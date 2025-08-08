คนแรกของไทย! “หลิงหลิง” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ HERA แบรนด์ความงามชั้นนำจากกรุงโซล เกาหลีใต้

สมกับเป็นนักแสดงสาวสุดฮอต หนึ่งในไอคอนแห่งยุค “หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง” ที่ล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย ของ HERA แบรนด์ความงามชั้นนำจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความโดดเด่นเฉพาะตัว ภาพลักษณ์ที่มีความสวยแบบร่วมสมัย มีความมุ่งมั่นและมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยอิสรภาพ ไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง จึงเป็นความลงตัวตอบโจทย์ในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ HERA
การเปิดตัว หลิงหลิง ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย ของ HERA ในครั้งนี้ เรียกกระแสตอบรับจากทั้งแฟนคลับ และแฟนแบรนด์ HERA รวมถึงคนที่ติดตามเทรนด์บิวตี้ วงการเมคอัพ ต่างพูดถึง เรียกเอนเกจแบบถล่มทลาย ซึ่งภาพโปรโมทเปิดตัว หลิงหลิง มาในลุคเมคอัพเผยผิวสุขภาพดี
โพสท่าสุดเก๋ ที่ผสานทั้งความเริ่ดและความคูลแบบร่วมสมัย และไฮไลท์คืองานสายตาที่ชวนหลงใหล สามารถสะท้อนเรื่องราว และพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ Black Cushion Foundation คุชชั่นติดทนนานตลอดวัน ซึ่งเป็นไอเทมความงามไอคอนิกของแบรนด์ ที่เหมาะกับทุกโอกาสของไลฟ์สไตล์คนเมืองในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยากส่งเสริมความมั่นใจให้ได้เผยความงามในแบบของตัวเองอย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อใด โดยมีชื่อแคมเปญ
“I Can Go Anywhere” ที่จะมี หลิงหลิง มาร่วมทำกิจกรรม โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม HERA Thailand
