xs
xsm
sm
md
lg

ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกโฟกัสอีกครั้งหลังจากที่ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกแฉจนกลายเป็นประเด็นฉาวในสังคม รวมถึงเรื่องของหัวใจ ที่เพจเฉพาะกิจ แฉวีรกรรมหมอบี ได้ออกมาเปิดเผยว่า หมอบีมีโลก 4 ใบ โดยขอเฉลยเพียงแค่ 3 คน เพราะอีกคนยังหาหลักฐานชัดเจนไม่ได้

งานนี้ทำแฟนคลับช็อก เพราะ 1 ใน 3 มีภาพ หมอบี กับ “อรอุ๋ง พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ อรอุ๋ง BNKอยู่ด้วย พอได้เริ่มมีการสืบเรื่องราวย้อนหลัง ก็พบว่ามีคลิป หมอบี กับ อรอุ๋ง ร่วมงานกันหลายครั้ง อรอุ๋งยังเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยงานหมอบี ช่วยโปรโมตคาเฟ่ นาถะ โดยหมอบีบอกในคลิปว่า มากินข้าวกับน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว

และเมื่อปีก่อนหมอบียังเคยไปร่วมทริปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่นกับอินฟูลฯ “อูน ชนิสรา” โดยมี อรอุ๋ง ไปด้วย ในตอนนั้นทำแฟนๆ เซอร์ไพรส์มากว่าหมอบีมาร่วมก๊วนนี้ได้ยังไง รวมไปถึงอรอุ๋งไปสนิทร่วมงานเป็นจิตอาสากับหมอบีได้อย่างไรเพราะอรอุ๋งเป็นคริสเตียน ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยออกมาตอบมีแต่เพียงหมอบีที่บอกเพียงว่า เป็นน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว




















ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!
ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!
ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!
ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!
ป๊าด! “หมอบี” เคยเผย “อรอุ๋ง bnk” คือน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว!
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น