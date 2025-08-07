อดีตทีมงาน แฉ “หมอบี” ไม่มีญาณสัมผัส จับโป๊ะภาพปราบผี ครอปจากเน็ต หลักฐานเด็ดเพียบ ยิ่งฟังยิ่งอึ้ง!

เด็ดทุกเรื่อง เปิดปากอดีตทีมงาน “หมอบี” ทำงานด้วยกัน 6 ปี ฟันธงไม่มีญาณสมผัส จับโป๊ะให้ดูสดๆ กลางรายการ ภาพปราบผี ที่แท้ครอปจากเน็ต รถ บ้าน ที่ดิน ซื้อเงินสด ร่ำรวยผิดปกติ อีกหลายเรื่องฟังแล้วอึ้ง “แพรรี่” สะพรึง เปรยไม่พูดว่าเห้ แต่ทำไมถึงโง่!
รายการ โหนกระแส วันที่ 7 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 ยังเกาะติดเรื่องราว “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ”หลังตกเป็นข่าวสะเทือน ถูกโยงเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ มีการขุดแหลกเรื่องบ้านหลังโต 4 ชั้น และรถหลายคัน พร้อมถูกสังคมตั้งคำถามว่าได้มาจากการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยวันนี้สัมภาษณ์ “คุณเอ”อดีตทีมงานที่เคยทำงานกับหมอบีนานถึง 6 ปี มาพร้อม แพรรี่ ไพรวัลย์ และ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
เมื่อวานแพรรี่ลงรูปบ้านอะไร?
แพรรี่ : หนูชอบ แพลนบ้านสวยดี หนูก็เออ แพลนบ้านใคร ทำไม โห เจ้าของคงมีเงินเยอะเนอะ ถ้าจะสร้างบ้านได้ขนาดนี้ ใจกลางเมือง ไม้ล้อมฉ่ำขนาดนั้น ก็โพสต์ไป ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณแพรรี่จะไหวเหรอคะ ต่ำๆ ต้อง 50 ล้านนะหลังนี้ งั้นก็พักไว้ก่อน อยู่บ้านนอกดีแล้ว แต่เป็นแพลนในใจ สวยก็ชื่นชมนะคะ ต้องเป็นนักธุรกิจ 100 ล้านละมั้ง
4 ชั้น?
แพรรี่ : ดีเทลไม่ทราบค่ะ แค่แพลนข้างนอกสวยเท่านั้น ดูสีดำ อึมครึมดี ดูปิดซ่อนอะไรไว้ข้างใน ไพรเวตค่อนข้างสูง
มีโพสต์เรื่องที่ดินอีกนะ?
แพรรี่ : การไม่กดไลก์ ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ส่องนะคะ (หัวเราะ) หนูเห็นจากเพจนึง ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีเหรอ การทำแบบนี้ผิดแน่นอน การเอาเงินมูลนิธิ เงินกองกลางไปซื้อที่ดิน ไปซื้อที่ดินก็ต้องใส่ชื่อมูลนิธิใช่มั้ยคะ เป็นเจ้าของ แต่ทำไมไปใส่ชื่อบุคคล
คุณหมายถึงใคร?
แพรรี่ : หนูไม่รู้ หนูไม่ได้สนใจว่าหมายถึงใคร แต่สนใจว่าถ้าใครทำแบบนี้ ระวังเดือดร้อนนะ หนูตามไม่ทัน หนูตกเขา (หัวเราะ)
แต่คุณก็โพสต์อีกนะ คนที่ชอบยุ่งกับเงินบริจาค ชอบหากินกับความศรัทธาของคน จบไม่สวยสักรายเลย?
