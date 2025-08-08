“ป๋อ ณัฐวุฒิ” รอมานานบทแปลกใหม่ ซีรีส์วายครั้งแรก! เผยชีวิตพังพินาศ 2 เดือน “เอ๋ พรทิพย์” ป่วยมะเร็งปอด

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ตื่นเต้นประเดิมซีรีส์วายเรื่องแรก The Wicked Game ทางช่อง One เผยบทแปลกใหม่ ระห่ำ อยากเล่นมานานแล้ว อัปเดตอาการภรรยา “เอ๋ พรทิพย์” หลังผ่าตัดมะเร็งปอด โล่งเชื้อร้ายไม่ลุกลาม แต่ยังต้องเช็กร่างกายต่อเนื่องอีก 5 ปี ดีใจได้กลับมามีชีวิตใหม่หลังพังพินาศงานการทำไม่ได้มา 2 เดือน ได้เรียนรู้ชีวิตมันสั้นมาก เลิกทะเลาะกันแล้ว
หลังจากผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ ล่าสุดพระเอกหนุ่ม “ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ” หันมาเล่นซีรีส์วาย “The Wicked Game เกม รัก ลวง” กับทางช่อง One เป็นครั้งแรก แถมงานนี้ทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นมาก เพราะเป็นสิ่งที่อยากเล่นมานานแล้ว
“ก็ไม่มีอะไรคือตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้ว ก็หมดสัญญาจากทางช่อง 3 มาสักระยะหนึ่งแล้ว จริงๆ ก็ต้องขอบคุณช่อง One ที่ติดต่อมา โชคดีมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เราว่างอยู่พอดีด้วยก็เลยรับซะเลย
คือเรื่องนี้บทมันดีมาก นักแสดงทุกคนเขาก็จะตามหาบทดีๆ แบบนี้ เราว่าบท The Wicked Game เกม/รัก/ลวง ที่เราเล่นเป็นเรื่องที่คุณพ่อเป็นเซ็นเตอร์แล้วมีลูก 3 คนซึ่งทะเลาะเบาะแว้งกันมากแล้วก็ยังสมบัติอะไรกัน แต่ที่มากกว่านั้นก็เป็นอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเล่นเพราะว่ามันเป็นซีรีส์วายด้วย อยากเล่นซีรีส์วายมานานแล้ว จัดเลยเรื่องแรกเลย เรามีคู่ไหมก็ไม่บอกครับ อาจจะมีอยู่ในนั้นก็ได้
ที่เราสนใจซีรีส์วาย เพราะเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายเยอะ แล้วมันเป็นจังหวะพอดีอย่างที่บอก ก็คือว่าตอนติดต่อมาทางช่อง One เขาถามเราว่าพี่ป๋อจะเล่นไหมเป็นซีรีส์วายนะ ซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าไม่ติดหรอกครับ ไม่มีปัญหา เพราะว่าเราก็ทำงานมานาน มันก็เป็นมิติใหม่ๆ ที่เราคิดว่ามันก็ไม่ได้แปลกที่จะลองเล่นดู
พอมาเล่นจริงๆ เชื่อไหมว่าไม่ต้องปรับอะไรเลย ลักษณะการทำงานเหมือนเดิม มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย เพียงแต่ว่าส่วนพระเอกกับคู่เขาก็เป็นเรื่องของเขาไป มันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเราเป็นพ่อมัน ขอโทษที่พาไปตรงโน้น (หัวเราะ)”
บทแปลก ระห่ำที่สุดเท่าที่เคยเล่น
“มันเป็นบทที่แปลกที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมาเลยนะ คือระห่ำที่สุด แต่ระห่ำที่ไม่ใช่บู๊นะ แต่เป็นระห่ำของการที่ทะเลาะกันหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมา แล้วเราคิดว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ด้วย มันเป็นอะไรที่มากกว่าตอนสมัยก่อนตอนละครมันจะมีข้อจำกัดเยอะ แต่เดี๋ยวนี้ซีรีส์มันค่อนข้างกว้าง มันสามารถเล่นอะไรก็ได้ทีนี้มันส์แหละ เรื่องนี้ของเราคิดว่าถ่ายไปน่าจะประมาณสัก 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว ใกล้ปิดกล้องแล้วครับ เดี๋ยวได้ดูประมาณเดือนหน้า”
มีโปรเจกต์กับทางช่อง One ต่อเนื่อง
“มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ทางช่องวัน คือนี่เป็นครั้งแรกที่เราเป็นนักแสดงอิสระ จริงๆ ก็มีติดต่อมาหลายค่าย ก็ขอบพระคุณมากครับ จริงๆ นักแสดงก็เดินทางไปเรื่อยๆ แต่เมื่อก่อนนี้อาจจะมีสังกัด ก็ขอบคุณทางช่อง 7 และขอบคุณทางช่อง 3 เลย เราผ่านการเดินทางมาแต่วันนี้เรียกได้ว่าออกมาดูแลตัวเองแล้ว ก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากการทำงานช่อง 7 ได้ประสบการณ์มากๆ เลยจากการทำงานช่อง 3 เพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนว่าพอเราเป็นอิสระแล้ว ก็มีแต่ละค่ายที่เริ่มติดต่อมา ก็ดีครับได้บทแปลกๆ เยอะ”
