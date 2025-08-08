สุดยอดนักเต้นเบรกแดนซ์ไทย เตรียมตบเท้าเข้าแข่ง Red Bull BC One รอบชิงแชมป์โลก ที่โตเกียว ญี่ปุ่น

วงการเบรกแดนซ์ของไทยได้ลุกเป็นไฟไปกับการแข่งขัน Red Bull BC One Cypher Thailand 2025 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ HostBKK กรุงเทพฯ เหล่าบีบอยและบีเกิร์ลตัวเต็งได้มารวมตัวกันระเบิดพลังโชว์ความสามารถและความมุ่งมั่นแบบจัดเต็มตลอดหนึ่งวัน โดย บีบอย Harry และ บีเกิร์ล Nutella เป็นผู้คว้าตำแหน่งแชมป์ Red Bull BC One ระดับประเทศมาได้สำเร็จ
Red Bull BC One Cypher รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ อัดแน่นไปความมันส์ตลอดการแข่งขัน
• Red Bull BC One เป็นสุดยอดการแข่งขันเบรกแดนซ์แบบตัวต่อตัว ที่ได้มาระเบิดความมันส์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสินที่เต็มไปด้วยนักเต้นตัวท็อประดับโลก ไม่ว่าจะเป็นบีบอยชื่อดังที่เคยแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายเรื่องอย่าง Kid David, บีเกิร์ลดาวรุ่งหน้าใหม่จากแดนอาทิตย์อุทัยอย่าง Yasmin, และ Hong 10 แชมป์โลก Red Bull BC One สามสมัย
• หลังจากการดวลแสนดุเดือดกับบีบอย Harry ในรอบชิงแชมป์ บีบอย T-Flow ก็คว้าชัยชนะมาได้ ด้วยสเต็ปที่เร้าใจและแม่นยำ คอมโบและท่าไม้ตายทรงพลัง ที่ทำให้ผู้ชมลุ้นกันตัวโก่ง “ดีใจมาก ๆ ครับ และรู้สึกภูมิใจในตัวเองจริง ๆ กับสิ่งที่ทำได้ในวันนี้”
• ผมเริ่มเป็นบีบอยตั้งแต่ป.6 ที่โรงเรียนครับ สไตล์ของผมได้แรงบันดาลใจจาก Skill Method โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายน้ำหนัก การเคลื่อนไหวของร่างกาย และความยืดหยุ่น ผมชอบไอดอลที่มีสกิลหลากหลาย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผมพัฒนาตัวเอง” บีบอย Harry แชร์เส้นทางการเต้นเบรกแดนซ์ที่ทำให้มาถึงจุดนี้ว่า “ตอนอยู่ในรอบสุดท้าย ผมนึกถึงเส้นทางที่ฝึกซ้อมมา และแรงบันดาลใจจากไอดอลที่มีสกิลหลากหลาย จังหวะนั้นคือการปล่อยของทั้งหมดที่มีออกมาให้สุด.”
• ในส่วนของบีเกิร์ล Nutella ได้ขึ้นแท่นแชมป์ หลังจากการประชันสเต็ปกับ บีเกิร์ล Vivy ด้วยลีลาการเต้นที่เหนือชั้น สเต็ปอันแพรวพราว สไตล์ที่ไหลลื่น และความมั่นใจแบบเกินร้อยบนเวที โดย บีเกิร์ล Nutella ได้แชร์ความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นผู้ชนะ และภูมิใจในตัวเองที่สามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้”
• ด้วยชัยชนะที่สมศักดิ์ศรีแชมป์ บีบอย Harry และ บีเกิร์ล Nutella จะตบเท้าเข้าร่วม Red Bull BC One Last Chance Cypher ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชิงตำแหน่งไวลด์การ์ดในการแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน นี้ นับเป็นโมเม้นต์สำคัญแห่งปีของวงการเบรกแดนซ์ของไทย ที่จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลก
• บีเกิร์ล Nutella ได้แชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบถัดไปว่า “ตั้งใจมากค่ะ ใส่ทุกอย่างที่มีลงไปอย่างเต็มที่ และจะไม่ยอมแพ้ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการฝึกซ้อม แต่เชื่อว่าถ้าเราขยัน มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อ เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้.” และกล่าวเสริมว่า, “รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปโตเกียว อยากไปเจอเพื่อนๆ เจอคนเก่งๆ และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง”
• Red Bull BC One Cypher เป็นการต่อยอดความสำเร็จของ Red Bull Dance Your Style รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ปีที่สอง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Red Bull ในการปลุกกระแสวงการสตรีทแดนซ์และความครีเอทีฟในประเทศไทยอย่างแท้จริง
• ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อประดับสากลที่นำโดยแชมป์โลกอย่าง MT Pop จากเวียดนาม, The D’Soraki จากญี่ปุ่นและ Hong 10 จากเกาหลีใต้ ไปจนถึงการปูเส้นทางให้นักเต้นชาวไทยได้ก้าวสู่เวทีนานาชาติ เรียกได้ว่า Red Bull มีบทบาทสำคัญในผลักดันนักเต้นมากความสามารถของไทยให้ได้พัฒนาสกิลและเฉิดฉายในระดับโลก “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Red Bull BC One Last Chance Cypher ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบเพื่อนๆ ที่ญี่ปุ่น ได้เจอคนเก่งๆ ที่สำคัญที่สุดคืออยากเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด และถ่ายทอดสิ่งนั้นผ่านการเต้นของผม” บีบอย Harry กล่าว
มาร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ บีบอย Harry และ บีเกิร์ล Nutella บนเส้นทางการแข่งขัน Red Bull BC One Last Chance Cypher ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และติดตามการเดินทางสู่ Red Bull BC One รอบชิงแชมป์โลก ที่จะจัดขึ้น ณ เรียวโงะกุ โคคุงิคัง สนามแข่งขันอันขึ้นชื่อที่กรุงโตเกียว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน นี้
