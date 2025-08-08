“BLUE” บอยแบนด์ยุคมิลเลนเนียม จัดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ในรอบ 10 ปี 23 พฤศจิกายนนี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

บริทิชบอยแบนด์ขวัญใจพี่สาวเจนวาย “BLUE” ประกาศเอเชียทัวร์ในรอบ 10 ปี ปักหมุด 4 เมืองใหญ่ทั่วเอเชียตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ใน “BLUE LIVE IN ASIA” 4 หนุ่มการันตี พร้อมขนเพลงฮิตที่แฟน ๆ คิดถึงมาร้องให้ฟินถึงที่แน่นอน แฟนชาวไทยเคลียร์คิวรอเลย เจอกันวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์
BLUE เป็นที่รู้จักในฐานะบอยแบนด์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดวงหนึ่งของเกาะอังกฤษ ด้วยยอดขายกว่า 16 ล้านแผ่นทั่วโลกจากอัลบั้มเดบิวต์ One Love กวาดรางวัลมากมายทั้ง Brit Awards, MTV Asia awards พร้อมด้วยเพลงฮิตติดหูไม่ว่าจะเป็น Too Close, If you Come Back, Flyby, Guilty, One Love, U Make Me Wanna และ Breathe Easy
หลังจากแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัวสักพัก BLUE กลับมารวมวงกันอีกครั้งเพื่อทำคอนเสิร์ตรียูเนียนทั่วเกาะอังกฤษ รวมไปถึงเอเชียทัวร์ช่วงปลายปีนี้ด้วย แม้เหล่าเพลงฮิตจาก BLUE จะปล่อยออกมานานกว่า 24 ปีแล้ว แต่เพลง All Rise และ One Love ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในยุคของมิวสิคสตรีมมิง โดยเฉพาะเพลง One Love ที่กวาดยอดสตรีมกว่า 100 ล้านบน Spotify และผู้ใช้แผ่นเสียงใน Reels กว่า 1.5 ล้านคอนเทนต์
เริ่มจำหน่ายบัตรสำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทยได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคมจนถึง 10.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.priceless.com/music ตามด้วยพรีเซลส์สำหรับสมาชิก Live Nation Tero วันที่ 20สิงหาคม 12.00 – 22.00 น. ทาง www.livenationtero.co.th จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 21 สิงหาคม 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com
พิเศษสุด ๆ สำหรับแฟนพันธุ์แท้ BLUE ซื้อวีไอพีแพคเกจเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://vip.livenation.asia/
