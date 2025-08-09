“ตอง ภัครมัย” โสดไม่ตาย ไม่โหยหาความรักแล้ว ลั่นมีหมาเป็นเพื่อนไม่เหงา

“ตอง ภัครมัย” แฮปปี้ชีวิตโสด ไม่โหยหาความรัก เผยมีหมา มีหลานคลายเหงา แม้มีคนคุยแต่ขอเป็นเพื่อน ย้ำโสดแล้วมีความสุขกว่า มองว่าความรักมักหวานช่วงแรกแต่แผ่วลงในภายหลัง เผยเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่ต้องห่วงใคร รับโชคดีดูไม่แก่เพราะกรรมพันธุ์
หลังจากที่ปักป้ายโสดมานานหลายปีสำหรับนักร้อง-นักแสดงสาว “ตอง ภัครมัย โปตระนันท์” ทำเอาหลายคนเป็นห่วงและลุ้นหนักว่าเจ้าตัวจะปิดใจเรื่องความรักแล้วหรือเปล่า ซึ่งกับเรื่องนี้ตองก็ได้เผยว่าไม่อยากโหยหาความรักแล้ว แฮปปี้ชีวิตโสด
“ไม่มีแฟนไม่เหงาเพราะอยู่กับหมาก็ไม่มีเวลาเหงาแล้วค่ะ แล้วก็มีหลานอีกคนหนึ่งด้วยก็ไม่ต้องเหงาแล้วค่ะ ถามมากี่ครั้งก็น้อยมากที่จะตอบ ตอนนี้ไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่ได้เปิดแบบโอเคเข้ามาได้เลยค่ะ ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้อยากมี อยากอยู่แบบนี้มันมีความสุขค่ะ ไม่ต้องเข้ามาให้หัวใจมันเต้นนะ ก็ไม่ได้อยากได้เพราะว่ากระชุ่มกระชวยแล้วอีกแป๊บนึงมันจะไม่ค่อย ด้วยเพราะความรักก็จะรักแรกๆ ตอนหลังๆ จะเริ่มแผ่วๆ ไม่ต้องการรับความแผ่วตอนนั้น”
ไม่อยากโหยหาความรักแล้ว แฮปปี้ชีวิตโสด
“ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแล้วมั้งคะ ถามว่ากลัวก็ไม่ได้กลัวถ้าดีพอนะ แต่ว่าตอนนี้เราป้องกันตัวเองดีกว่า เรามีกำแพงไว้ก่อนถ้าใครจะกระโดดข้ามมา ถ้าดีพอมีอุปกรณ์ข้ามมาไหวค่อยอีกเรื่องนึง (พอกำแพงมันสูงขึ้นทุกปีมันก็จะยิ่งข้ามยาก?) ก็ไม่เป็นไร บอกแล้วไงว่าไม่ได้โหยหา ไม่มีก็ไม่มี ไม่ตายค่ะก็อยู่ได้
ก็มีคนมาคุยแต่เราอยากให้เขาเป็นเพื่อนมากกว่า แฮปปี้ที่จะคบเพื่อนมากกว่า คนที่ดีลมาเรารู้ว่าใช่เพราะทุกคนชัดเจน ไม่เปิดใจเพราะตองเหนื่อย เรารู้สึกว่าอายุที่ผ่านมามีแบบครบแล้ว ก็ลองแบบใช้ชีวิตมาแล้ว พอเรามาอยู่คนเดียวแฮปปี้กว่า”
มองว่าความรักมักหวานช่วงแรกแต่แผ่วลงในภายหลัง
