ฮือฮา “ณิชา ณัฏฐณิชา” โผล่เล่นละครช่องวัน ต้นสังกัด “โตโน่” ย้ำยินดีร่วมงานกับทุกคน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ณิชา ณัฏฐณิชา” เปิดใจครั้งแรกโผล่รับงานละครช่องวัน ใน “hypnotic จิตสะกดแค้น” เผยอยากลองบทบาทใหม่ท้าทายความสามารถ ลั่นแฮปปี้ร่วมงานกับทีมใหม่ๆ นักแสดงหน้าใหม่ ลั่นพร้อมปรับตัวเต็มที่ ยินดีร่วมงานกับทุกคน

หลังจากที่นางเอกสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ประกาศหมดสัญญากับทางตันสังกัดช่อง 3 ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว ล่าสุดณิชาก็สร้างความฮือฮา โผล่มาร่วมงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2025” ณ Sphere Hall ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์ ซึ่งช่องวันเป็นต้นสังกัดของ “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” อดีตคนเคยรัก พร้อมทั้งเผยถึงสาเหตุมารับงานละครกับทางช่อง One บอกอยากลองบทใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ

“เป็นฟรีแลนซ์เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าก็มาเล่นให้กับทางช่อง one ค่ะ เป็นอะไรใหม่ๆ เหมือนที่เคยบอกไป ไม่ได้ตัดสินใจนาน เพราะเห็นบทว่าสนุก แล้วก็เป็นพี่กู่กำกับ แล้วก็เป็นทีมช่อง one ด้วย ก็เลยลองเล่นดู ก็มีทางผู้ใหญ่ติดต่อมาค่ะ แล้วเขาก็ส่งบทส่งอะไรมาให้อ่านก็ตัดสินใจรับ ตอนที่เป็นอิสระจากช่อง 3 ช่อง one มีการคุยกันว่าให้มาลองแคสเป็นเรื่องๆ ค่ะ

hypnotic จิตสะกดแค้น รับบทเป็นศราค่ะ เป็นนักจิตวิทยาเด็ก เขามีเป้าหมายบางอย่างที่จะเข้าไปแก้แค้นครอบครัวหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ศราก็เป็นคนแบบนิ่งๆ เก็บความรู้สึก คนจะได้เห็นความรู้สึกเขาน้อยมากๆ”

แฮปปี้มากได้มาลองทำงาน มีบทใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ
เหมือนเรื่องที่ผ่านมาก็เข้มข้นแต่ว่าจะเป็นแบบแสดงออกเลย แต่ว่าคือเรื่องนี้เราจะแก้แค้นด้วยการสะกดจิตแบบใช้จิตวิทยาในการเข้าไป ยังถ่ายไม่เสร็จค่ะ ถ่ายไปได้เกือบครึ่งค่ะ เรื่องนี้จะนิ่งกว่าเดิม แต่จริงๆ เราเป็นคนเซนซิทีฟนะ แบบแสดงอีโมชันนอล

ดีใจที่ได้ร่วมงานช่อง one แล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าได้มาลองทำงาน ได้รับบทใหม่ๆ ได้มาเจอคนใหม่ๆ ได้ร่วมงานกับพี่กู่ผู้กำกับที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน มาเจอไบร์ท (นรภัทร วิไลพันธุ์) ด้วย มาเจอพี่วิว (วรรณรท สนธิไชย) เจอมะปราง (อลิสา ขุนแขวง) เจอนักแสดงอีกหลายคนเลยที่เราก็ไม่เคยร่วมงานมาก่อน ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆ

ปรับตัวเยอะ จริงๆ เราว่าก็คล้ายๆ กันค่ะ แล้วก็ทีมงานนักแสดงผู้กำกับทุกทีมเขาเป็นกันเองจริงๆ ก็คล้ายกันค่ะ สบายๆ พี่กู่ก็น่ารัก ไม่มีรับน้องในกอง เราว่าเป็นเพราะเราไม่ทันเขาก็เลยทำอะไรเราไม่ได้ แต่ไม่มีใครแกล้งกันนะ เราทีมเวิร์กซัปพอร์ตกัน

