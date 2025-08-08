“แอฟ ทักษอร” ลั่นรุ่นนี้เซอร์ไพรส์ยาก หากถูก “นนกุล” เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน อยากให้เชียร์ปีต่อปี!

“แอฟ ทักษอร” เผยโมเมนต์หวานพี่สาว “นนกุล” ถูกขอแต่งงาน บอกบรรยากาศอบอุ่น “ปีใหม่” ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งแรก ส่วนเรื่องตัวเองยังไม่ถึงคิว อยากให้เชียร์ปีต่อปีดีกว่า แฮปปี้แบบนี้ในทุกวันก็ดีใจแล้ว มั่นใจจับโป๊ะฝ่ายชายได้ หากคิดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน เผยตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตที่ดูอบอุ่นเหมือนครอบครัว พร้อมลุยละครคู่ “อ้อม พิยดา” ฉีกบทบาทใหม่รับรองสนุกแน่
หลังจากที่นางเอกสาว “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” พาลูกสาว “น้องปีใหม่" ไปร่วมเป็นสักขีพยานในโมเมนต์ขอแต่งงานของ “ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา” พี่สาวคนโต “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ที่ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา
ล่าสุด แอฟ ทักษอร ก็ออกมาเผยถึงโมเมนต์หวานๆ บอกบรรยากาศดีมาก ยังไม่ถึงคิวตัวเอง คาดว่าฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จ
“ก็มีการเซ็ตแบบดาร์กๆ นิดนึง แล้วที่ได้เป็นสักขีพยานก็รู้สึกดีใจมากๆ เลย ที่เราได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศตรงนั้น และถือเป็นครั้งแรกของปีใหม่เหมือนกัน ในการร่วมเซอร์ไพรส์ในตอนที่เขาขอแต่งงาน
เราไม่ได้ช่วยคิดวางแผน น้องนุ่นเป็นคนวางแผน คือเขาวางแผนไว้อย่างละเอียดเลย มีบรีฟมาเลย รุ่นนี้ไม่มีพิรุธแล้ว แต่ว่าตื่นเต้น กลัวลูกสาวหลุด เวลาที่เขาตื่นเต้นหรือลุ้นอะไรเขาจะพูดเยอะเป็นพิเศษ แล้วพอเขาเป็นคนพูดเยอะคือมันจับได้แน่นอนว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆ”
กลัวลูกสาวกับนนกุลหลุดโป๊ะที่สุด เพราะโป๊ะง่ายมาก
“เราก็ตื่นเต้นกับทั้งปีใหม่และนน ว่าอย่าหลุด (แสดงว่านนกุลและปีใหม่โป๊ะง่าย?) ก็นิดนึง ปกตินนจะเป็นคนที่ไม่ยอมถ่ายรูป ไม่ชอบถ่ายรูป แต่วันนั้นเขาก็ดูขยันเป็นพิเศษ ในการที่จะหามุมถ่ายรูป แอฟก็เลยบอกว่าอันนี้มันคือผิดปกติแล้ว พอเราสะกิดบอกนนกุลว่ายังไงบ้าง เขาก็บอกว่าแล้วจะให้ทำยังไง เขาก็ต้องตั้งใจ เขาก็อยากให้ได้มุมที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุด ณ โมเมนต์นั้น”
ยังไม่ถึงคิวตัวเอง คาดฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จ
“เขายังไม่ได้จัดงานเลย (หัวเราะ) คู่ต้นน้ำเขาจะแต่งตั้งปีหน้าค่ะ ถ้านนเขาจะเซอร์ไพรส์ รุ่นนี้น่าจะเซอร์ไพรส์ยาก เซอร์ไพรส์กว่าคือไม่มีอะไร (หัวเราะ) อย่าเพิ่งข้ามขั้นเลย เอาตอนนี้ก็แฮปปี้กันแบบนี้ เชียร์แบบปีต่อปีไปก่อน ก็รอลุ้นกันไป ตอนนี้แฮปปี้ในแบบชีวิตประจำวันก็ดีใจแล้วค่ะ”
เผนตอนนี้ดูจะอบอุ่นกันแบบครอบครัว ทางน้องปีใหม่ก็แฮปปี้เป็นพิเศษ
“คู่เราก็หวานมากเหมือนกันนะ ปีนี้มันเหมือนเป็นความสุข และความอบอุ่นแบบครอบครัว ก็รู้สึกแฮปปี้ทุกวันที่เห็นปีใหม่หัวเราะทุกวัน มันเป็นคนละฟีลกับเวลาไปกับแม่สองคน มันก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นเยอะขนาดนี้
คุณแม่กำลังพูดความในใจอยู่ใช่ไหม คือมันก็จอย แต่ว่ามันคนละแบบ มีให้เลือก มีทั้งพี่สาว พี่ชาย มีทุกฟีล ก็ไปด้วยกันบ่อยๆ (อันนี้ไม่ได้บอกนนกุลใช่ไหม?) ใช่ค่ะ
ส่วนที่คนเขาเขินเวลาเห็นโมเมนต์ของเราสองคน คือมันไม่มีอะไรนะ คือส่วนใหญ่ถ้าอยู่ก็อยู่กันหมด หมายถึงว่าไปไหนก็ไปด้วยกันหมดเลย ที่ดูเหมือนไปกันสองคน แต่จริงๆ ก็อยู่ใกล้ๆ กัน (หรือว่าต่อให้อยู่กันหลายคน แต่โลกก็มีแค่เราสองคน?) ก็แฮปปี้ค่ะ”
แย้มละครเรื่องใหม่ ประกบคู่ตัวแม่ “อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล”
“อยากเล่นเรื่องนี้คือหลายๆ อย่าง ถ้าประเด็นแรกเลยก็คือการร่วมงานกับพี่อ้อม พิยดา เพราะจริงๆ รู้จักกันมาแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันเลยค่ะ แต่ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่เราจะได้ร่วมงานเล่นละครกับพี่อ้อม อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหลักประเด็นแรกค่ะ ต่อมาก็เรื่องของบทซึ่งเราเล่นมาหลายแบบแล้ว เราก็อยากเล่นอะไรที่เรารู้สึกว่า สนุกแล้วได้ฉีกบทบาทที่แตกต่างกันออกไป
ที่บอกว่าฉีก อันนั้นก็ต้องรอดูค่ะ แต่อย่างน้อยเรามั่นใจแน่ๆ คือเราจะสนุกกับบทนี้ อันนี้ก็ต้องรอลุ้นในละครค่ะ แต่รู้สึกแน่ๆ คือเราจะสนุกแน่ๆ แล้วคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ ในการที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการแสดงและการทำงานกับพี่อ้อมค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลย แต่ว่ามีการคุยในเรื่องของบท”