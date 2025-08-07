“SWEAT & FREEZE” เติมเต็มชีวิตด้วยการวิ่งยามเช้า ณ ใจกลางย่านทองหล่อกับ โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่นและ IWELTY

สมาชิกแมริออท บอนวอย ใช้คะแนนสะสมแลกรับแพ็คเกจสุดพิเศษ วิ่งออกกำลังกายในย่านสุดชิคพร้อม การแช่น้ำแข็งเพื่อฟื้นฟูร่างกาย พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเช้าใหม่ล่าสุดบนชั้นดาดฟ้าริมสระว่ายน้ำ ที่รังสรรค์โดยห้องอาหารเอกะลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, วันที่ 7 สิงหาคม 2568 – โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น โรงแรมบูทีคสุดเก๋ย่านทองหล่อที่เต็มไปด้วยสีสันและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้เหล่านักเดินทางสายสุขภาพกับ “Sweat & Freeze” วิ่งยามเช้าแล้วผ่อนคลายกับความเย็นสุดขั้ว แพ็คเกจจาก Marriott Bonvoy Moments โดยร่วมมือกับ iwelty คลับสุขภาพแนวใหม่ที่นำเสนอแนวคิด FRIENDS FULL FIT “Urban Series” สู่ประสบการณ์จริงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง
iwelty คลับสไตล์ใหม่ที่เชื่อมั่นว่าสุขภาวะที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืนเพื่อเติมเต็มแนวคิดนี้ทางคลับได้ผสมผสานองค์ประกอบของการเดินทาง กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน และในครั้งนี้ โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ขอเรียนเชิญสมาชิก Marriott Bonvoy® โปรแกรมสะสมคะแนนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกจาก Marriott International มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบ ดื่มด่ำทุกมิติ ในสไตล์เฉพาะตัวของ iwelty พร้อมเพลิดเพลินกับการบริการระดับโลก ณ ใจกลางย่านทองหล่อ
พบกันวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 กับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ที่จัดขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์เพื่อสุขภาพที่โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนที่แสนเงียบสงบ และเพียงไม่กี่ก้าวจากทองหล่อ กิจกรรมเริ่มต้นวันด้วยการวอร์มร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ นำโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญจาก iwelty จากนั้นร่วมวิ่ง 3 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางชุมชนในย่านทองหล่อ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเช้า เมื่อกลับมาถึงโรงแรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยการแช่น้ำแข็ง (Ice Bath Recovery) ซึ่งเป็นการบำบัดที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวและเสริมสร้างความสดชื่นอย่างสมบูรณ์แบบ
จากนั้น เชิญชวนสมาชิกแมริออท บอนวอย เพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าริมสระว่ายน้ำครั้งแรกของโรงแรม พาทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยกับเมนูอาหารเช้าที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเสริมด้วยความคิดสร้างสรรค์จากเอกะลักษณ์ ห้องอาหารของโรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ เสิร์ฟเมนูอาหารเช้าท่ามกลางทัศนียภาพเมืองหลวงบนชั้นดาดฟ้าของสระว่ายน้ำวิตามิน ดี พูล
เมนูอาหารเช้าใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับหลากหลายรสชาติน่าลิ้มลอง ทั้งอาหารไทย อาหารเอเชียและอาหารตะวันตก อาทิ เอกะลักษณ์โบวล์ โทสต์ผักโขมพร้อมไข่เพิ่มความอร่อย เบอร์ริโตไก่ รวมถึงเมนูเพื่อสุขภาพอย่าง พุดดิ้งโอ๊ตเมล็ดเจีย และกราโนล่าโฮมเมด ทั้งหมดนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มครีเอทีฟจากบาร์เอกะลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น พัลส์ รีเฟรชเชอร์ คูลดาวน์ เดวิลส์ วอลล์ และเอิร์ล แอปเปิ้ล ชาร์จ เพื่อเติมพลังให้เช้าวันใหม่ของคุณ
แพ็คเกจ “Sweat & Freeze” ที่โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น พิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอยเท่านั้น เพียงใช้คะแนนสะสมแลกรับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร จำนวนจำกัด โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนแลกประสบการณ์ในแพคเกจได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ที่ https://moments.marriottbonvoy.com/en-us/moments/19803
แมริออท บอนวอย ให้มากกว่าการเข้าพัก ด้วยแบรนด์ชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ กว่า 10,000 จุดหมายปลายทางทั่วโลก เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนที่ได้รับรางวัลและประสบการณ์พิเศษมากมายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เชื่อมโยงสมาชิกทุกท่าน เติมเต็มทุกความชอบ ทั้งเรื่องกิน เที่ยว และไลฟ์สไตล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marriott Bonvoy Moments ได้ที่ moments.marriottbonvoy.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักที่ โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ได้ที่ www.madipaidibangkok.com