โล่งเชื้อร้ายภรรยาไม่ลุกลาม แต่ยังต้องเช็กร่างกายต่อเนื่องอีก 5 ปี
“เอ๋ (พรทิพย์ สกิดใจ) ตอนนี้อัปเดตคือว่าตัดแล้ว สเต็ปต่อไปคือไปดูที่น้ำเหลืองทั้งหมด 10 จุดซึ่งไม่มีแล้ว แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปอด จะต้องทำอีกอย่างคือต้องทำให้สแกน PET-CT Scan เพื่อจะดูว่ามะเร็งไปที่สมองหรือไขสันหลังหรือเปล่า ซึ่งเอ๋ทำไม่มีไปเลย ต้องถามว่าใช้คำว่าหายขาดได้ไหม คือเป็นมะเร็งมันไม่มีคำว่าหายนะครับ เราต้องทำแบบนี้ไปอีก 5 ปี เราจะต้องเช็กทุกๆ 6 เดือนไปอีก 5 ปี ถ้า 5 ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาย
ดีใจได้กลับมามีชีวิตใหม่ ยอมรับ 2 เดือนที่แล้วพังพินาศมาก งานการทำไม่ได้
“ต้องบอกว่าเราได้กลับมามีชีวิตใหม่กันแล้วนะ ประมาณสัก 2 เดือนที่แล้ว เราก็พังพินาศแบบงานการก็ทำไม่ค่อยได้ เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย เอ๋นี่แย่กว่าเราอีก แต่ก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่ โชคดีที่ยังมีลมหายใจกันอยู่ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะไหนแล้ว รู้เลยว่าสภาพจิตใจแย่หมด
ลูกๆ ทำให้เราเข้มแข็งนะ จริงๆ ก็ต้องบอกว่าได้รับกำลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆ ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะมาก เรามีสมุนไพรเป็นร้อยชนิดแล้วที่ส่งมาให้ บอกวิธีไปหาคุณหมอทางเลือกเป็นร้อยๆ ท่าน คือส่งมาเยอะมากจริงๆ ทุกคนก็ตกใจหมด แต่ตอนนั้นไม่มีเวลา เราต้องเดินหน้าในสิ่งที่เราเลือกจริงๆ ว่าเราจะรักษาแนวทางนี้แล้วมันก็สำเร็จ ถ้าเท่าที่เราคิดได้ตอนนี้มันก็สำเร็จไปในระดับนึงแล้ว หลังจากนี้ก็ต้องดู เดือนธันวาคมต้องไปสแกนอีกรอบ ถ้าไม่มีก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ จนครบ 5 ปี”
ใช้ชีวิตเป็นปกติ บอกเมียใช้แต้มบุญเยอะที่เจอเร็ว
“ปกติครับ เราบอกเองครับว่าเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้ว ตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดสาเหตุที่เราทำคลิปนั้นขึ้นมา เราบอกเอ๋ว่าเอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมาก กับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้ไม่ไปที่น้ำเหลือง มันบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดนี้ เอ๋ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหม เอ๋เขาก็บอกว่าเขาอยากบอกคนอื่นให้รีบไปดูไปตรวจด้วย เผื่อใครมีจุดเพราะจุดมีหลายอย่าง อย่างเช่น การอักเสบของโควิดก็มีได้ จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้ จุดจาก PM ก็ได้ และหลังจากคลิปนั้นก็มีคนที่ไปผ่าตัดแบบเอ๋เลยเป๊ะๆ เลย แล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเต็ปหนึ่งเหมือนกัน ผ่าตัดออกแล้วเหมือนกัน หายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองราย จากสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไป แต่คิดว่ามีมากกว่านั้น แต่ว่าอันนี้ทางคุณหมอเขากระซิบมาบอก
สิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องนี้ มันก็มีอยู่ 3 คำนะครับ คืออย่าไปเสียเวลา อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกดีขึ้น หมายความว่าเรามีเป้าหมายอะไร เราก็ทำสิ่งนั้นไป แต่เรากับเอ๋เปลี่ยนไปเยอะมาก หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะกันแล้ว เรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นมาก เมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลย วันนี้เป็นมะเร็งแล้ว พรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่ 1 อีกวันต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่ 2 ชีวิตมันสั้นมากครับ ถ้าคุณมีโอกาสอย่าไปโกรธกันเลย ทุกอย่างก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้น มีความสุขกันไว้ดีกว่า”