หัวใจธรรมะ! “โบวี่ อัฐมา” ร่วมสวดมนต์-นั่งสมาธิ ขอให้ประเทศชาติปลอดภัย

นักแสดงหัวใจธรรมะ “โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์” ที่ช่วงหลังหันไปเอาดีการเป็นอินฟูลเอนเซอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ลืมที่จะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม ล่าสุดเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่สงบ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง โบวี่ เลยขอนุ่งขาวห่มขาว สวดมนต์ นั่งสมาธิ ขอให้ประเทศชาติปลอดภัย ซึ่ง เธอ ได้ลงรูปในเฟซบุ๊ก โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ พร้อมกับข้อความว่า
"มาร่วมรวมพลังสวดมนต์และนั่งวิปัสสนา เพื่อเป็นพลังกุศลในการรักษาอธิปไตยให้แก่ชาติ รวมตัวกันหลายจังหวัดทั่วประเทศเลย โบร่วมมา 2 ครั้งแล้ว อาจจะ มีจัดอีกนะคะ เผื่อใครสนใจ มาร่วมรวมพลังกัน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจนี้ค่ะ —> “อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล” จริง ๆ เบื้องต้นสามารถทำเองได้ที่บ้านทุกวันนะคะ สวดมนต์หรือนั่งสมาธิและอุทิศบุญให้แก่ประเทศชาติ ช่วยกันอธิษฐานจิตเพื่อรักษาเขตแดนของชาติ และปกป้องทหารและประชาชนให้ปลอดภัยค่ะ" สมกับเป็นนางฟ้าใจบุญจริง ๆ เลย