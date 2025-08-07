ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!

ถูกโฟกัสอีกครั้งหลังจากที่ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกแฉจนกลายเป็นประเด็นฉาวในสังคม รวมถึงเรื่องของหัวใจ ที่เพจเฉพาะกิจ แฉวีรกรรมหมอบี ได้ออกมาเปิดเผยว่า หมอบีมีโลก 4 ใบ โดยขอเฉลยเพียงแค่ 3 คน เพราะอีกคนยังหาหลักฐานชัดเจนไม่ได้
งานนี้ทำแฟนคลับช็อก เพราะ 1 ใน 3 มีภาพ หมอบี กับ “อรอุ๋ง พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ อรอุ๋ง BNKอยู่ด้วย พอได้เริ่มมีการสืบเรื่องราวย้อนหลัง ก็พบว่ามีคลิป หมอบี กับ อรอุ๋ง ร่วมงานกันหลายครั้ง อรอุ๋งยังเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยงานหมอบี ช่วยโปรโมตคาเฟ่ นาถะ โดยหมอบีบอกในคลิปว่า มากินข้าวกับน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว
และเมื่อปีก่อนหมอบียังเคยไปร่วมทริปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่นกับอินฟูลฯ “อูน ชนิสรา” โดยมี อรอุ๋ง ไปด้วย ในตอนนั้นทำแฟนๆ เซอร์ไพรส์มากว่าหมอบีมาร่วมก๊วนนี้ได้ยังไง รวมไปถึงอรอุ๋งไปสนิทร่วมงานเป็นจิตอาสากับหมอบีได้อย่างไรเพราะอรอุ๋งเป็นคริสเตียน ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยออกมาตอบมีแต่เพียงหมอบีที่บอกเพียงว่า เป็นน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว