“Calvin Harris” ประกาศจอยไลน์อัปแรก เทศกาลดนตรี Electronics ระดับโลก Creamfields Asia 2025  13 – 14 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-10

เทศกาลดนตรี Electronics ระดับโลก “Creamfields Asia 2025” ชวนดีเจตัวท็อปแห่งวงการ ‘Calvin Harris’ (แคลวิน แฮร์ริส) นำทัพไลน์อัปแรก เตรียมพร้อมกับโชว์สุดยิ่งใหญ่มาครองพื้นที่กว่า 33,000 ตารางเมตร ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-10 เมืองทองธานี ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 ธันวาคมนี้ จัดโดยไลฟ์ เนชั่น เทโร ร่วมด้วย ยูทีเอ เวนเจอร์ และ ไลฟ์ เนชั่น อิเล็คโทรนิกส์ เอเชีย
Calvin Harris ดีเจ นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์เแถวหน้าผู้รันวงการเพลงอิเล็คโทรนิกส์มานานกว่า 20 ปี เจ้าของผลงานเพลงที่มียอดสตรีมรวมมากกว่า 3 หมื่นล้านวิว และพ่วงดีกรีไลน์อัปของเทศกาลดนตรี EDM อย่าง Creamfields ที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2552 เตรียมเสิร์ฟโชว์สุดมันส์ระดับตำนานพร้อมโชว์เพลงใหม่ “Free” และ “Miracle” จากอัลบั้ม “96 Months” นอกจากนี้ เตรียมพบกับกองทัพไลน์อัปที่จะมาครองพื้นที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์อีกกว่า 50 ศิลปิน บน 4 สเตจใหญ่ โปรดักชั่นอลังการที่จะทำให้แฟน ๆ ดื่มด่ำกับดนตรี Electronics และบรรยากาศสุดฟินที่คนรัก EDM ไม่ควรพลาด 13-14 ธันวาคม 2568 ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-10 เมืองทองธานี เปิดจำหน่ายบัตรรอบ Early Bird บัตรทั่วไปราคา 7,500 บาทและบัตรวีไอพีราคา 12,500 บาท (ทั้ง 2 ราคาเข้างานได้ทั้ง 2 วัน) ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 23.59 น. 3 วันเท่านั้น ที่ thaiticketmajor.com หรือไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ creamfieldsasia.com หรือโซเชียลมีเดีย Facebook Creamfields Asia และ Instagram Creamfields Asia
และสำหรับดีเจรุ่นใหม่ที่อยากไปวาดลวดลายในงานนี้ Creamfields Asia 2025 เปิดรับสมัครดีเจจากทั่วเอเชียไปอวดลีลาสุดต๊าช โชว์สุดเจ๋ง บนเวทีเดียวกับดีเจระดับโลก ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-10 เมืองทองธานี พร้อมกันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 ธันวาคม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 สิงหาคมนี้ เวลา 22.59 น. (เวลาไทย) เท่านั้น ที่ https://form.typeform.com/to/bYilYedm