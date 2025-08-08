“นก ฉัตรชัย - นก สินจัย” ฟุ้งมีฝีมือไม่ตกงาน งานแน่นแม้ยุคเปลี่ยน รับได้ทุกบทบาท ไม่ใช่แค่พ่อแม่

“นก ฉัตรชัย - นก สินจัย” แฮปปี้งานแน่นแม้ยุคสมัยเปลี่ยน ลั่นได้ทุกบท ไม่ใช่แค่พ่อแม่ มองวงการกลับมาคึกคักเป็นจังหวะ ไม่ตายเสียก่อนมีฝีมือก็ไม่ตกงาน
แม้กระแสวงการละครจะดูซบเซา แต่สองนักแสดงคุณภาพ “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” และ “นก สินจัย เปล่งพานิช” ก็ยังมีงานแน่น แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไป ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยทั้งคู่เปิดใจในงานช่องวัน เปิดตัวละครใหม่
นก ฉัตรชัย : “เป็นเรื่องที่สองแล้วครับ เป็นดรามาครับ เป็นดรามาเข้มข้นเกี่ยวกับ 2506 เป็นเมืองสมมติขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ตอนอ่านบท อ่านตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอน 12 รวดเดียวจบ ก็รู้สึกว่าอ่านแล้วน่าติดตาม จริงๆ น้องๆ รุ่นใหม่ตอนนี้นะครับเก่งกันทุกคน คือรับส่งกันได้ แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเปิดสวิตซ์เล่นดรามาได้เลย ก็สนุกครับได้เจอกับน้องๆ แล้วก็มีความรู้สึกว่ารับส่งกันได้สนุกสนาน”
นก สินจัย : “ถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นเราทั้งคู่เล่นเรื่องเดียวกันไหม ยังไม่รู้เลยค่ะ ไม่มีการติดต่ออะไร ถ้ามีบทน่าสนใจก็น่าเล่นอยู่แล้ว”
นก ฉัตรชัย : “คือตอนนี้การทำละครหรือการทำซีรีส์มันไม่ง่าย มันต้องเลือกเรื่องดีๆ คิดแล้วคิดอีก มันต้องหาอะไรที่ตรงใจกับคนดู คนดูชอบอะไร คนดูอยากดูอะไร แล้วคนที่ดูช่องวันอยากดูอะไร เราต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก่อน แล้วถึงจะนำเสนอให้กับพี่ป้อน (นิพนธ์ ผิวเณร) หรือพี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) ผู้บริหารได้ ก็อยากเสนอนะครับ แต่ขอเวลาคิดก่อนว่าจะนำเสนอแบบไหนให้ตรงกับตลาดของช่องวัน”
นก สินจัย : “ไม่มีเวลาคิดผลิตเลยค่ะ เพราะว่าพี่เขาก็ป้อนละครให้เล่นเรื่อยๆ ทั้งทีวี และเดี๋ยวก็ไปละครเวทีบ้าง พี่เขาก็หางานให้ได้เรื่อยๆ ก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงชีพไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวบริษัทให้พี่นกชายหาเลี้ยง”
ยังทำงานทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังอยู่
นก ฉัตรชัย : “ตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับ แต่ทำให้อีกช่อง (ช่อง Mono29)”
นก สินจัย : “ถ้ามีเรื่องน่าสนใจเราก็อยากทำ งานเบื้องหน้าตอนนี้ พี่นกชายแน่นมากเลยค่ะตอนนี้ เล่นเยอะมาก (หัวเราะ)”
นก ฉัตรชัย : “ตอนนี้เล่นอยู่สองเรื่อง เบื้องหลังทำเสร็จไปแล้วหนึ่งเรื่อง แล้วก็กำลังทำอีกหนึ่งเรื่อง เราก็มีซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง มีหนังอีกหนึ่งเรื่อง”
นก สินจัย : “ทางนี้ก็ทยอยไปทีละเรื่อง ตอนนี้ทายาทหมายเลขหนึ่งก็กำลังถ่ายอยู่ ใกล้จบใกล้ปิดแล้ว เราก็กำลังจะฉาย”
เผยช่วงนี้งานกลับมาคึกคักอีกครั้ง
นก สินจัย : “ก็คงเป็นจังหวะค่ะ อย่างช่วงที่มันเงียบไป มันมีงานที่หลายๆ คนทำค้างอยู่ ซึ่งเราก็ไม่ได้เล่น เขาก็คงต้องเคลียร์ให้เสร็จ แล้วเหมือนตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก รูปแบบของการทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะมาก มีแนวใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ มันก็มีหลายๆ เรื่องที่แม้จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เขาก็ยังนึกถึงรุ่นๆ เรา ที่ยังสามารถที่จะรับผิดชอบ หรือสามารถที่จะรับบทนั้นๆ ได้ ก็ดีใจแล้วก็สนุกด้วย เพราะว่าเหมือนเราก็ยังได้มีโอกาสเจอรุ่นใหม่ ทำงานใหม่กับคนใหม่ๆ ซึ่งนกว่ามันน่าสนุกมาก แล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะ”
นก ฉัตรชัย : “ไม่ถึงขนาดงานแน่น 7 วัน ก็มีวันว่างบ้าง แต่ค่อนข้างมีเวลาน้อยลง”
รับได้ทุกบท ไม่จำกัดแค่พ่อแม่
นก สินจัย : “คิดยังไงกับคำที่ว่าถ้ามีฝีมือยังไงก็ไม่ตกงาน ถ้าไม่ตายเสียก่อนนะ (หัวเราะ)”
นก ฉัตรชัย : “คือถ้าเกิดว่ามีบทที่เหมาะสมเขาก็คงยังจะใช้เราอยู่ครับ ไม่ถึงขนาดว่ายังไงก็ไม่ตกงาน ถ้าเกิดว่าบทมันเหมาะสมกับตัวคาแรกเตอร์ของนักแสดง ถ้ามันเหมาะสมเขาก็คงเลือกเรา”
นก สินจัย : “ด้วยความที่หลายๆ อย่างเปลี่ยนไปบทมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้ว มันก็จะมีความมีสีสัน มีความแฟนตาซี ซึ่งเราก็สามารถได้เปลี่ยนด้วย จากเดิมที่แต่ก่อนถ้าเราเล่นเป็นพ่อเป็นแม่ ทุกเรื่องก็จะติดต่อให้ไปเล่นเป็นพ่อเป็นแม่ หรือถ้าดรามาก็จะดรามา เดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ย...มันมีเรื่องแบบนี้ด้วย คิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา แล้วเราก็สามารถที่จะไปสวมบทบาทนั้นได้ ซึ่งแบบนี้มันดีมากเลย มันสนุกมากเลย”