แพรรี่ : ก็ที่หนูเห็น ส่วนใหญ่ก็เป็นพระ แล้วพระที่สึกกันไปวันนี้คิดว่าจะรอด ที่ไหนได้ เจ้าหน้าที่ป.ป.ป. ก็ลงถึงบ้านเลย หนูก็เตือนแล้วไงว่าระวังนะ มันไม่ได้จบแค่นี้ จากที่สึกมาเป็นสมีเฉยๆ จะเป็นนช.ด้วย นักโทษชาย ก็เป็นอย่างที่หนูทำนายไว้ไง อย่าไปยุ่งเลย จะไปยุ่งทำไมกับเงินบริจาค เขาตรวจสอบได้ เป็นชาวบ้านว่างขนาดนั้นเลยเหรอคะ
คุณลงเรื่องยิงอะไรด้วยหรือเปล่า?
แพรรี่ : ไม่ได้ลง เพจอื่นเขาลง ทำมาหากินสุจริต หนูไม่ได้ลงดีเทล แค่บอกว่ามีเหตุการณ์ลิงยกพวกตีกันเมื่อปี 64 คนลพบุรีเขาเลยไม่ค่อยกล้าพูด กลัวลิงบุกบ้านเขา ลิงลพบุรีมันดุ
มีนัยยะอะไร?
แพรรี่ : หนูเคยเป็นพระ เคยทำคอนเทนต์ไปพระปรางสามยอด ตอนนั้นลิงยังไม่ได้ย้ายไปในกรง หนูก็แปลกใจว่าลิงเอาข้าวเอาของไปให้มันไม่ค่อยชอบซะด้วย มันไม่ค่อยอยากได้ของ มันอยากได้อะไรในกระเป๋าหรือเปล่า อยากได้เงินเหรอ ใช้เงินเป็นเหรอ
ลิงเลยเอาปืนเด็กมายิง พูดเรื่องนี้ใช่มั้ย?
แพรรี่ : นั่นแหละ พี่หนุ่มยังเข้าใจความหมายหนูเลย คนลพบุรีเลยกลัวลิงตัวสั่น มีแต่คนมาคอมเมนต์ว่าพูดไม่ได้ อะไรกันก็ไม่รู้เต็มไปหมด (หัวเราะ) กลัวลิงกัน
วัดพระบาทน้ำพุอยู่จังหวัดอะไร?
แพรรี่ : ไม่ทราบค่ะ ถามทำไมคะ (หัวเราะ) คนทั่วประเทศก็รู้อยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับวัดเลย หนูพูดเรื่องลิง
คุณเอ รู้จักหมอบีได้ยังไง คุณเคยทะเลาะกับเขา มีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือเปล่า?
เอ : ยืนยันว่าไม่มีค่ะ
คุณมีส่วนได้เสียกับเขามั้ย?
เอ : เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาค่ะ มีความรู้สึกว่าเป็นจิตอาสา อยากเข้าไปช่วยงานเท่านั้นเองค่ะ ไม่ได้มีส่วนผลประโยชน์อะไรเลย สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างค่ะ
คุณทำอะไรกับหมอบี?
เอ : เริ่มแรกเป็นจิตอาสา ไปช่วยงาน หน้างาน เช่นงานโรงทานบ้างอะไรบ้าง มีนำของไปบริจาคโรงทานบ้าง แล้วก็เริ่มติดตามอยู่ในกลุ่มช่วยงานของเขาบ้าง เช่นเวลามีงานไถ่ชีวิตโคกระบือ เราก็ไปช่วยจัดระเบียบ คนที่มาร่วมงาน คนที่มาร่วมโรงทาน หรือแม้แต่ช่วยนับเงิน เพราะในงานทุกครั้งจะมีคนบริจาคเป็นเงินสดมา อย่างเช่นงานไถ่ชีวิตโคกระบือจะมีคนนำเงินมาบริจาคหน้างานเลย เขาจัดงานตั้งแต่เช้า มีการไลฟ์สด เปิดรับบริจาคตอนไลฟ์ด้วยตลอดเวลา มีคนนำเงินมาบริจาคหน้างาน ก็จะมีคนนับและจัดเก็บ เพราะว่าเมื่อสิ้นสุดงานนั้นๆ ก็จะมีการสรุปยอดว่าโอเค ได้รับบริจาคเท่าไหร่ งานนี้ประสบความสำเร็จมั้ย ได้วัวกี่ตัว ได้กระบือกี่ตัว และไปช่วยอีกส่วนนึง ถ้าพูดไปเขาก็ทราบเลยว่าเป็นใคร (หัวเราะ) ไปช่วยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับทางทีมหมอบี จะมีใบอนุโมทนาบัตรของทางวัด ซึ่งเขาจะให้มาเป็นเล่มๆ เราก็จะเป็นคนที่ออกใบอนุโมทนาบัตร ตามรายละเอียดสลิปของคนที่โอนเงินเข้ามาทำบุญกับบัญชี 059 ค่ะ
วิภารัตน์ถามว่าปิดหน้าทำไม แล้วจะให้เขาเปิดหน้าทำไม เขาเป็นพยาน?