ก็คาดหวังอยากให้ออกมาดีค่ะ ส่วนตัวเราเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีในระหว่างถ่าย ระหว่างการทำงานไปแล้ว แต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนสนุกกับผลงานของพวกเรา เพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำมันออกมามากๆ ก็คาดหวังให้คนสนุกค่ะ จะได้ดูเมื่อไหร่ ไม่แน่ใจค่ะ ยังไม่พูดดีกว่า”

รับชีวิตจริงไม่เคยมีความแค้น
“จริงๆ เป็นคนไม่มีความแค้นเลย จริงๆ เป็นบทที่ยาก ความแค้นของตัวศราเอาจริงๆ มันโหด สิ่งที่เขาผ่านมาหนักมากๆ จินตนาการต้องไปให้ถึงให้ได้ ส่วนในชีวิตจริง เรื่องที่จะทำให้ณิชาแค้นได้ต้องเป็นเรื่องแบบไหน เหมือนที่พี่ถามนี่แหละค่ะ (หัวเราะ) ล้อเล่นค่ะๆ (ยกมือไหว้) ลืมๆ เมื่อกี้ศรา

เมื่อกี้ในตัวอย่างมันมีฉากที่ฟีลแค้นต้องใช้อินเนอร์ยังไง จริงๆ ก็ยากค่ะ แต่ว่าได้ไปเวิร์กช็อปกับตัวละครมาค่อนข้างเยอะมากๆ กับพี่วิวด้วยก็เต็มที่ค่ะสนุกดี แล้วพี่กู่เริ่มจะเป็นโรคจิตไปด้วยแล้วค่ะ เหมือนกำกับไปกำกับมาพี่กู่จะชอบพูดว่านี่จะเป็นจิตเองแล้วตอนนี้ จริงๆ ตอนเวิร์กช็อปเราหากันหลายเลเยอร์มากว่าเขาไปถึงไหน ข้างในเขารู้สึกขนาดไหน แต่ข้างนอกเขาอาจจะเอาออกมาแต่แทบไม่ออกมาเลย มันเหมือนต้องหา ก็ไปเจอครูบิวเข้าห้องเวิร์กช็อปกัน เจอกับตัวพี่วิวด้วย ต้องหาว่าใครแสดงออกแบบไหนกันมากกว่า ก็ไปทำการบ้านตรงนั้นกันเยอะมากๆ”

รีบถอดความเป็นตัวละครออกให้เร็วที่สุด
ไม่มีค่ะ ต้องทิ้งให้เร็วที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเหนื่อยมากๆ กลับบ้านก็พักผ่อนปกติ (ดาราหลายคนจะถอดคาแรกเตอร์ไม่ออก?) เราว่าโอเคมันอาจจะใช้จิตใจกับเรื่องนี้ไปเยอะ มันก็อาจจะมีเหนื่อยล้า แต่เราว่าคือเรื่องที่ศราเจอกับชีวิตเรามันต่างกันมาก มันแยกไม่ได้ยากขนาดนั้น

เรื่องนี้มันทำให้เราได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะ เราก็ท้าทายมาก คือความที่เราเป็นนักแสดง เราอินกับการที่เราจะเอาความรู้สึกออกมา แต่ว่าบทนี้เป็นบทที่รู้สึกแต่ห้ามเอาออกมา มันก็เลยท้าทายเราไปอีกขั้นหนึ่ง”

สามารถร่วมงานกับทุกคนได้
“ตอนนี้มีโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวค่ะที่เวิร์กอยู่ตอนนี้ (หลายๆ คนก็จับตาการมาของณิชากับช่องวันจะได้ร่วมงานกับใครที่เราเคยรู้จักกันหรือเปล่า?) ตอนนี้ก็เป็นใหม่ๆ หมดเลยค่ะ เป็นไบร์ท เป็นพี่วิว ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อื่นที่คุยกัน ถ้าเกิดติดต่อให้ร่วมงานกับใครเราก็โอเค โอเคนะคะ”











