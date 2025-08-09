“หลิง-ออม” ปลื้มละครปัง โฆษณาเข้ารัวๆ ดีใจทำอาหารในซีรีส์ หวังเป็นซอฟต์พาวเวอร์

“หลิง-ออม” ดีใจโฆษณาเข้าละครเยอะมาก หวังทำอาหารในซีรีส์จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ โอดชีวิตจริงแทบไม่มีเวลาได้ทำอาหาร ออมยกหลิงหลิงยอดนักเปย์เตรียมของขวัญวันแม่ให้เรียบร้อยแล้ว ปลื้มมีแท่งไฟเป็นของตัวเองแล้ว เตรียมเปิดให้จองเร็วๆ นี้
ไม่ว่าจะออกงานคู่หรืองานเดี่ยว คู่จิ้นสุดฮอต “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆ อยู่เสมอ ยิ่งตอนนี้ละครเรื่อง เพียงเธอ กำลังโกยเรตติ้งสุดๆ โฆษณาเข้าจนล้น ล่าสุดทั้งคู่ควงคู่กันมาร่วมงาน BANGKOK BANK M VISA ณ M Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ยอมรับว่าดีใจที่ฟีดแบ็กละครดีมาก
ออม : “ดีใจจังเลย หนูไม่รู้จำนวนที่แน่ชัด แต่ก็ขอบคุณโฆษณาทุกตัว (ยกมือไหว้) ที่เข้ามา”
หลิง : “คืนนี้ ep.4 น่าจะได้เห็นหลิงตำส้มตำ แล้วก็มีฉากแอ็กชั่นเล็กน้อย”
ออม : “ฟีดแบ็กเท่าที่ติดตามมาก็มีหลายแบบเลย มีทั้งชอบและที่ติชมมา ออมไม่ได้อ่านเยอะมาก แต่เห็นผ่านๆ หน้าไทม์ไลน์ แต่ก็ดีใจที่แฟนๆ ชอบกัน และดีใจที่เราสองคนกลับมาสู่จออีกครั้งหลังจากมีแต่อีเวนต์มานาน แต่ 3 ep. ที่ผ่านมาคนก็ชอบนะ พี่ตะวันเท่มาก หล่อมาก อุ้มน้องไอร่าหน้าเจ้าหญิง คนก็กรี๊ดกัน ก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะ ถ้าจะให้สปอยเนี่ย เชื่อไหมตัวนักแสดงเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะรู้พร้อมกับทุกคนเลย เพราะตอนเล่นเราเล่นสลับไปสลับมา (หัวเราะ) ก็ต้องมานั่งนึกว่า ep.4 คืออันไหนนะ แต่จำได้ว่าน้องไอร่าโดนคนไม่หวังดีจัดการ แล้วเขามาช่วย ออมว่าซีนนั้นเป็นอีกหนึ่งซีนที่ออมออกมาจากซีนแล้วร้องไห้ไม่หยุดเลยเหมือนกัน เพราะกลัวพี่เขา แต่พี่เขาน่ารักมากเลยนะ หวานมากเลย แต่เพราะพี่เขาเล่นดีมาก เราเลยตื่นเต้นกับซีนนั้นมาก”
แอบหวังอาหารในละครกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์
หลิง : “ของหลิงน่าจะคืนนี้นะเห็นเขาบอกกัน หวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทุกคนที่มาเที่ยวไทยแลนด์นะคะ ลองดูส้มตำอร่อยมากค่ะ แต่ชีวิตจริงแทบจะไม่มีเวลาทำอาหารเลย ชีวิตจริงก็ปอกทุเรียนได้บ้าง แตงโมได้บ้าง ส้มตำชีวิตจริงก็ตำไม่เป็น”