แพรรี่ : เขาไม่ได้มาขายข้าวแกง เขามาพูดข้อมูลสำคัญ จะให้เขาแต่งสวยทำไม เขาไม่ได้ประกวดนางงาม
เชิญต่อ?
เอ : ก็จะเป็นคนออกใบอนุโมทนาบัตรโดยทีมงานรับเรื่องจากลูกเพจที่โอนเงินบริจาคเข้ามา เขาจะส่งสลิปเข้ามาให้ แล้วส่งที่อยู่ มีเบอร์บัตรประชาชนส่งมาให้หมดเลย เราก็จะออกใบอนุโมทนาบัตรนี้ส่งตามไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบว่ายอดที่โอนเข้ามาเป็นยอดจริงมั้ย ถูกต้องมั้ย เราก็เป็นคนรวบรวมตรงนี้ ด้วยการทำงานไม่ชอบเขียนใบอนุโมทนาด้วยลายมือ เพราะลายมือไม่สวย ก็เลยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำ ดังนั้นดาต้าเบททั้งหมดในช่วงเวลาที่เราทำ เราจะมีเฉพาะคนที่ขอออกใบอนุโมทนาบัตร มันมีผู้ร่วมบุญบางส่วนที่ไม่ได้ต้องการใบอนุโมทนาบัตรไปในการยื่นภาษี ฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ขอ ส่วนใหญ่คนขอมา ก็จะมีลักษณะอยากได้ไว้เป็นที่ระลึก หรืออยากเอาไปยื่นภาษี ทำให้เรามีดาต้าเบท ช่วงเวลา 1 ปี ยอดรวมเป็น 10 ล้านนะคะ แต่จำไม่ได้ เรามีเก็บไว้อยู่ค่ะ
คุณมีหลักฐานเก็บไว้ว่าแต่ละปี เงินเข้ามาเท่าไหร่?
เอ : มีค่ะ เฉพาะช่วงที่ทำนะคะ
คุณอยู่กี่ปี?
เอ : เข้าไปปลายปี 2017 ค่ะ แต่ออกมา 3 ปีแล้วค่ะ อยู่ประมาณ 6 ปี
นานมากนะ คุณออกมาพูดตรงนี้ คุณไม่ได้ไปปรักปรำเขา?
เอ : ว่ากันไปตามหลักฐานดีกว่าค่ะ
คุณให้คุณบีออกมาตอบคำถามคุณว่าข้อเท็จจริง เป็นอย่างที่คุณรู้มาหรือเห็นมาหรือเปล่า?
เอ : ใช่ค่ะ ถ้าอย่างที่คุณบีเขาเคยออกมาไลฟ์ หรือโทรเข้าไปรายการคุณมดดำว่าเขาพร้อมชี้แจง ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นคำถามส่วนนึงที่จะฝากไปให้ชี้แจงว่าประชาชนหรือแม้แต่คนทำงานใกล้ชิดมีคำถามประมาณนี้ มีความสงสัยประมาณนี้ อยากให้ช่วยชี้แจง จะได้กระจ่างแก่ประชาชนทั่วไปด้วย
ผมเป็นคนสัมภาษณ์หมอบีเป็นคนแรกๆ รายการมูไนท์ ผมกับมดดำนั่งสัมภาษณ์ ตอนนั้นมีการพูดคุยกันว่าเขาสามารถสื่อวิญญาณได้ และไปจัดการได้ วิญญาณมาตามก็สามารถไปตัดกรรมได้?
