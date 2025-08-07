ไม่ได้บลัฟ “กรรชัย” เผยสาเหตุ ไม่อยากให้ “หมอบี” ไปออกรายการ ”มดดำ”

แม้จะมีกระแสเรียกร้องให้ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ออกมาเคลียร์ในสิ่งที่สังคมเกิดความค้างคาใจ ทั้งเรื่องยักยอกเงินบริจาคไปซื้อข้าวของส่วนตัว และอีกหลายๆ เรื่อง ผ่านรายการ “โหนกระแส” เผชิญหน้า “พี่หน่วง” หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เผยถึงเรื่องนี้ในรายการ วันที่ 7 ส.ค. ระบุว่า “ไม่อยากให้บีออกรายการมดดำ (คชาภา ตันเจริญ) ไม่รู้คุณบีจะไปออกที่ไหน โดยส่วนตัวเชื่อว่าคุณบีกับมดดำสนิทกัน นี่พูดแบบไม่ต้องเฟก ไม่ต้องโลกสวย ไม่ต้องอ้อมค้อม เชื่อว่าบีดูอยู่ บีเลือกไปออกกับมดดำก็ได้ แต่เอาตรงๆ ผมไม่อยากให้บีไปคุยกับมดดำ เพราะมดดำจะถูกครหาอีกว่ามึงเข้าข้างกันไง ผมเป็นห่วงมดดำ เพราะทุกวันนี้มดดำก็นำเสนอเรื่องบีด้วยเหมือนกันส่วนนึง ขณะเดียวกันบีบอกว่าผมจะขอคุยกับมดดำคนเดียว ที่เดียว ไม่ติดนะ บีทำได้ แต่บีต้องรับผิดชอบนะว่ามดดำจะไม่ถูกด่า เพราะสุดท้ายทุกอย่างจะย้อนกลับมาหามดดำไงว่าก็มึงช่วยกันไง ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้กับน้องผมไง
มดดำโทร.หาผม ผมยังไม่ได้คุยรายละเอียด แต่เดี๋ยวจะบอกน้องแบบนี้ ถ้าบีจะไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ต้องคุมกันให้อยู่นะ เพราะสังคมก็ต้องจับจ้องว่าสิ่งที่ออกมา มดดำจะเป็นฝ่ายโดนด่าเองหรือเปล่า แต่ตรงนี้เป็นเวทีกลาง ไม่จำเป็นต้องมาออกตรงนี้ก็ได้ แต่เชื่อว่าสุดท้ายจะมีคำครหาไง นี่ไม่ได้บลัฟมดดำนะ เดี๋ยวมันจะเสียกันไปหมด เดี๋ยวคนจะมองว่าช่วยกันนี่หว่า เดี๋ยวมันจะดูไม่ดี”
ขณะที่ “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ช่วยเสริมว่า “แล้วมดดำถามคำถามได้หมดความสงสัยกับคนในสังคมหรือเปล่า ที่คนในสังคมอยากได้คำตอบ กลัวแต่ว่าถามแล้ว สิ่งที่คนในสังคมสงสัยแต่ไม่ได้คำตอบเลย จะยิ่งเป็นประเด็นไปใหญ่”
รวมทั้งเผยว่า “เพราะมีภาพก่อนหน้านี้แล้วว่าทำไมภาพหมอดูที่ค่อนข้างมีอะไรพิเศษๆ ไม่ว่าจะมีญาณมีสื่อแบบนี้ สื่อถึงให้ความสำคัญจัง เชิญให้มาทำนายดูโน่นดูนี่ สังคมก็ตั้งคำถามว่ารายการรับผิดชอบบ้างมั้ย ที่เชิญท่านเหล่านี้มาเหมือนเป็นการชี้นำสังคม สุดท้ายพอเกิดเคสไม่ค่อยงดงามแบบนี้ สื่อก็ไม่รับผิดชอบอะไร ทั้งที่คนเหล่านี้ถูกปั้นมาโดยสื่อ สังคมตั้งคำถามอยู่แล้วตอนนี้นะคะ”