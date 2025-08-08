xs
xsm
sm
md
lg

“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ใหม่ ดาวิกา” ประณามคนเอาภาพตนไปแขวนสร้างความเกลียดชัง ในระหว่างเกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่นอย่าเอาเจตนาตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่น เกิดแต่กับตนจริงๆ ถือเป็นตัวแทนประเทศไทย รักแฟนคลับทุกประเทศ ไม่น่าเกิดเรื่อสร้างความแตกแยกขึ้นเลย

เกิดแต่กับ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” จริงๆ สำหรับเรื่องราวดรามากรณีถูกชาวเน็ตกัมพูชานำภาพไปแขวนในโซเชียล ขณะบ้านเมืองกำลังมีเหตุอ่อนไหวระหว่างประเทศ โดยชาวเน็ตกัมพูชา ได้ไปขุดภาพในอินสตาแกรม ที่ภาพดังกล่าวมีคำว่า Cambodia อยู่บริเวณเท้า ทำให้ใหม่ ดาวิกาโดนทัวร์กัมพูชาถล่มยับ หาว่าใหม่ไม่ให้เกียรติประเทศกัมพูชา พร้อมประกาศเลิกสนับสนุนนางเอกสาว จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ให้หยุดเผยแพร่ความเกลียดชัง

ล่าสุด ใหม่ ดาวิกา มาร่วมงาน GDH CIRCLES CONNECTING SEASONS “วันเพิ่มเพื่อน" ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า….

“น่าจะเป็นตัวแทนประเทศ อยากจะบอกว่าในรอยยิ้มที่เราหัวเราะกับบางอย่าง เรารู้สึกโอเคแต่ลึกๆ เรารู้สึกว่ามันไม่สมควร ที่เกิดขึ้นกับใหม่ก็เป็นเฟกนิวส์ที่เป็นการเอาเจตนาของตัวเองมายัดเยียดให้คิดว่าใหม่มีเจตนาร้ายกาจแบบนั้น ซึ่งใหม่ไม่ได้มีเจตนานั้น รูปแบบนั้นมันเกิดจากนิตยสารโว้กไทยแลนด์เขาทำอาร์ตเวิร์ก ซึ่งปกติชื่อประเทศก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกประเทศเลย

ใหม่เองด้วยแหละที่เอาไปแชร์ พอใหม่ไปแชร์กลายเป็นว่าใหม่เจตนาแบบนั้น จริงๆ แล้วมันเป็นรูปที่สวยงาม นั่นคืองานของใหม่ และใหม่รักงานของใหม่มาก ใหม่ก็เลยแชร์เหตุผลมีแค่นั้น แต่กลายเป็นอินฟูลฯ ที่เป็นชาวต่างชาติเอาไปแชร์ว่าใหม่มีความคิดแบบนั้น ใหม่อยากจะบอกว่าอย่าเอาเจตนาตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่นเพราะว่าใหม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดใครทั้งสิ้น การเหยียดมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เราคือมนุษย์ด้วยกัน ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายอย่ามาโยงกันให้มาเป็นประเด็น

ตอนนี้ตัวใหม่ดีขึ้นมากๆ เพราะเขาซอฟต์ลง และใหม่เองก็ได้อธิบายในพื้นที่ของใหม่ แฟนคลับคนไทยก็ไม่ยอมให้ใหม่โดนด่าฝ่ายเดียว ก็ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องมาเห็นคำหยาบต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น ขอบคุณทุกกำลังใจ รอบนี้น่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศ ใหม่จะบอกตัวเองว่าสงสัยเราดัง เขาเลยคิดถึง จริงๆ คือใหม่ไม่ชอบเลย มันกระทบงานกระทบจิตใจ กระทบคนรอบข้างเขาเป็นห่วงเรา กลัวว่าจะเกิดอะไรกับเราไหม ต้องมีบอดี้การ์ดมากขึ้น ตอนนี้ใหม่โอเคแล้ว”

ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเกิดแต่กับตนจริงๆ ที่ผ่านมาไปทำงานที่กัมพูชาบ่อย มีฐานแฟนคลับที่นั่น มองหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต่างคนก็ต่างรักประเทศของตัวเอง
เยส! Born but with me เกิดแต่กับใหม่ ตอนนั้นใหม่รู้สึกว่ามันเกิดแต่กับใหม่จริงๆ นะ เรื่องดีก็เกิด แต่เรื่องไม่ดีไม่เกิดได้ไหม ก็ยังเกิด ใหม่ก็โอเคค่ะ ไม่เป็นไรค่ะใหม่เป็นทูตให้กับประเทศได้ คิดถึงประเทศไทยก็คิดถึงหน้าเรา

ตอนยังไม่ได้เกิดความขัดแย้งใหม่ถูกเชิญไปร่วมงานที่นั่นปกติมาก คนที่นั่นดูละครและรักดาราไทยมากๆ ซึ่งใหม่เองก็เป็นคนนึงที่รู้สึกภูมิใจมากๆ ที่มีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วย ชาวกัมพูชาที่มาอยู่ไทยก็เยอะ เขาน่ารักกับใหม่เสมอ พอมีเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต่างคนก็ต่างรักประเทศของตัวเอง

ถ้าเป็นการสื่อสาร ตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ยังไม่ได้คุยกับคนกัมพูชา สื่อสาร หรือถาม ใหม่เองก็มีอินเตอร์แฟนหลายประเทศซึ่งเขาก็ซัปพอร์ตและเข้าใจใหม่ อาจจะมีบางส่วน แต่ใหม่เข้าใจได้จริงๆ ค่ะ ใหม่เชื่อว่าเวลาจะทำให้ดีขึ้นได้ (แฟนคลับเวียดนามสู้ให้?) แฟนคลับเวียดนามน่ารัก รักมาก ไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลย ไม่งั้นก็คงไม่เกิดการแตกแยกขึ้น

ร่วมส่งกำลังใจและเงิน ซื้อสิ่งของไปบริจาคพี่น้องชายแดนไทย-กัมพูชา
ใหม่เห็นหมอต๊อกแต๊ก a4 เขาลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่ศูนย์อพยพใหม่ก็เลยโอนเงินไป หลังจากนั้นก็มีป้ายรูปใหม่ ใหม่ก็เลยงง เขาบอกว่าการที่เขาเห็นดาราที่เขาชื่นชอบให้ มันเหมือนเป็นกำลังใจนะ คือตอนแรกใหม่จะโอนไปเฉยๆ ไม่รู้ว่าจะมีป้าย แค่เขียนซองว่าใหม่ ดาวิกาไปให้ เขาก็ดีใจ ใหม่ก็ดีใจมากๆ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง ผ่านมันไปด้วยกันค่ะ คนไทยช่วยเหลือกันแน่นอน”










“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ
“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ
“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ
“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ
“ใหม่ ดาวิกา” ลั่น Born but with me จริงๆ โดนทัวร์เขมรถล่ม ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น