เอ : แม้แต่ในรายการมูไนท์วันนั้น เขาก็พูดว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในรายการ เขาพูดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ขึ้นมา และท้าให้พี่หนุ่มลองเสิร์จดู ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณนี้หรือเปล่า
เขาก็มีญาณสัมผัสเหรอ มีมั้ย?
เอ : ยานยนต์เยอะค่ะ เท่าที่ทราบไม่ใช่ค่ะ แต่ซื้อเงินสดค่ะ
ญาณสัมผัสเขามีจริงมั้ย?
เอ : ถ้าให้ฟันธง ไม่มี
คุณรู้ได้ไง คุณพูดแบบนี้คุณดูถูกผู้วิเศษนะ?
เอ : ไปไม่เป็นเลยค่ะ (หัวเราะ) เราจับสังเกตจากเฟซบุ๊กเก่าเขาด้วยค่ะ ว่าเขามีการโพสต์เรื่องเขาไปจัดการปราบผีที่โน่นที่นี่ที่นั่นแล้วเขาก็มีโพสต์ภาพต่างๆ นานา ว่าภาพพวกนี้คือสถานที่ที่เขาได้ไปปราบผีจริง แล้วปรากฏว่าตอนหลัง มีชาวเน็ต รวมทั้งเราเองด้วย ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา ปรากฏว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่หาได้ในกูเกิ้ล เขาก็เอาภาพมาตกแต่ง ครอปบ้าง
พูดเป็นเล่น คุณจะบอกว่าเขาไปปราบผี เขาก็หารูปจากอินเตอร์เน็ตงี้เหรอ?
เอ : ใช่ค่ะ
คุณพูดลอยๆ ไม่ได้ มีหลักฐานมั้ย?
เอ : มีค่ะ ส่งให้ทีมงานแล้วนะคะ เราเปรียบเทียบที่มาลิงก์ต้นฉบับด้วยค่ะ
ซ้ายมือข้างบนเป็นภาพอะไร?
เอ : จะมีคำพูดของเขาอยู่ค่ะว่าเขาไปปราบผีที่ไหน ที่ปารีส อะไรยังไง
เขาบอกเขาไปปราบผีที่นี่ เขาอ้างว่าอย่างนั้น ส่วนรูปข้างล่างเป็นรูปอะไร?
เอ : รูปที่มาจากพินเทอเรสค่ะ ภาพต้นฉบับจริงๆ มาจากบทความอันนั้นเลย
เขาเอาภาพนี้มาแล้วไปลงของเขา บอกว่าเขาไปปราบผีที่นี่มา?
เอ : ดูองศาของดอกไม้ค่ะ
แพรรี่ : ใช่ๆ แค่ครอปมาเฉยๆ
เอ : ลองดูถัดไปค่ะ ไม่ใช่การปราบผีหนเดียว ไปตามไล่ดูในเฟซบุ๊กเก่าของเขาได้ค่ะ เขาลืมพาสเวิร์ดค่ะ
คุณรู้ได้ไง คุณเป็นเมียเขาเหรอ?
เอ : ไม่อยากเป็นเมียเบอร์ห้า เบอร์หกค่ะ
แพรรี่ : แสดงว่ามีเบอร์ 1 2 3 4 แล้วคือใคร
ทนายแก้ว : เขาไม่ได้หมายความว่าจะมี 1-4
ภาพต่อมา เป็นภาพที่จะให้ดูว่าเป็นภาพที่หมอบีบอกว่าเคยไปทำพิธี แต่จริงๆ เขาไปเอามาจากเฟซบุ๊ก ภาพไม่เหมือนกันนะ?