ออม : “แต่เขาตำอร่อยนะ ถ้าออมทำก็คือกินไม่ค่อยได้ แต่ของพี่หลิงกินได้”
หลิง : “ก็ตำแบบตามใจน้องออม รสชาติก็แล้วแต่อารมณ์น้องออมเลย อารมณ์ดีก็จะหวานหน่อย อารมณ์ไม่ดีก็อาจจะเปรี้ยวหน่อย ขึ้นอยู่กับแม่ค้า สูตรไม่ซ้ำ จำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์”
ออม : “อร่อยไม่ซ้ำ จำสูตรไม่ได้”
หลิง : “แต่อร่อย เพราะคนกินคือหลิง (หัวเราะ)”
ออม : “แต่ตอนนี้อยากกินส้มตำมาก ตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งหน้าแล้ว บอกพี่หลิงว่าอยากกินส้มตำ พี่หลิงบอกว่าไม่มี กินสลัดไปก่อนนะ เพราะส้มตำออมต้องส้มตำปลาร้า ไม่ใส่พริก อร่อย เดี๋ยวให้พี่หลิงทำให้”
หลิง : “ส้มตำปลาร้าไม่ใส่พริก โอเค แต่ถ้าของหลิงคือได้หมดเลย ตามใจเชฟ แต่ข้าวผัดไข่เจียวที่เห็นในซีรีส์หลิงทำเองนะ แต่หลิงไม่เคยใช้ซอสพริกมาผัดข้าวผัดเป็นครั้งแรก ก็เลยค่อนข้างจะมีความสงสัยว่ารสชาติเป็นยังไง ก็เต็มที่เลย ใส่เข้าไป อันนี้เป็นสูตรของผู้กำกับเลยค่ะ ผู้กำกับบอกว่าอร่อยมาก เพราะพี่ไนน์บอกว่าฝั่งซีรีส์เกาหลีเขากินอาหารกัน ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาอาหารเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ก็จะเป็นอีกเมนูนึงที่บางคนบอกว่ากินมาตลอดและอร่อยมาก บางคนก็บอกว่าไม่เคยกินเลย มันกินได้เหรอ ก็ลองไปทำดูนะคะ ข้าวผัดซอสพริกค่ะ”
ออม : “อร่อยนะ หนูกินอะไรหนูก็อร่อยหมด”
เผยเตรียมของขวัญวันแม่ไว้เรียบร้อยแล้ว
หลิง : “ก็มีแพลนไปกินข้าวกับแม่และเตรียมของขวัญให้แม่แล้ว”
ออม : “คนนี้เปย์ตลอด ยอดนักเปย์จริงๆ”
หลิง : “เป็นสายเปย์จริงๆ”
ออม : “ของออมก็มีเตรียมไว้แล้วค่ะ วันนี้เพิ่งไปคุยมาเอง ซื้อแหวนให้แม่ พาแม่ไปเลือก”
ดีใจจะได้มีแท่งไฟเป็นของตัวเองแล้ว
ออม : “พวกเรามีส่วนในการช่วยออกแบบด้วย คนออกแบบก็มาถามว่าน้องออมอยากได้รูปอะไร พี่หลิงอยากได้รูปอะไร ก็เลยได้เป็นผีเสื้อ”
หลิง : “สวยมาก มีผีเสื้อกับดาวแล้วก็มีหัวใจ”
ออม : “ตื่นเต้นนะที่ได้จะเห็นบง (แท่งไฟ) อันแรกในชีวิตของเราสองคน คิดดูสิถ้าเกิดจัดคอนเสิร์ตในฮอลล์แล้วมองไปเป็นบงเรา อุ้ย (ยิ้ม)”
หลิง : “ชื่อบงเหรอ ขอกลับไปคิดก่อน ข้อมูลใหม่ล่าสุดมาก เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ามีชื่อให้แน่ๆ ค่ะ”
ออม : “ก็สามารถสั่งซื้อ สั่งจองกันได้แล้วนะคะ ติดตามรายละเอียดที่โซเชียลมีเดียของช่อง 3 นะคะ”