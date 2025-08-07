พี่เลี้ยงออนไลน์เตรียมเหงา “ชมพู่” เผยอาทิตย์หน้า “น้องเกล” ไปโรงเรียนแล้ว ใจหายไม่มีเด็กเล็กอยู่บ้าน แต่ไม่ผลิตใหม่แล้ว!

“ชมพู่ อารยา” เผย “น้องเกล” ใกล้ไปโรงเรียนแล้ว ไม่อยากกังวลอะไรล่วงหน้า ปล่อยให้ไปเรียนรู้เอง ยอมรับใจหายไม่มีเด็กเล็กอยู่บ้าน แต่ไม่ผลิตใหม่แล้ว แฮปปี้วันเกิดคุณสามี 50 แล้วยังดูดีกว่าตอนมาจีบ เล่าที่มาส่งของไปช่วยเหลือทหารและประชาชน ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการร่วมกับเพื่อนๆ และเครือข่าย ไม่ได้ทำคนเดียว
เหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์เตรียมตัวเหงากันได้เลย เพราะล่าสุดวันนี้ (7 ส.ค.) คุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ได้เผยหลังควงดาราสาว “น้องแอบิเกล” มาร่วมงานเปิดร้าน POP MART Global Landmark Store ที่ชั้น 7 ไอคอนสยาม ว่าอาทิตย์หน้าลูกสาวตัวแสบจะไปโรงเรียนแล้ว พร้อมยอมรับว่าใจหาย เพราะเป็นเด็กเล็กคนสุดท้ายในบ้าน
“ก็โตขึ้น แต่ละวันก็ยิ่งพูดจาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาทิตย์หน้าไปโรงเรียนแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มได้รับอีเมลจากโรงเรียนแล้ว เหมือนเตือนสติเราว่าโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไร ต้องรู้อะไร จากนี้ไปวันธรรมดาก็จะไม่มีเด็กเล็กในบ้านแล้ว ถามว่าจะบอกเขาว่ายังไง ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงที่ไม่เจอแม่ ไม่ได้เจอป้าเจี๊ยบ ก็เดี๋ยวให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไป เหมือนใจหาย ก็มันคนสุดท้ายแล้วไง ไม่มีอีกแล้วเด็กเล็ก ไม่ผลิตใหม่แล้ว ใจหายแต่ก็ไม่เอาแล้วเหมือนกัน (หัวเราะ) ไม่มีแล้วค่ะ ไม่ไหว”
มีประสบการณ์ของ “สายฟ้า-พายุ” แล้ว เลยไม่อยากกังวลอะไรล่วงหน้า
“ยังไม่ได้อยากจะกังวลอะไรล่วงหน้าค่ะ อาจจะความที่ไม่ได้เป็นคนแรก เราก็รู้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป อย่าไปซีเรียส แล้วก็เชื่อในขั้นตอน เขาไปอยู่โรงเรียน เขาก็จะโตในแบบของเขา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะ เราคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้ว เราก็วางใจ ก็ว่ากันไปแต่ละวัน
แต่ยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะส่วนมากก็อยู่กับพี่ แล้วก็โตเร็ว มาอยู่กับแม่ก็มีแต่ผู้ใหญ่ เขาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสังคมของเด็กด้วยกัน ที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน ใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ ก็ตามวัยค่ะ ไปโรงเรียนเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เอง เรื่องตื่นคนก็ไม่มีอยู่แล้ว เดี๋ยวก็รอดูค่ะ อาจจะกังวลนิดหน่อยเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยมาก ก็นั่นแหละ ก็ต้องไปเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น”
ถึงลูกไปโรงเรียนหมดแล้ว แม่ก็อาจจะไม่ได้ว่างขนาดนั้น