เอ : ภาพถูกครอปค่ะ
ภาพต่อไป?
เอ : ดูตำแหน่งรถค่ะ เขาครอปภาพค่ะ
เขาใช้วิธีกลับภาพ พลิกซ้ายเป็นขวา?
ทนายแก้ว : ต้นฉบับประกาศขายอาคารพาณิชย์ 8.7 ล้าน
แพรรี่ : เขาเขียนว่า บ้านโดนไฟไหม้ ไปกันยกบ้าน มาส่งให้แล้วนะ
ข้างบนบอกว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เห็นเรื่องจิตวิญญาณ เขาบอกที่นี่ถูกเผา บ้านเคยไฟไหม้ มาส่งให้แล้วนะ แต่ปรากฎว่าอันนี้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ถนนสุขสวัสดิ์เขาขาย ไม่ได้มีประวัติเรื่องไฟไหม้อะไรเลย?
เอ : เจ้าของอาคารบอกแล้วว่าไม่เคยมีไฟไหม้ค่ะ
แต่เขาเอาภาพนี้มา แล้วเป็นภาพเดียวกันกับที่เจ้าของอาคารลงไว้ อยากถามถึงคุณบีให้ชี้แจงว่ามันคืออะไรใช่มั้ย?
เอ : มันมีมากกว่านี้ด้วยนะคะ แต่ไม่มีเวลาในการหาเปรียบเทียบค่ะ มันมีภาพในห้องเซิร์ฟเวอร์ มีภาพอีกหลายภาพเลยค่ะ
แพรรี่ : เขาเอามาลงเพื่ออะไรคะ
เอ : เพื่อสร้างตัวตน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ประมวลผลเอานะคะ เขาโพสต์ตั้งแต่ปี 2016 2017 ช่วงที่เขายังไม่มีชื่อเสียง เขาโพสต์เพื่อสร้างตัวตนว่าเขาไปทำภารกิจเหล่านี้มาจริงๆ แล้วเขาก็เอามาอ้างในปัจจุบันว่าสิ่งที่เขาทำเหล่านี้ คือรายได้ของเขา ทำให้เขามีฐานะอยู่ทุกวันนี้
ทนายแก้ว : เหตุจูงใจที่เอไปทำการตรวจค้นคืออะไร
เอ : เราสงสัยในความมีอภินิหารของเขาค่ะ
เปิดรูปโลงศพ?
เอ : เขาโพสต์ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวและไอจีเขาค่ะ
เขาโพสต์เหมือนไปช่วยปลดปล่อย?
แพรรี่ : เขาสลับหัวสลับด้านจริงๆ นะ เหมือนกลับรูปมันเลยดูเหมือนคนละภาพกัน
อีกภาพเป็นศาล เขาเอามาลง แล้วเหมือนบอกปลดปล่อยวิญญาณ มันใช่เลย มันคืออันเดียวกันเลย?
เอ : แค่เราอยู่ตรงนั้น ถึงอยู่ตำแหน่งเดียวกัน คนเตี้ยคนสูง ถือโทรศัพท์มันก็ไม่เหมือนกัน ต่างกันแล้วค่ะ
แพรรี่ : หน้ากากอันนี้คืออะไรคะ
เอ : ที่เขาเล่าหลายๆ รายการค่ะว่าเขาไปปราบผีที่เป็นศิลปินทำหน้ากากที่ประเทศนึง แล้วหน้ากากอันนี้ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส มีเหตุคนตาย เขาไปอยู่ในงานนี้ด้วย มีคนตายต่อหน้าต่อตาเขาจริงๆ ค่ะ
แต่ความเป็นจริงคือ?
เอ : เป็นรูปที่มาจากพินเทอเรสค่ะ
เขากลับภาพหน้ากาก?
