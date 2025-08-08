“มิ้ลค์-เลิฟ” จับมือ “จูน-มิวนิค” นำทีมคลั่งรักส่งท้าย “คุณวาฬร้านชำ Whale Store xoxo” ชวนแฟนๆ ดูตอนจบซีรีส์ในงาน “คุณวาฬร้านชำ Final EP. FAN MEETING” เตรียมกดบัตร 17 ส.ค.นี้

สาดโมเมนต์รักหวานฉ่ำแบบไม่มีพัก สำหรับซีรีส์ฟีลกู๊ดฮีลใจกระแสฮอต “คุณวาฬร้านชำ Whale Store xoxo” ร้านชำใกล้ใจ จะรักอะไรเพิ่มไหมคะ? จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ทำเอาแฟนๆ แห่ฟินกันสนั่นโซเชียล จนนักแสดงนำสาวสุดฮอต “มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร” จับมือ “จูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี, มิวนิค-นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล” นำทีมเพิ่มเลเวลความหวานให้แฟนๆ ใจฟูทุกโมเมนต์ ด้วยการชวนก๊วนเพื่อนมากฝีมือ “พิพลอย-กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง, จิงจิง ยู” มาร่วมเสิร์ฟความน่ารักสดใสให้ฟูลฟิลขั้นสุด พร้อมด้วยผู้กำกับคุณภาพ “สกล วงษ์สินธุ์วิเสส” ที่จะมาร่วมลุ้นทุกความสัมพันธ์ของทุกตัวแสดงและร่วมดูตอนจบซีรีส์ไปพร้อมกัน กับงาน “คุณวาฬร้านชำ Final EP. FAN MEETING” ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex พร้อมทั้งได้รับความสุขจาก Special Show สุด Exclusive จากนักแสดง และสัมภาษณ์พิเศษ พูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังซีรีส์สุดอบอุ่น งานนี้แฟนๆ เตรียมล็อคคิวสัมผัสโมเมนต์ฟินแห่งปีร่วมปิดร้านชำไปพร้อมกัน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน “คุณวาฬร้านชำ Final EP. FAN MEETING” โดยเปิดจำหน่ายบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV