะ คืออะไรมันเป็นแค่คนหน้าเหมือนเฉยๆ ที่ไปเล่น เขาแค่หน้าคล้ายๆ เราเฉยๆ เราว่าคาแรกเตอร์ต่างจากตัวจริงเรามากถูกไหม (หัวเราะ) ก็ดีคนเขาไม่เคยเห็นเรามุมนี้เพราะว่าเป็นการเล่นคอมเมดี้เรื่องแรก อื่นๆ ที่ผ่านมาก็จะเป็นดรามาซะส่วนใหญ่ น้ำตาไหลหลาก แต่ก่อนมีเศร้าๆ ด้วย ไม่เคยเห็นคอมเมดี้ที่เป็นตลกโปะปะแบบนี้ ทุกคนก็บอกว่าคุ้มแล้วที่มาดูพี่เล่น
ตอนแสดงกดดันไม่ได้กดดัน เพราะว่าด้วยความที่เราเล่นกับเพื่อนที่สนิทกันในช่องอยู่แล้ว พอมันมาอยู่เป็นแก๊งเพื่อนเรา คือในเรื่องมันก็เป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมซึ่งคนพวกนี้สนิทกันมา 7-8 ปีแล้ว รู้มือกันอยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไง หายใจค่อนข้างเป็นจังหวะเดียวกัน ทุกคนทำการบ้านกันหนักมากไม่มีใครเล่นเป็นตัวเองเลย
เวลาไปไหนคนไม่ค่อยถามว่าใครเป็นฆาตกร เราว่าคนลืมเรื่องฆาตกรไป คนจะถามเรื่องเรามากกว่าพี่ดูเป็นตัวเองนะ เขาจะแกล้ง คนจะมาแซว เขาจะไม่ค่อยถามเราหรอกว่าใครฆ่า จะแซวเรื่องระหว่างทางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่า คือเรื่องนี้ใครฆ่าอาจจะเป็นเรื่องรอง แต่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ มันมีมีมอยู่เยอะ แล้วก็เป็นดิจิทัลฟุตปริ้นต์อย่างนึงที่เราคิดว่าออนฯ แล้วก็ไม่ต้องออนฯ ออนไลน์ได้ไหม (กลัวคนมีภาพจำใหม่?) จริงๆ พอได้รางวัลมาก่อนผมก็รู้สึกว่าดีนะ เขาจะได้คิดว่าเราเล่นไกลตัว”