เอ : ใช่ค่ะ มันเป็นเหมือนงานศิลปะท้องถิ่น ที่อเมริกาใต้ เป็นหน้ากากไม้ที่เขานิยมทำกันค่ะ ซึ่งมันอยู่ในพินเทอเรส ภาพในพินเทอเรสเกิดก่อนหมอบีโพสต์ค่ะ หมอบีบอกว่าเป็นหน้ากากศิลปินที่ทำหน้ากากให้ภรรยา แล้วพยายามแกะสลักเป็นหน้าภรรยา แต่ทำไม่เสร็จเสียชีวิตไปก่อน เขาก็เลยเป็นวิญญาณผูกพันกับหน้ากากชิ้นนี้ อันนี้คือสิ่งที่คุณบีเล่าเรื่องว่าเขาเป็นคนไปจัดการวิญญาณศิลปิน ที่เขาเคลมว่าสิงอยู่ในหน้ากากนี้แล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่ๆ ในพิพิธภัณฑ์ด้วย อันนี้เล่าหลายๆ รายการมากค่ะ ทั้งวิทยุ และรายการทีวี
ซึ่งความจริงมันไม่ใช่?
เอ : มันไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสค่ะ
คุณไปเช็กมาหมดเลยเหรอ คุณเลยอยากให้เขามาตอบ?
เอ : ใช่ค่ะ แล้วยิ่งไปกว่านั้น จะมีอยู่โพสต์นึงที่เขาเคลมว่าเขาไปปราบผีที่โคโลญจน์ เยอรมัน ในปี 1986 ถ้าจำไม่ผิด ขณะนั้นเขาอายุ 11 ปี
จะไปปราบผีได้ไงตอนอายุ 11 เหรอ?
เอ : ใช่ค่ะ เป็นไมเนอร์เดินทางได้ยังไงคะ
มีเรื่องราวท่านพระพุทธทาส ที่เขาบอกเขาเองไปคุยกับท่านพระพุทธทาสมา?
แพรรี่ : หลวงพ่อจรัญด้วย จนมีลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญออกมาไม่ค่อยพอใจ บอกว่าพูดเรื่องอื่นก็พูดไป แต่อย่าเอาหลวงพ่อไปอ้างแบบนี้ ประมาณนี้ค่ะ เห็นอยู่แว้บๆ
เอ : ค่ะ คือไม่มีที่มา ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ในเรื่องที่เขาเล่า ไม่มีใครออกมาบอกว่าใช่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกัน อย่างกรณีท่านพุทธทาส เขาเล่าว่าเขาได้เดินทางไปจ.สุราษฎร์ฯ ไปพบท่านพุทธทาส ปีนั้นที่เขาอ้างอิง น่าจะ 34 35 ตอนนั้นท่านพุทธทาสท่านอาพาธแล้ว เขาเล่าในหลายๆ ที่ว่าท่านพุทธทาสสอนเรื่องความกลัวให้กับเขา อีกวันท่านก็ให้หมอบีขึ้นไปพูดที่ลานหินโค้งแทนท่านพุทธทาส
จริงเหรอเนี่ย?
เอ : จริงค่ะ
แพรรี่ : งั้นต้องไปดูบันทึกที่สวนโมกข์แล้วล่ะ ถ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้น หนูไม่ค่อยเห็นฆราวาสที่ไปเทศน์ลานหินโค้ง มันไม่ธรรมดานะ
เชื่อว่าหมอบีดูอยู่ อาจเป็นทีมงานหมอบีดูอยู่ จริงๆ สิ่งที่เขามานั่งพูดในรายการวันนี้ สิ่งหนึ่งหมอบีจะได้ดีแคร์ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดมา ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่ เพราะอย่างนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหลายอย่าง หมอบีออกมายืนยันข้อเท็จจริงได้ ทางเราก็ยินดีนะ นี่แค่เริ่มต้นนะที่เขาพยายามอธิบายว่าครั้งนึงเขาเคยเชื่อ คุณเคยเชื่อมากถึงขั้น?