“ไม่ต้องเสียดายค่ะ ไม่ต้องเสียดายเลยจริงๆ เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว ก็ไปคนเดียวไม่มีห่วงด้วย เอาจริงๆ เราเลี้ยงสุนัขเราก็ห่วงแล้ว แล้วถ้าตองมีแฟน ที่เราบอกว่าเราเบื่อ เราเบื่อตัวเอง คือเวลามีแฟนเราเองจะไม่ค่อยสบายใจ เข้าใจใช่ไหม แอบขี้หึงแอบกังวล หรือว่าเขาปลอดภัยไหมเวลาขับรถไปทำงาน และเวลาไปต่างจังหวัดเขาจะเกิดอันตรายไหม เรารู้สึกว่าเราอยากละทางนั้นแล้ว เพราะว่ารู้ตัวเองถ้ามีแฟนเราก็บังคับตัวเองให้ไม่ผูกไม่ได้หรอก เพราะเราก็ต้องกลับไปเต็มที่เต็มร้อย
เดี๋ยวเรารีบบอกเลยค่ะรีบจุดพลุบอก เราถ่ายละครเราใส่ชุดเจ้าสาวบ่อย และเวลาเดินแบบเราก็ใส่ชุดเจ้าสาวบ่อย มันไม่ได้รู้สึกแล้ว เข้าใจนะว่าเป็นความฝันของบรรดาน้องๆ หลายๆ คน แต่คือเราความเข้าใจมันเกินไปแล้ว การแต่งงานมันไม่ได้แค่ใส่ชุด มันมีความสัมพันธ์ทั้งตัวเรากับผู้ชาย ตัวเรากับครอบครัว และตัวเรากับครอบครัวเขา เราตัดปัญหาก่อน เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟน”
โชคดีดูไม่แก่เพราะกรรมพันธุ์
“เป็นความโชคดีของเรา พอคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วแต่ดูไม่แก่ บ้านเราก็เลยดูมีอายุช้ากว่าคนอื่น อีกเรื่องหนึ่งคือพอเวลามีปัญหาไปแล้วหาหมอแล้ว พบแพทย์แล้วหรือไม่ก็จะมีตัวบำรุงหน้าที่ดีที่เราจะต้องทำ (เราบำรุงเยอะสุดคืออะไรบางคนศัลยกรรมหน้า ดึงหน้า?) โบท็อกซ์ ก็จะมีคุณหมอที่เราไว้ใจ
แรกๆ ตอนสมัยเราเด็กๆ ทุกคนจะถามว่าไปทำอะไรมา ไปทำจมูกมาใช่ไหม ไปทำตามาใช่ไหม พอวันนี้ไม่ได้ตอบ เราว่าถ้าถามทุกอย่างมันจะชัดร่วงลงมาหมดแล้วมันจะเห็น อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้น้องๆ เริ่มทำ อย่าเพิ่งทำเยอะค่อยๆ ทำไปทีละนิดแก้ปัญหาทีละนิดทีละน้อย พอมีรอยปั๊บให้ไปแก้ตรงรอย อย่าปล่อยให้มีรอยลึกแล้วค่อยไปแก้ บำรุงหน้าทาครีมอย่าให้ขาด ครีมกันแดดก็อย่าขาดอันนี้สำคัญจริงๆ”
เขินเวลาใส่ชุดนักศึกษาเล่นละคร
“ก่อนหน้านี้ที่ดูเด็กกว่านี้ทุกคนจะแบบ 27 แต่ตอนนี้มาเป็น 30 หรือ 34 ยังอยากใส่ชุดนักศึกษาถ่ายละครอยู่ ทุกวันนี้เขินตั้งแต่ตอนเอาชุดมาให้แล้ว ตั้งแต่อ่านบทเลยบอกพี่ใส่ชุดนักศึกษาเลยเหรอ
อนาคตถ้าจะต้องทำศัลยกรรมจริงๆ เราทำตามปัญหาที่มันเกิด จะไม่ทำเยอะหรือทำไว ถ้าสมมติวันนี้ไปดึงหน้าเราเคยคุยกับคุณหมอดึงในชีวิตถ้าเราอายุยืนก็จะดึงได้ประมาณ 2 ครั้ง ผิวหน้ามันจะบาง ถ้าเกิดเรารีบมันก็จะได้แค่ 2 ครั้ง เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อน ค่อยๆ ทำหัตถการไป”