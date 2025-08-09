“จั๊กจั่น” อยากได้ลูกคู่บุญ ไม่ใช่คู่กรรม! ใส่ตัวอ่อน 3 ครั้งไม่ติด จากนี้เลิกพึ่งวิทยาศาสตร์ 2 ปีไม่มา ปิดอู่ถาวร

“จั๊กจั่น อคัมย์สิริ” รับเครียดและกดดัน เสียน้ำตา 2 รอบ ลองใส่ตัวอ่อน 3 ครั้ง แต่ไม่ติด เลิกทำลูกวิธีวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ปล่อยธรรมชาติ มาไม่มาก็ไม่เป็นไร ให้เวลาอีก 2 ปี หาก 45 ปีแล้วไม่มีขอปิดอู่ถาวร บอกอายุเยอะกว่านี้กลัวคุยกับลูกไม่รู้เรื่อง
ตั้งแต่แต่งงาน นักแสดงสาว “จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข” กับสามี “เค วัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา“ ก็พยายามเรื่องการมีลูกกันมาตลอด โดยเฉพาะวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็ลองมาหมดแล้ว เรียกว่า 3 ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ทดลองมาแล้วทุกวิธี แถมเดินสายมูทั้งไทยและต่างประเทศ แต่ก็ไม่สำเร็จ
ล่าสุด จั๊กจั่น ได้มาร่วมงาน TAVO PETS Thailand’s First Launch ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมอัปเดตชีวิตปัจจุบัน บอกคงต้องหยุดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ก่อน และปล่อยไปแบบธรรมชาติ เพราะที่ผ่านมาพยายามทำไปถึง 3 ครั้งแต่ก็ยังไม่ติด
“อย่างที่รู้ๆ ว่าที่ผ่านมาก็พยายามอยู่ 3-4 ปีตั้งแต่แต่งงาน ก็รู้สึกเครียดกดดันค่ะ ต่อไปนี้ก็คือจะให้เคได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่มี เขาก็ใช้ด้วย เพียงแต่ที่ผ่านมาเราก็อยากจะเลือกเพศ อยากให้เกิดตรงกับปีมังกรบ้าง ปีอะไรบ้าง แล้วก็คือไม่ได้
ไปใส่ตัวอ่อนทำไมไม่ได้มันก็ทำให้เราเครียดด้วย แล้วเราก็ต้องกำหนดว่าเราต้องใส่ปีนี้ ปีนั้น แล้วจะดีส่งเสริมเรา เหมือนเราก็แอบเครียด และด้วยความที่อายุเราไม่ใช่น้อยพอผสมมาเกรดตัวอ่อนก็ไม่ค่อยโอเค ฝังไปก็เลยไม่ติด ทำมา 3 รอบแล้ว ตอนนี้ก็ให้เป็นตามธรรมชาติ มาก็มา ไม่มาก็ไม่เป็นไร”
ให้เวลาอีก 2 ปี หากอายุ 45 ปี แล้วไม่มีขอปิดอู่ถาวร
“เคเขาก็จะปลอบเราแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนแพ้ฮอร์โมนมาก ก็จะสวิงมากเหวี่ยงมาก ก็สงสารสามีเหมือนกันแหละตอนช่วงเทกฮอร์โมน สาเหตุก็เป็นเพราะอายุ ก็ให้เวลาอีก 2 ปีค่ะ ถ้า 45 ไม่มีก็จะปิดอู่เลย คือจริงๆ ด้วยการแพทย์สมัยนี้อายุเยอะก็มีลูกได้นะ แต่เราแค่กลัวว่าเราจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่อง เพราะเด็กสมัยนี้อย่างน้องๆ ที่มาเล่นซีรีส์เราก็ตามเขาไม่ค่อยทัน ก็เลยกลัวว่าเราจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่อง แล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเขาก็อยู่ในมือถือในออนไลน์ ก็คิดว่าอีก 2 ปีไม่มีก็ไม่มีแล้ว เพราะไม่คิดว่าจะวิ่งตามลูกทัน อยากจะไปส่งลูกที่โรงเรียนเรียกคุณแม่ไม่ใช่คุณยายมาส่งเหรอคะ”
