TBR จับมือ BEM-BMN นำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ “Metro Mall Go Green” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)(“ไทยเบฟ”) ตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกด้วยเหตุนี้ ไทยเบฟ จึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้าทางตรง คู่ค้าทางอ้อม ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้บริโภค กำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด หรือ TBR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ มีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
ล่าสุด TBR ผสานความร่วมมือ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN เปิดตัว “โครงการ Metro Mall Go Green" นำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ Metro Mall ทุกสาขา
“อรทัย พูลทรัพย์” ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจต่อเนื่องประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด กล่าวว่า "บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด หรือ TBR ได้ขับเคลื่อนโครงการ เก็บกลับ - รีไซเคิล (Bring Back-Recycle) โดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปด้วยกัน สำหรับความร่วมมือกับ BEM และ BMN ครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า องค์กรธุรกิจสามารถมีบทบาทเชิงบวกในการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรรมได้ และภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เราเชื่อว่า Metro Mall Green จะเป็นต้นแบบการจัดการศูนย์การค้าชุมชนเมืองที่มุ่งสู่ความยั่งยืน และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป"
“ดร.อารยา ปานุราช” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และในฐานะผู้แทน BEM กล่าวว่า "BMN มองว่าการพัฒนาเชิงพาณิชย์จะต้องเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ Metro Mall Go Green เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน Metro Mall ให้เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าปลีก แต่เป็นพื้นที่ที่คนเมืองสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ TBR ในครั้งนี้ทำให้เราสามารถบริหารการคัดแยกขยะและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล (Bring Back-Recycle) มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกที่จะปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้น ง่ายต่อการรีไซเคิล ลดค่าใช้จ่ายและพลังงานในการจัดการ เกิดเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากแนวคิด “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของทุกคน และเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา” โดยมุ่งเน้น การสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างรายได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมด้วยเครือข่ายของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวัน พื้นที่ Metro Mall จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้าง "พฤติกรรมรักษ์โลก" ที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และเมือง