“ก็ไม่ได้ขนาดนั้น คือตอนนี้ไปไหนมาไหนมันคล่องตัว เพราะมันไม่มีเรื่องเงื่อนไขของเวลา ว่ากี่โมงต้องถึงโรงเรียน เวลาเท่านั้นเท่านี้ต้องไปรับ แต่ตอนนี้มันเริ่มมีเงื่อนไขของเวลาแล้ว เราก็ต้องจัดสรรอีกแบบหนึ่ง ก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆ”
เผย “น้องเกล” ท่องฝังชิปมาเป็นปีแล้ว ว่าไปโรงเรียนสิงหาคมปีหน้า
“ก็บอกเขาตลอดว่าใกล้แล้ว จริงๆ เขาก็ท่องมาเป็นปีแล้ว ว่าสิงหาฯ ปีหน้าๆ เขาก็จะฝังชิปว่าสิงหาฯ ปีหน้า แต่พอพี่ปิดเทอมใหญ่พากันไปเที่ยว ก็จะบอกว่าเออ พอกลับจากไปเที่ยว แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง เราก็จะไปโรงเรียนแล้วนะ ก็ค่อยๆ บิวต์ เขาก็รู้แหละ”
แฮปปี้วันเกิดคุณสามี “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ยอมรับดูดีขึ้นกว่าตอนมาจีบ
“ก็ดีค่ะ ขอแก้ข่าวนิดหนึ่ง เห็นข่าวชอบลงว่าแกอายุ 48 แต่อายุ 50 แล้วค่ะ ก็คิดว่าดูดีขึ้นกว่าตอนมาจีบนะ วันเกิดก็ไม่มีอะไรจริงๆ มีแค่นี้แหละค่ะ แต่ละวันก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ แล้วทุกปีที่โรงงานเขาก็อยากจะจัดงานให้แก ไหนๆ จัดแล้ว ก็เลยทำบุญโรงงานไปด้วย นึกถึงป๊าด้วย”
ชาวเน็ตแซวโมเมนต์ “น้องเกล” เจอกับ “น้องเอลิเซีย” ว่าทายาท 2 หมื่นล้านกำลังสนทนากัน
“แต่พ่อแม่ยังไม่เฉลย (หัวเราะ) ก็ว่ากันไป ชาวเน็ตก็มีความคิดสร้างสรรค์ เขาก็ได้โอกาสทำตัวเป็นพี่ใหญ่แล้วไง อยู่บ้านเขาเป็นน้อง พอเจอคนตัวเล็กกว่าก็เอาล่ะ”
ร่วมทุนกับเพื่อนๆ ส่งของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือทหารประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทย- กัมพูชา
“บางทีเราดูข่าว แล้วมันเกิดความรู้สึกร่วม ชมว่ามันก็เหมือนกับทุกๆ คนที่เสพข่าว พอมันมีความรู้สึกร่วมแล้ว ถ้ามันได้ทำอะไรสักอย่าง มันไม่ใช่แค่บรรเทาเขานะ แต่มันบรรเทาความรู้สึกเราด้วย ว่าเราได้ช่วย ได้ทำอะไรแล้วสักนิดหนึ่ง แล้วจริงๆ ก็ไม่ได้ทำคนเดียว คือตอนแรกทำให้กับผู้ประสบภัยก่อน ต้องเล่าย้อนก่อนว่า พอดีพี่ไอซ์เขาแชร์ให้ฟัง ว่าทางไทยรัฐกับพี่นิด (อรพรรณ วัชรพล) จะทำอย่างนี้ๆ แล้วก็แชร์ให้ฟังว่าตรงศูนย์อพยพเขาขาดเหลืออะไรยังไง เราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากทำด้วยจังเลย
แล้วพอเราทำให้พลเรือนแล้ว ก็รู้สึกว่าจะไม่ทำให้ทหารได้ยังไง ก็เลยคุยกับเพื่อนๆ ที่สนิทกัน แกก็เป็นทหาร เลยคุยว่าเอาที่มันตอบโจทย์ ที่มันใช่จริงๆ ก็มีมาว่าเป็นสิ่งนี้ๆ เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวน่าจะทราบกัน ว่ามันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่บล็อก ซึ่งมันเป็นของหายากด้วย และมีราคาด้วย เพราะเราต้องการจำนวนประมาณหนึ่ง เราก็ไปหาแนวร่วมมาช่วยๆ กัน เพราะมันก็จุกเหมือนกันนะหลายเครื่อง ก็โทร.หาเพื่อนๆ โทร.หาเครือข่าย เลยจะบอกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวนะ ทุกๆ คนก็ช่วยกัน คนละนิด คนละหน่อย บางคนไหวก็ทำเครื่องหนึ่ง บางคนทรัพย์เยอะ ก็เป็นร้อยเครื่อง ตอนนี้ก็รอฟังไปเรื่อยๆ ว่าเป็นยังไง แต่เชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ก็รอดูสถานการณ์ค่ะ”