“กรรชัย” เดือด! จวก “หมอบี” หากยักยอกเงินวัด ดูถูกสัมภาษณ์ตน-มดดำ

“กรรชัย” เดือด จี้ “หมอบี” แจงปมยักยอกเงินวัด เสียใจเคยสัมภาษณ์ในมูไนท์ หากผิดจริงคือดูถูกตนและมดดำ ถามปมรถ-เป้เงินปึก ลั่นถุยน้ำลายแล้วเลียกลับไม่ได้ อยากฟ้องก็เชิญ พร้อมพิสูจน์ในศาล
เรียกว่าเดือดไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” หลังจากจัดรายการโหนกระแสวันนี้ (8 ส.ค.) เกี่ยวกับประเด็น “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่งถูกจับตาว่ายักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ โดยหนุ่ม กรรชัย ข้องใจกับสิ่งที่หมอบีตอบในรายการแฉ ที่บอกว่าตนเองไม่ใช่หมอดู ไม่ได้ปราบผี พร้อมเล่าปฐมบทการแจ้งเกิดของหมอบี ในรายการมูไนท์ ซึ่งทำร่วมกับ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เมื่อ 8 ปีก่อน บอกหากหมอบีทำผิดในวันนี้ เท่ากับเป็นการดูถูกตน - มดดำ และรายการ เสียใจที่เคยได้สัมภาษณ์ รวมทั้งได้ตั้งคำถาม รอให้หมอบีมาตอบ เกี่ยวกับรถคันหนึ่ง และกระเป๋าเป้ที่มีเงินเป็นปึกๆ อยู่ข้างใน
“ถ้าเกิดเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นหมอดู หรือทำเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือเปล่า คงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่ผมสัมภาษณ์คุณครั้งแรกในรายการมูไนท์ ในนั้นชัดเจนเหลือเกินว่าคุณพูดอะไรบ้าง มันเป็นปฐมบทของคุณเลย ในการออกรายการ
มันอาจเป็นหนึ่งรายการที่เป็นลอตเตอรี่ของคุณ ที่ทำให้คุณมาเป็นวันนี้ได้ด้วยซ้ำไป และอาจเป็นหนึ่งรายการที่ถ้าหากคุณทำผิด ผมก็เสียใจที่เคยสัมภาษณ์คุณด้วย ผมบอกเลย ถ้าคุณทำแบบนี้จริงๆ ถือว่าคุณดูถูกการสัมภาษณ์ของผมและมดดำในวันนั้นมาก และดูถูกรายการมาก เพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะให้คุณไปทำอะไรแบบนี้ ขณะเดียวกันถ้าคุณไปทำแบบนั้นจริงๆ ไปฉกฉวยจิตกุศลของสาธุชน ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
หมอบีฟังผมนะ ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดเมื่อคืนในรายการมดดำ มันแปลก คุณบอกว่าคุณได้เงินจากการสร้างบ้านจากการที่คุณเองไปปราบผี แต่คุณกลับบอกในรายการเดียวกันว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอดู หรือปราบผี แต่คุณได้เงินจากการปราบผี พูดย้อนแย้งกันมาก ผมอยากให้คุณออกมาพูดใหม่ ที่ไหนก็ได้ ตั้งสติดีๆ ในรายการมดดำคุณไปดูดีๆ คุณบอกว่าได้รับเงินที่สร้างบ้านจากปราบผี แล้วมีเงินที่ให้ มีซองมีอะไรให้มา เขาก็รวบรวม แต่ในรายการเดียวกันบอกว่าผมไม่ใช่หมอดู ไม่ได้เรื่องปราบผี มันยังไงกันแน่ รายการเดียวกันนะ
อันนี้ผมงง คุณจะเป็นคนดูดวง ในเมื่อคุณบอกไม่ได้ปราบผี แต่ทำไมถึงได้เงินจากการปราบผี หรือเงินจากการดูดวง มันไม่ย้อนแย้งกันไปหน่อยเหรอ
คนรักหมอบี เอฟซีเขาก็เยอะ ผมก็พูดไปตามเนื้อผ้า คุณรักและศรัทธาเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมาด่าผมได้นะ ผมมีคนที่รักและคอยปกป้องผมเหมือนกัน
