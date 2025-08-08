ใบหยกบุฟเฟต์ เจ้าแห่งบุฟเฟต์ เปิดตัวโปรใหม่ล่าสุดที่ 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 ชั้น 79 ขยายไลน์บุฟเฟต์ เพิ่มเมนู ไม่เพิ่มราคา 1 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป

𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 รวมทุกสุดยอดเมนูยอดนิยมไว้ในที่เดียว ”เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว“
𝐒𝐓𝐄𝐀𝐊
จัดเต็มเมนูสเต๊ก ทั้งสไตล์ยุโรป สไตล์ญี่ปุ่น สไตล์จีน
ขาแกะออสเตรเลีย ริบอายออสเตรเลีย เนื้อสันนอกออสเตรเลีย เนื้อสันในออสเตรเลีย พิคานย่า สเต๊กลิ้นวัว ซี่โครงหมูบาร์บีคิว สเต๊กหมูสันใน สเต๊กสันคอหมู สเต๊กเนื้อ และหมูสไตล์จีน เทปปันยากิเนื้อ หมู และแซลมอน ให้ทานได้แบบไม่จำกัด
𝐂𝐇𝐈𝐍𝐄𝐒𝐄
อาหารจีนพรีเมียมครบจัดเต็มทั้งหมูหัน เป็ดปักกิ่ง เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ เป๋าฮื้อ ติ่มซำเต็มรูปแบบ
𝐒𝐄𝐀𝐅𝐎𝐎𝐃
เมนูซีฟู้ด สด-ลวก-ย่าง อาทิ กุ้งแม่น้ำย่างมันเยิ้ม กุ้งแม่น้ำ ปูม้า หมึก หอยนางรม
ข้าวพรีเมียมหน้าล้น พิเศษเฉพาะที่ใบหยกสกาย
ข้าวผัดมันเนื้อสเต๊กออสเตรเลีย ข้าวคลุกน้ำปลาทะเล ข้าวแซลมอนไข่ดอง ราดหน้าเนื้อวากิว ข้าวผัดทองคำราดหน้าหมูคุโรบุตะ ข้าวกะเพราเนื้อตุ๋น-หมูตุ๋น
𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍𝐄𝐒𝐄
ซูชิวากิวเบิร์น ซาชิมิแซลมอน ทูน่า ทาโกะ ซาบะดอง กุ้งเทมปุระ
𝐁𝐚𝐢𝐲𝐨𝐤𝐞 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞
ชาบูน้ำตกเนื้อวากิว และชาบูน้ำตกหมูคุโรบุตะ
เมนูแนะนำน้องใหม่มาแรง ปูผัดเส้นแบบจันท์
ขนมหวานสไตล์จีนพิเศษเฉพาะที่ Stella Palace
สาคูแคนตาลูป แตงโมเกล็ดหิมะแปะก๊วย บอลลาวา โอวหนี่แปะก๊วย บัวลอยน้ำขิง เต้าฮวยน้ำขิง พุดดิ้งมะม่วง
.
โปรพิเศษช่วงแนะนำ ฟรี 1 ดริ๊งก์ ที่ Roof Top Bar ชั้น 83
ฟรี! ห้องไพรเวทส่วนตัว (เมื่อมา 8 ท่านขึ้นไป)
ฟรี! เครื่องดื่ม soft drink และน้ำดื่ม
ฟรี! ชมวิวบนจุดชมวิว ชั้น 77 และดาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น 84
.
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - อาทิตย์
วันละ 2 รอบ 17.00-19.00 น. และ 19.15-21.15 น.
.
โปรโมชั่นช่วงแนะนำ 1,350 บาทเน็ท (จากปกติ 1,490 บาท)
จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง ได้ทาง
www.BaiyokeBuffet.com
ใส่โค้ด “member” ลดเพิ่ม 5%
-------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-656-3939
Line @Baiyokeskyhotel
Facebook : Baiyoke Buffet (inbox)