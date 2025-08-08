มันส์แน่! ประกาศแต่งตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” นั่งโฆษก ศบ.ทก. ทำหน้าที่คอยโต้ “พลโทหญิง มาลี”

เช้านี้ (8 ส.ค.) ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ ศบ.ทก. เปิดตัว “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นั่งตำแหน่งโฆษก ศบ.ทก. จิตอาสา ทำหน้าที่คอยโต้ “พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
โดย บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า “ขออนุญาตฝากตัวกับสื่อและพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ ที่ตกลงมาทำหน้าที่ตรงนี้ เป็นเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่มานานและเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นความอดทนของพี่น้องทหาร และในฐานะที่เป็นจิตอาสาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ เลยอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน และเป็นสื่อกลางที่สามารถคุยกับทั้งสื่อและประชาชน รวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการบอกกับต่างประเทศด้วยว่าเกิดอะไรในประเทศไทยของเราค่ะ และทางพี่ๆ ทหารเขาก็ประชุมกัน เขาบอกว่าถ้าจะหาคนที่ชนกับทางนั้นได้มันส์ที่สุด ก็น่าจะเป็นดิฉัน ก็ตามข้อตกลงค่ะ ก็เลยยินดีที่มาช่วยงานตรงนี้เพื่อประเทศไทยของเราค่ะ”