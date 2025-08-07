“ตงตง” ยอมรับเลิก “สาลี่ เดอะสตาร์” เราไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆ ปัดเอี่ยวภาพหลุดสาวบนเรือ

“ตงตง กฤษกร” เปิดใจเลิก “สาลี่ เดอะสตาร์” ไร้มือที่ 3 เราไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆ ไม่เกี่ยวภาพหลุดคู่สาวบนเรือ เพราะแค่เพื่อน ย้ำโสดสนิท ขอโฟกัสงานเต็มที่ ฉีกคาแรกเตอร์พระเอกพลิกเล่นร้ายครั้งแรก
หลังจากที่เลิกกับนักแสดงสาว “สาลี่ เดอะสตาร์” หรือ “โสมวิมาลา ณ อุบล” สำหรับนักแสดงหนุ่ม ”ตงตง กฤษกร กนกธร” ที่หลายคนจับตามองว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะมือที่ 3 หรือไม่
ล่าสุดได้มีโอกาสเจอ ตงตง หลังมาร่วมงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2025” ณ Sphere Hall ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์ เจ้าตัวเผยว่า สถานะหัวใจโสด พร้อมแจงภาพหลุดคู่สาวสวยบนเรือแค่เพื่อน จบ สาลี่ เดอะสตาร์ ด้วยดีไร้มือที่3
“เรื่องนี้เป็นละครที่ตั้งใจมากๆ อีกหนึ่งเรื่อง ฉีกกว่าทุกบทบาทที่เคยเล่นมาก ร้ายมากเกรี้ยวกราดเลย ใช้เสียงใช้พลังเยอะมาก เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท้าทายเรามากจริงๆ ซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสเราว่าทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างกันคนละขั้วเลย เหตุผลที่รับบทร้าย คืออยากเล่นอยู่แล้ว เคยพูดกับทางช่องว่าอยากเล่นร้ายมากๆ สักหนึ่งเรื่อง ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับโอกาสได้เล่นจริงๆ ก็เลยอยากทำให้มันเต็มที่มากๆ เราพยายามทำการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุด
ไม่หวงความเป็นพระเอก เราว่าเราอยู่ในฐานะนักแสดง แล้วก็คำว่านักแสดงมันสามารถที่จะเล่นได้ทุกบทบาท ไม่ใช่ว่าต้องเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียว การที่เรามาเล่นร้ายเราว่ามันมีอะไรให้เราได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำ เราสนุกกับการที่เราได้เล่นร้ายด้วยซ้ำ มันมีความสุขจริงๆ เวลาที่ได้ไปเล่น (หายไปนานเท่าไหร่?) เรื่องสุดท้ายที่เล่นคือคุณชาย ก็มีถ่ายอีกหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวรอออนแอร์ อีกหนึ่งเรื่องก็เร็วๆ นี้”
ไม่มีกำหนดออนแอร์ละคร “กลิ่นมาลี”
“กลิ่นมาลีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่จะบอกว่าใช้เวลาถ่ายประมาณหนึ่งปี แล้วสถานที่เราไปในช่วงนั้นที่แบบร้อนๆ แล้วก็เต็มที่มากๆ แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ดู สนุกมาก มันเป็นละครพีเรียด ตอนนั้นก็ทุ่มเทมากๆ ทุ่มเทมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้าหรือว่าในตัวละครต่างๆ ก็ตีความอีกแบบหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากๆ เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนฯตอนไหน”
จบสาลี่ เดอะสตาร์ด้วยดี ไร้มือที่3
“อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลย ทุกอย่างก็จบกันด้วยดี คุยกันเรียบร้อยดี เป็นเรื่องของ…มันมีเรื่องของจุดบางจุดที่มันทำให้ไปกันไม่ได้ เราก็ได้มีการพูดคุยกัน มันก็มีบางส่วนที่เรามีความผิดที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆ
ไม่ได้ถึงขั้นเฮิร์ตร้องไห้เสียใจ ระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้ว ตอนนี้ตัวน้องก็ต่างไปเติบโตแล้ว เราว่ามันก็ด้วยระยะเวลา มีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้ มีอะไรที่มันจะเข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กัน มันก็เป็นสิ่งที่พูดยาก และที่สำคัญมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้
ถ้าถามว่ามันมีภาพที่เราอยู่บนเรือกับผู้หญิงอีกคนเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า ไม่ครับไม่ คือเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วในเรือนั้นก็คนเยอะมาก ไม่ใช่แค่เราไปสองคน ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆ ครับ แล้วก็เป็นการไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆ ยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่จบลงไม่เกี่ยวกับมือที่สามครับ”
ยันโสดสนิท ขอโฟกัสงาน
“เราก็ไม่อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผล แต่ตอนนี้มันจบกันไปแล้วเราก็ตั้งใจทำงาน คือตอนนี้เราก็มาโฟกัสที่งานเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆ
ตอนนี้จริงๆ ก็ไม่ถึงขั้นเปิดใจหรือไม่เปิดใจ มันก็คือการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้าง เราไม่มีทางรู้หรอก แต่ตอนนี้ผมก็ถ่ายละครหนักมาก ตอนนี้โสดครับ”