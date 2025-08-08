“วิน เวคิน” ติดใจเพลงเศร้า ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ได้ “หมู มูซู” ถ่ายทอดเนื้อหาคนแอบรักแต่ยังมีความหวัง

หลังจากเคยฝากผลงานซิงเกิลแรกอย่างเพลง "ภาระทางใจ" ให้คนอกหักได้น้ำตาซึมไปตามๆกัน ล่าสุดนักร้องเสียงนุ่มสุดอบอุ่น “วิน เวคิน” หรือ เวคิน สิมะวรา ก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่ 2 อย่าง “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” เพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงคนที่แอบรัก คนๆหนึ่ง แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะคนนั้นมีเจ้าของแล้ว เพลงที่ตัดพ้อน้อยใจ แต่ยังคงแอบมีความหวังลึกๆ ครั้งนี้ได้ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงเศร้าอย่าง “หมู มูซู” มาจรดปากกาแต่งเนื้อหาเพลง และทำนองให้ จนออกมาได้สมใจ เพราะยอมรับว่าตอนนี้ติดใจเพลงเศร้า ไม่สมหวังเข้าให้แล้วแบบเต็มๆ ทั้งยังได้รับฟีดแบคจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามอีกด้วย
วิน เวคิน เผยว่า “เพลงนี้เป็นการแอบรัก แต่ไม่ได้อกหักแบบเจ็บช้ำเหมือนเพลงภาระทางใจ แต่เป็นแนวตัดพ้อน้อยใจ และยังแอบมีความหวังลึกๆ ผมมีความตั้งใจอยู่แล้วว่า อยากจะทำซิงเกิลที่ 2 ต่อเลย มีพี่ที่สนิทกันช่วยแนะนำให้ผมได้รู้จักกับพี่หมู มูซู ก็ได้คุยกันเลยออกมาเป็นเพลง “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” เพลงนี้ครับ
แรงบันดาลใจเพลงนี้คือ ผมเล่าให้พี่หมูฟังว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวน้อยใจไม่สมหวังครับ ติดใจครับ ผมชอบฟังเพลงของพี่หมูอยู่แล้วครับ ในเรื่องของดนตรีพี่หมูก็ดูแลทั้งหมดครับ ทั้งเนื้อร้อง และทำนองเลย ส่วนเรียบเรียงดนตรีก็ได้ พี่จุ๊บ จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ มาช่วยครับ ตัววินเองมีส่วนเล็กน้อยตรงช่วงเลือกฮุกว่าเอาแบบไหนดี ส่วนเรื่องเอ็มวีอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานของ s1 ทุกคนมากๆครับ ช่วยดูแลทั้งหมดเลยครับ เอ็มวีปล่อยมาแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีครับ โดยเฉพาะคนรอบตัวก็มีชม และแซวๆ ว่า"ไม่ใช่เบอร์หนึ่งแล้วหรือคุณวิน" อะไรประมาณนี้ครับ บางทีการที่เรารักใครสักคน เราสามารถมีความสุขที่ได้รักและได้ดูแล เวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุข ได้อยู่ใกล้ๆแม้จะมีความน้อยใจลึกๆบ้าง แต่ก็แอบมีความหวังว่าสักวันเขาอาจเป็นของเรา (หัวเราะ) ประมาณนี้ครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้สามารถเข้าไปฟังเพลงได้ทุกช่องทางเลยครับ และฝากดูเอ็มวีไม่ใช่เบอร์หนึ่ง ทาง Youtube ด้วยนะครับสุดท้ายฝากเข้ามาเป็นเพื่อนกับผมได้ใน tiktok IG และ facebook มาเป็นเพื่อนกันนะครับ
ช่องทางสื่อสาร
IG : win_vekin
TikTok : @win_vekin
Youtube : VekinOfficial
Facebook : VekinOfficial