บอกเดินสายมูทำทุกอย่างแต่ยังไม่มา
“บุญอุ้มสมมั้ง มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรา มันก็หลายอย่างฮอร์โมน ความเครียด แต่ก็พยายามแล้ว มูก็มูแล้ว ก็เลยไม่เป็นไรอาจจะไม่มีใครที่คู่ควรหรือว่าบุญสัมพันธ์กัน
ดูดวงฉ่ำค่ะ หมอดูเขาก็บอกว่าแล้วแต่เรา มีเด็กหญิงรอมาเกิดอยู่ จริงๆ ก็ไหว้เสริมอะไรมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มา ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากเครียดแล้ว มาก็มาไม่มาก็ใช้ชีวิตสบายดี มันจะเสียน้ำตา 2 ครั้งแรกค่ะ ครั้งที่ 3 เราเริ่มมีภูมิต้านทาน ไม่ติดก็ไม่เป็นไรทำใจไว้แล้ว”
หวังพึ่งวิธีธรรมชาติ
“ไม่เคยธรรมชาติเลยค่ะ ถ้าธรรมชาติตั้งแต่แรกอาจจะมีไปแล้ว 2 ปีที่เหลืออยู่ก็คือธรรมชาติอย่างเดียวแล้ว กะว่าจะธรรมชาติอย่างเดียวมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไร ค่อยไปตรวจความสมบูรณ์เอาทีหลัง เพราะก่อนหน้านี้เราก็ตรวจอายุมากกว่า 36 มีลูกเดี๋ยวจะเป็นดาวน์ฯ แต่พอมาเริ่มจุดๆ นึงแล้ว มีไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรวจ แต่ก็คือยังไม่มีไง
สามีก็ไม่ท้อหรอก ก็ตามใจ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนฉีด ก็แข็งแรงทั้งคู่ ดูข้างนอกแข็งแรงแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่า แต่ก็ตรวจดูแล้วนะมดลูกก็ปกติดี แต่ก็คุยว่าถ้ามาก็อยากให้เป็นคู่บุญบารมี ถ้าคู่กรรมไม่เอา หรืออธิษฐานแบบนี้ก็ไม่รู้ก็เลยยาก สามีก็ไม่ได้ว่าอะไร นางก็เห็นด้วย มีก็จะได้ส่งเสริมกัน แต่ก็อธิษฐานตลอดว่าถ้ามีก็อยากให้เป็นคู่บุญบารมี อย่าเป็นคู่เวรคู่กรรม”
ปัดงดรับงาน แค่ไม่มีละคร ผันตัวเป็นดาวติ๊กต๊อก
“ไม่ได้งดรับงาน รับงานค่ะแต่ว่าไม่มีละครค่ะช่วงนี้ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะยังรออยู่ เราว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมด ก็มันซบเซาจริงๆ ปกติละครก็เปิดหลายเรื่อง อันนี้ก็ชะลอ คนที่ติดต่อมาว่าจะเปิดก็คือทุกคนก็ชะลอหมด ถ้าใครที่ติดตามอยู่คุณกลับมาดูละครกันเยอะๆ จั๊กจั่นจะได้มีงาน มีละครจ้างนะคะ ถ้าทุกคนหนีไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็จะเหงาใจมาก
ผันตัวไปเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ เราก็หาทำไปเรื่อยสนุกๆ ไม่อยากให้คนลืมหน้าเรา เผื่อคนจะได้นึกถึง ติ๊กต๊อกเพิ่งเล่นได้ 2 วัน สาวติ๊กต๊อกมือใหม่กดผิดกดถูกบ้าง มีวันหนึ่งโดนบล็อกไปเฉยเลย 2 นาที เหมือนเสื้อลืมติดกระดุม เรามือใหม่ก็ต้องศึกษาว่าเขาห้ามพูดถึงแอปฯ อื่น ต้องพูดบ้านแดงบ้านเขียว คือยังเป็นมือใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะ”