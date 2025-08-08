“เบส รักษ์วนีย์” ถอยเบนซ์ให้น้องเงินผ่อน ซื้อสดไม่ไหว เศรษฐกิจไม่ดี โสดสนิท 2 ปี ไม่จีบใครก่อนกลัวหน้าแตก

“เบส รักษ์วนีย์” เผยโสด 2 ปี รับอยากมีแฟน เพราะไม่มีใครให้กำลังใจตอนทำงาน ไม่จีบก่อนกลัวเขาไม่ชอบจะหน้าแตก ตอนนี้จีบได้หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อน เคยแบ่งแล้วไม่เวิร์ก แนะอย่าเอาตนเป็นตัวอย่างเรื่องเปย์ผู้ชาย ประสบการณ์เป็นยังไงเสิร์จ Google ก็เจอ ลั่นเปย์รถเบนซ์ให้น้องชายแบบผ่อน ไม่ซื้อสดเพราะเศรษฐกิจไม่ดี
เรียกว่าเป็นลูกกตัญญูอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิง แถมยังเป็นพี่สาวที่แสนดีอีกต่างหาก สำหรับ “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์” ที่ล่าสุดถอยรถเบนซ์ป้ายแดง สนนราคา 3.99 ล้านบาท ให้ “โบ๊ท” น้องชายเป็นของขวัญในวันเกิดล่วงหน้า รับวัย 18 ปี ที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวเบส จึงไม่พลาดจ่อไมค์ไถ่ถามถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมอัปเดตถึงสถานะหัวใจหลังโสดมานานถึง 2 ปี
“เป็นเกียรติที่ได้เล่นละครกับพี่แจม (รชตะ หัมพานนท์) เรื่องตามหารักที่เธอลืม เพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมาก เปิดทีเซอร์มาแล้วคนกรี๊ดเยอะมาก เราก็คิดว่าเขากรี๊ดเราหรือเปล่า ป้ายแจมเต็มเลย อันนี้เป็นผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจม เพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันก็จะได้เสียงกรี๊ดไปด้วย ก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะ
หลังกล้องไม่เคยแกล้งกัน เรากับพี่แจมเม้าธ์มอยชาวบ้านอย่างเดียว เรื่องที่แล้วเราตามหาแม่นุ้ย แต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ตามหา เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อแม่เรา แต่เราตามหาว่าความจริงมันคืออะไรกันนะ ทำไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกัน ทำไมเราถึงอยู่กับยาย ทำไมเราถึงอยู่ติดเกาะ ทำไมเราต้องมาเจอพระเอก ทำไมๆ
เรามีอินเนอร์ตามหาตลอด ก็เหมือนชีวิตจริงไปเลย ตามหารักแท้ แต่ที่ยังไม่เจอ เพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินและงาน ก็ให้หนูเป็นดาราหน่อย ถ้าตอบตามความจริงมันจะอยู่ไม่ได้อีก มันก็จะโดนทัวร์โน่นทัวร์นี่มาลงอีก ให้รถทัวร์ไปที่อื่นบ้าง เราก็ตอบดาราหน่อย”
โสดมา 2 ปีกว่าแล้ว หัวใจว่างตลอด อยากมีแฟน เพราะไม่มีใครให้กำลังใจตอนทำงาน
“นั่นสิ 2 ปีกว่า ก็คุยกับพ่อกับแม่ คุยกับน้องชาย คุยกับพี่ๆ ช่องวันที่น่ารักไม่มีเลยค่ะ เราก็ไม่รู้ว่ารักแท้มันหน้าตาเป็นยังไง เราก็เลยได้เล่นแต่เรื่องตามหาๆ
ปีนี้อายุ 25 ค่ะ (ที่เคยพูดว่า อายุ 25 จะเปิดตัวแฟน?) 35 หรือเปล่า ฟังผิด คือบางทีวันนี้เราพูดอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่ง อาทิตย์หน้าเราอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้ ขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลย เรื่องของการตอบพี่ๆ นักข่าววันนี้มันเป็นอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดูเพื่อความบันเทิง อย่าคิดเยอะ
อยากมีแฟนอยู่แล้ว ไม่มีใครให้กำลังใจเลยตอนทำงาน คือไปมูจนไม่มูแล้ว เพราะว่าไปหาหมอดูที่ไหน ไปมูที่ไหน เขาก็บอกว่า อีก 2 เดือนจะมี ผ่านมา 2 ปีกว่าแล้วค่ะคุณหมอคะ ไหนเอ่ย สำนักไหนเนี่ย หมอดูเขาบอกดูเลยนะถ้าเข้ามาทรงสะอาดๆ เป็นผู้ชายเรียบร้อย แกลมๆ หน่อย ใช่เนื้อคู่แน่ แต่ 2 ปีแล้วค่ะก็ยังโสดอยู่”
ไม่จีบก่อนกลัวเขาไม่ชอบจะหน้าแตก
“ไม่มี วันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลย มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วง คนนี้ก็หล่อ เรื่องนี้ก็หล่อ ติ๊กไว้แล้ว เยอะมาก พระเอกช่องวันมีแต่หล่อๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ วาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอก เผื่อเราได้คู่เขา(หัวเราะ)
ถ้าเจอคนที่ชอบจะไม่จีบก่อน ไม่ใช่อะไร เดี๋ยวเขาไม่ชอบเรา เวลามันหน้าแตก มันอายเขานะ แล้วจะทำยังไงให้เขาจีบ พี่ๆ ต้องช่วยๆ กันแชร์ว่าจีบได้ จีบเถอะ หาเงินเก่ง แต่ขอใช้เองก่อน เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ ตอนนี้ไม่แบ่งแล้ว เคยแบ่งแล้วไม่เวิร์ก ขอใช้เองก่อน”
แนะอย่าเอาตนเป็นตัวอย่างเรื่องเปย์ผู้ชาย
“เราก็ไม่เปย์ใครอยู่แล้ว อะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอก อดีตก็จะไม่เหมือนปัจจุบัน ส่วนปัจจุบันก็จะไม่เหมือนอนาคต ดูเพื่อความบันเทิงค่ะ ทุกวันนี้เปย์น้องชาย ซื้อรถให้น้อง เป็นรถที่เขาอยากได้ เพราะปีนี้เขาอายุ 18 ปี เขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเขาก็ขอรถ เราก็เลยซื้อรถให้เขา เรานั่งตั้งแต่วันแรกเพราะน้องขับยังไม่แข็ง ต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้อง ก็เลยได้นั่งก่อนคนอื่น
ตอนแรกก็คิดว่าน้องเพิ่งอายุ 18 เอง มันเกินตัวไปหรือเปล่า ยังเด็กอยู่ แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมา ไปย้อนดูยอดวิวมันเยอะกว่าเราทุกวิวเลย คนกดไลก์ไอจีก็เยอะกว่า คนกดแชร์ก็เยอะกว่า ทำไมพลังเด็กเจน Z มันเยอะขนาดนี้ เราก็อยากให้เด็กเจน Z มากดไลก์เราบ้าง เราก็เลยเข้าทางน้องเลย ก็ต้องคอนเทนต์อยู่แล้ว เพราะว่าเราซื้อจริง แต่พอเราถ่ายคอนเทนต์ ยอดวิวมันก็ได้คืนมาบ้าง มันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดหนึ่ง ซื้อเงินสดไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดี อะไรผ่อนได้ก็ผ่อนไปก่อน ราคาก็ตามนั้นเลย อย่าไปบอกเลย สรรพากรมองอยู่ ก็หลายล้านอยู่ค่ะ”
ไม่มีข้อตกลงอะไรกับน้อง เพราะว่าเดี๋ยวก็แอบอยู่ดี เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบ เราก็ให้เขาทำแบบโจ่งแจ้งไปเลย เธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอ ไหน ฉันอยากดู เจน Z ต้องท้าทาย โอ้ย แค่นี้เอง แต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีก ขิงๆ เราเคยผ่านมาแล้ว เรื่องจีบสาว โอ้ย แต่ก่อนพี่อกหักกว่านี้อีก เรื่องเปย์ผู้หญิง โอ้ย พี่เปย์ผู้ชายมากกว่านี้อีก น้องๆ อย่าเอาพี่เป็นแบบอย่างนะ คือที่พี่พูดความบันเทิง พี่อยากได้มีม อยากได้ยอดวิวให้พี่ๆ นักข่าว ในความจริงแล้ว ผู้หญิงทุกคนที่ติดตามเบสอยู่ เราเอาเงินนำทาง เราอย่าคลั่งรักจนให้ผู้ชายนะคะ ดูพี่เป็นตัวอย่าง มีประสบการณ์มาแล้ว น้องเสิร์จกูเกิลก็เจอ ตอนนี้อยากรู้ว่าชีวิตพี่เป็นยังไงถึงออกมาสอน เสิร์จกูเกิลเลย”
บอกไม่ต้องลบเก็บไว้เตือนสติ
“ไม่ให้ลบค่ะ ไม่ต้องลบค่ะ นอกจากเราจะได้ตราตรึงแล้ว ผู้ชายเหล่านั้นก็จะตราตรึงว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้แล้วนะ มันถูกต้องแล้วที่มันอยู่ในกูเกิล ห้ามเพจไหนลบออก ให้มันเตือนสติเรา แล้วก็สอนน้องๆ เจน Z แล้วก็ตอกย้ำผู้ชายด้วยว่าหาไม่ได้แล้วแบบนี้ หนูก็ตำนานอยู่แล้ว พี่ๆ ยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วเรารู้ เรามายืนตรงนี้เราก็รู้ว่าพี่จะถามเรื่องอะไร ถูกไหมล่ะ เพราะเราเป็นตำนาน(หัวเราะ)
แต่จะเลิกเป็นตำนานแล้ว เลิกเปย์ไหม มันก็เป็นเรื่องของอนาคต ถ้าวันนี้บอกเลิกเปย์ เอ๊ะ ถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่แล้วไงล่ะ ไม่ตอบดีกว่า ล้อเล่นๆ ไม่เปย์ๆ ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อน เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี
ล่าสุดเปย์แม่บ้าน ถ้าใครติดตามเราอยู่แล้ว จะรู้ว่าเราจะให้ของแม่บ้านตลอด เวลาปีใหม่ สงกรานต์ เราก็ถามเขาว่ามีญาติพี่น้องไหม เอาเสื้อผ้า ของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้ จริงๆ ก็อยากบริจาค แต่เรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราก็สำคัญ เขาทำงานให้เรา เราก็ให้คนใกล้ตัวก่อน แม่บ้าน คนขับรถ ทีมงานตัดต่อ YouTube
เป็นเจ้านายใจดี คนอยากมาสมัครงาน สมัครงานก็ต้องรอ เพราะคนที่อยู่อยู่แล้วเขาไม่ออก ใครจะออกถูกไหม เราไม่รับเพิ่ม ตอนนี้ทุกคนอยู่เหนียวแน่น ไม่มีใครออกจากเราเลย ก็เคยซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้าน เราเปย์คนที่ดูแลเรา เขาทำให้เรา เราก็อยากตอบแทนเขา เราก็ทำงานทุกวัน อะไรที่ทำให้ได้ก็จะทำ ซื้อของให้ ให้โบนัส เรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวสำคัญกว่าคนที่ไกลตัว ถ้าเราให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้น แล้วเขาก็จะดูแลเราด้วยใจ”