“เป๊ก ผลิตโชค” บทเรียน เมารั่ว สติหลุด กับชีวิตที่น่าสงสาร!

ออกมาขอโทษและแสดงความรู้สึกผิดมากๆ กับการกระทำที่อาจจะทำให้คนไทยผิดหวัง จากกรณีที่นักร้องหนุ่ม “เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร” เมาจนสติหลุดไม่อยู่กับเนื้อกับตัว วิ่งกรูกลางถนนไปเกาะรถ กรีดร้อง วิ่งไปต่อยไรเดอร์ที่มีเจตนาเข้ามาช่วย จนเกิดเรื่องเกิดราว โดนมีดฟันที่คางเป็นแผลลึก ทำคนไทยอึ้งไปตามๆ กันว่าคนอย่างเป๊กเนี่ยนะจะทำแบบนี้
“เป๊ก” กับการดื่มการดริ้งก์
จากคลิปวงจรปิดที่ถูกนำมาเผยแพร่ไปทั่วโซเชียล นอกจากทำอึ้งแล้ว หลายคนยังตั้งคำถามเป๊กไปเจออะไรมานะ ถึงสติหลุดได้ขนาดนี้ แต่ถ้าถามเรื่องนี้กับคนสนิทที่รายล้อมเป๊กทุกคนจะเข้าใจอาการเมารั่ว แล้วทำพฤติกรรมแก่นเซี้ยวว่านี่คืออาการเต็มถังของเป๊ก เพราะเรื่องดื่มดริ้งก์เป็นของคู่กันกับเป๊ก ที่มักจะทำการดื่มดริ้งก์เพื่อเลี้ยงฟีลตัวเอง
รวมถึงแฟนคลับเองก็ได้เห็นอาการหลุดของเป๊กบ่อยๆ ตามเวทีคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเดินเซ ตีลังกา-กลิ้งโชว์บนเวที ซึ่งคนที่รักเป๊กไม่มีใครติดใจกับอาการแก่นเซี้ยว เพราะเวลาที่เป๊กมีสติเขาเป็นคนที่น่ารักมาก
หลายคนมองลึกไปกว่านั้นว่าอาการจากวงจรปิด ของเป๊ก บ่งบอกว่าเขาคือคนป่วย ป่วยทางใจที่น่าเป็นห่วงควรจะได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะเกิดเรื่อง เป๊กหยุดพักงานเพื่อไปรักษาใจอยู่ 3 เดือน ทบทวนตัวเองจนได้คำตอบและพร้อมที่จะกลับมาทำงานที่รักอีกครั้ง
เป๊ก ไปเจออะไรมานะ?
ก่อนหน้านี้ เป๊ก ทำการ shut down ตัวเองจากทุกสิ่ง โซเชียลดีท็อกซ์ เลิกจับโทรศัพท์ เป็นเวลา 3 เดือน นอยด์ชีวิตหนักจากคำพูดที่ทำให้ เป๊ก รู้สึกใจวูบ
“ไม่ว่ามึงจะออกเพลงอะไรมา มันก็ได้แค่นี้ ไม่มีวันไปได้ไกลกว่านี้”
“คนเขาไม่ชอบมึง ทำยังไงเขาก็ไม่ชอบมึง ทำเพลงให้ตายยังไง เขาก็ไม่ฟังเพลงมึงหรอก”
นอกจากถูกบูลลี่ในโซเชียล ชีวิตจริงพอเจอคำพูดแบบนี้หลายครั้งเข้า เป๊กบอก “รู้แหละว่าเขาพูดเล่น เราคิดเยอะไปเอง แต่…จะไม่ให้คิดได้เหรอ มันหนักมากนะ แล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆ”
เป๊กกลับมาคัมแบ็กได้อีกครั้งได้ เพราะได้รับพลังความรักจากคนที่เป๊กรักและเคารพคอยพูดให้กำลังใจ “เราทำได้อยู่แล้ว เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่รัก ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ปล่อยไป เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำ อยู่ๆ แพสชั่นก็กลับมา”
กดดัน กังวล และประหม่า
แม้จะไปรีบูทตัวเองเป็น เป๊ก ผลิตโชค ในเวอร์ชั่นใหม่แล้ว แต่เป๊กยอมรับว่ายังรู้สึกกังวล กดดัน และประหม่าในการเจอผู้คนทุกครั้ง แม้แต่กับเพื่อนๆ คนรอบตัวที่คุ้นเคยกันก็ตาม เป๊กเปิดใจยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าอะไรไม่รู้ รู้สึกว่าเพื่อนไม่รัก ทำให้ไม่กล้าไปเจอใคร พอเพื่อนเข้ามากอดอาการแพนิกก็จะกำเริบ “รู้สึกว่าเพื่อนยังจะรักเราอยู่ไหม เขาจะอายไหมที่เป็นเพื่อนกับเราที่ทำแต่เรื่องแก่นเซี้ยว อยากทำให้เพื่อนภูมิใจในตัวเรา อยากทำให้ตัวเองพร้อมก่อนที่จะเจอทุกคนในงานคอนเสิร์ต
เป๊ก ดีใจที่ได้กลับมาร้องเพลง ทำอัลบั้ม มีคอนเสิร์ตอีกครั้ง เป๊ก บอกว่า “เหมือนหัวใจได้สูบฉีดมากๆ เหมือนมันอั้นมานาน อยากร้องเพลง อยากทำโชว์แต่ใจก็กังวล เครียด ตื่นเต้นกับงานใหม่ๆ” นอกจากนี้ เป๊กยังฟอร์มวงเตรียมรับงานอีเวนต์ร้องเพลง จนในที่สุดเพลงใหม่ “รักครั้งสุดท้าย (one more time)” ก็คลอดออกมา รวมถึงคอนเสิร์ต ที่กำลังจะจัดขึ้น แต่ก็มาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด เห็นคลิปของเป๊ก เผยว่าอาการของเป๊กในคลิปคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจ แสดงว่าที่ผ่านมาในใจเขา อยากจะกรี๊ดๆๆ มันออกมา… “นั่นบ่งบอกว่าใจเป๊กยังไม่หายดี เขายังไม่พร้อมออกมารับกับแรงกระแทกใดๆ ที่เข้ามาในชีวิต”
คนนอกอย่างเรา ได้อ่านข่าว ก็ได้แต่คิดและสงสัยอยู่นะว่า คนอย่าง เป๊ก ผลิตโชค โปรไฟล์ดี หล่อเหลา มีความสามารถ มีชื่อเสียง มีแฟนคลับ มีคนรักมากมาย ร่ำรวยแบบไม่ต้องตะเกียกตะกาย แต่มุมลึกในจิตใจกลับมีชีวิตที่น่าสงสาร เป๊กผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ ในชีวิตมาหลายครั้ง แต่เหตุการณ์ครั้งนี้คงทำให้เป๊กได้บทเรียนกับการดื่มการดริ้งก์ สังคมพร้อมให้อภัยกับคำขอโทษและรับผิดชอบด้วยใจจริงอยู่แล้ว แต่อะไรผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะ!
เพลงใหม่ล่าสุด “รักครั้งสุดท้าย (one more time)” คงเป็นความในใจจากเป๊ก ได้เป็นอย่างดี… “ขอโอกาสได้ไหม แล้วผมจะกลับมารักคุณให้ดีที่สุด”