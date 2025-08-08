xs
แซ่บมากแม่!! MV “อย่าได้เจอกันอีกเลย” เพลงที่พูดแทนใจคนที่ไว้ใจและให้อภัยซ้ำๆจาก "นิว นภัสสร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักร้องคุณภาพ "นิว นภัสสร" กลับมาสลัดลุคนักร้องคุณภาพ มา ตีบทแตก แสดง MV เองแบบอินจัด! ในซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 2 กับเพลง “อย่าได้เจอกันอีกเลย” บทเพลงที่บาดลึกถึงหัวใจ สะท้อนความเสียใจเมื่อความไว้ใจถูกทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนหมดศรัทธาในความรัก...ครั้งนี้ “นิว” เผยว่า...

“ต้องใช้สมาธิและอารมณ์เยอะมาก ทุกฉากคือตัวละครเจ็บปวดจนแทบขาดใจ...เราเลยไปเรียนการแสดงเพิ่ม เพื่อให้สื่อสารทุกความรู้สึกได้ลึกที่สุด”

ความเข้มข้นใน MV ยังได้ 2 นักแสดงชื่อดังร่วมถ่ายทอดความซับซ้อนของความสัมพันธ์ "พิชญ์ กาไชย" รับบท “คนรักที่นอกใจ” "เบญ เรวิญานันท์" รับบท “เพื่อนที่แย่งคนรัก” บาดลึกทุกอารมณ์... จนหลายคนต้องย้อนมองหัวใจตัวเองอีกครั้ง "นิว นภัสสร" พูดถึงเพลงนี้ไว้ว่า...

“เพลงนี้คือเสียงของคนที่เคยเจ็บ เคยทนซ้ำ ๆ จนวันหนึ่งใจมันพูดว่า "อย่าได้เจอกันอีกเลย" อยากให้ทุกคนได้ลองชม MV ค่ะ จิกหมอนพังแน่นอน เพราะทุกซีนคือความสัมพันธ์พังๆ ที่คนเคย “โดน” จะต้องอิน และฟังเพลงได้แล้วทุกช่องทางของ Bibbidii Music ภายใต้ Bibbidii Entertainment ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะ" 

MV https://youtu.be/SEO6L7lQxX0?si=lJUi_-YdibqLyMfY