สิ่งที่คุณพูดในรายการมูไนท์มันเป็นรากเหง้าของคุณที่คุณพูดเอาไว้ จะบอกว่าคุณไม่ได้รู้เรื่อง ไม่ได้เป็นหมอดู ไมได้รู้เรื่องวิญญาณ สิ่งที่คุณพูด คุณจะถุยน้ำลายแล้วคงเลียกลับไปคงไม่ได้ มันชัดเจนมากสิ่งที่คุณพูดออกมา ว่าคุณเป็นผู้วิเศษคนนึงที่คุณสามารถอะไรของคุณนั่นแหละ
แต่วันนี้สิ่งที่ผมพูดอยู่ ผมไม่ได้กล่าวโทษคุณว่าคุณอวดอ้างอภินิหารหรืออะไรยังไงนะ แต่กำลังพูดถึงเรื่องราวของเงินทำบุญ ผมพูดไปแล้ว คนจนเขาก็ทำบุญเหมือนคนรวย เงิน 10 บาทของคนจน เขาทำบุญ 5 บาทสำหรับเขาก็เยอะแล้ว เขาต้องการให้ 5 บาทของเขาเป็นเสาในศาลาวัด ไม่ใช่เสาที่บ้านคุณ คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าคุณทำหรือไม่ได้ทำ คุณก็ต้องออกมาชี้แจง มันเป็นสิ่งที่สาธุชนเองเขาไม่สบายใจ
ผมพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณนะ แต่พูดถึงคนที่เขาตั้งใจถวายกับทางวัด แล้วเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณต้องพูด แล้วดูสิ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมา มันย้อนแย้งกันหมดเลย แม้กระทั่งในรายการเดียวกันที่คุณพูด ความหมายเดียวกัน แต่คำตอบต่างกันหมดเลย
ถ้าคุณบีดูอยู่ มีคำถามถึงคุณบีนิดนึง อันนี้เป็นรถของใคร ฝากถามคุณบี คุณบีมีแรงออกมาตอบตอนไหนก็มาตอบ หลังหายป่วยแล้ว เมื่อไหร่ก็ได้ อยากรู้ว่าคุณซื้อรถคันนี้ให้ใคร แล้วคุณซื้อเป็นเงินสดจริงไหม มีรถบางคันที่คุณอ้างว่าได้มาจากในวัง คุณพูดหรือเปล่า มีพยานนะ มีหลักฐานบางอย่าง แล้วก็เป้ อยากรู้เป็นเป้ของใคร อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร เงินออกมาจากซองไหนหรือเปล่า อยากให้คุณบีออกมาชี้แจงหน่อย ไม่อยากเปิดคลิป เปิดแค่นี้พอ
สำหรับผมเอง ก็กราบเรียนไปยังตัวคุณบี ทนายคุณบีหรือฝั่งแฟนคลับคุณบีด้วยนะว่าผมไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกับคุณบี ไม่ได้เป็นคู่ปรปักษ์กัน ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ผมนำเสนอเพื่อเป็นสาธารณชนจริงๆ อย่างน้อยเป็นการตื่นรู้ เห็นเหตุการณ์ว่ามันมีข้อเท็จจริงแบบไหนเกิดขึ้นบ้าง ณ วันนี้คุณบีก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ศาลยังไม่ได้ตัดสิน คุณสามารถต่อสู้กับการถูกกล่าวหาแบบนี้ได้
มันเป็นเรื่องปกติครับ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเข้าสู่กระบวนการ คุณเองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้ว ฉะนั้นยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวโทษหรือกล่าวหาว่าคุณไปกระทำการไม่ดี แต่แค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในฐานะที่คุณเองมุมนึงก็เป็นคนของประชาชนด้วยซ้ำไปนะ เพราะคุณก็ออกสื่อออกอะไร ผมอยากให้คุณออกมาชี้แจง จะชี้แจงที่ไหนก็ได้
ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ หรือคุณจะไปที่มดดำก็ได้ เพราะผมเข้าใจดีว่าสุดท้ายคุณต้องอยู่ในที่ปลอดภัย โอเค เป็นสิทธิ์ของคุณเลย แต่ถ้าสิ่งที่ผมทำไป แล้วคุณคิดว่าผมก้าวล่วงคุณ คุณต้องการจะฟ้อง ก็ฟ้องมา ดีนะครับ อย่างน้อยฟ้องผม ผมจะได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับคุณบนศาลเหมือนกันว่าคุณทำอะไรเอาไว้ เท่านั้นเอง”