เอ : เชื่อมากถึงขั้นพาคนไปหาเขา คนที่ทุกข์ใจในเรื่องที่มองไม่เห็นกับคนในครอบครัวที่จากไปหรือคนใกล้ชิดที่จากไป อันนี้ขออนุญาตพูดตามตรงว่าเป็นที่น่าประหลาดใจที่เขาสามารถตอบคำถามได้ เราพาคนเหล่านั้นเข้าไป เราไม่ได้เล่าประวัติ แต่เขาก็สามารถตอบได้
เขารู้ได้ไง?
เอ : อันนี้ไม่ทราบจริงๆ มันเลยทำให้เราเชื่อมาก แต่เพราะการปฏิบัติตนที่ประหลาดหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง และเรื่องความร่ำรวยผิดปกติ ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
คุณเอเข้าไปคลุกคลี และเชื่อมาก แต่ตอนหลังรู้เรื่องราวบางอย่างเลยออกมา วันนี้มานั่งที่นี่เพราะต้องการอะไร?
เอ : มาตั้งคำถามกับคุณบีค่ะ อยากให้คุณบีออกมาชี้แจงในประเด็นที่สังคมสงสัยตอนนี้ อยากให้คนที่ศรัทธาได้ฟังคุณบีออกมาชี้แจงให้ชัดเจนด้วย คนเคลือบแคลงสงสัยจะได้หายสงสัยไป แล้วถ้าเป็นไปได้ ให้คุณบีออกมาคุยกับพี่หนุ่มที่นี่เลย
คุณออกมาทำไม คุณโกรธเขาแน่ ถึงออกมา คุณมีอะไรกับเขาหรือเปล่า?
เอ : ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรเลยค่ะ วันที่เราออกมา เขายังโทรมาถามเราอยู่เลยว่ามีอะไรหรือเปล่า คุยกับผมได้นะ ซึ่งจริงๆ มันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยจริงๆ ค่ะ เพียงแต่เราเห็นความผิดปกติ แล้วถ้าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง เราไม่อยากจะสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความผิดปกติเหล่านั้น ไม่ว่าจะเรื่องเงิน การสร้างโปรไฟล์ เราไม่อยากเป็นส่วนนึงในการทำให้ประชาชนหลงผิดกับตรงนั้น อยากให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องค่ะ
สร้างโปรไฟล์คือเขาสามารถเจอผี จัดการผี แต่เขาก็สอนธรรมนะ?
เอ : อันนี้เป็นจุดนึงทำให้เราเอ๊ะด้วย นอกจากเรื่องต่างๆ ที่คุยกันก่อนหน้านี้ ธรรมะของเขาบางจุดทำให้เราเอ๊ะว่าสรุปมันถูกต้องมั้ย อาจต้องปรึกษาคุณแพรรี่ด้วย เช่นบางทีเขามีไลฟ์สด มีเอฟซีถามเขาไปว่าการที่มีกิ๊ก ภรรยาหรือสามีทราบว่ามีกิ๊ก อันนี้ผิดศีลข้อสามมั้ย ทางเขาบอกว่าถ้าภรรยารับทราบรับรู้และไม่ได้มีความโกรธเคือง ไม่ถือว่าผิด
แพรรี่ : ถ้าเขาตอบว่าไม่ผิดอย่างนี้เขาตอบถูกตามหลักการ หมายถึงกรณีที่ภรรยายินยอมให้สามีไปมีคนอื่นได้ แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไม่มีคนอื่น แต่ต่อให้ภรรยาอนุญาต แต่ผู้หญิงที่สามีไปหลับนอนมีคู่อยู่ก็ผิด
เอ : แสดงว่าคุณแพรรี่ทราบข้อมูลอะไรบางอย่างมา
แพรรี่ : (หัวเราะ) ไม่ได้ทราบ หนูสนใจแต่การไปถูจระเข้อย่างเดียว
มันเป็นกติกาสากลใช่มั้ย ถ้าเมียรู้ว่าไปคบกับผู้หญิงคนนี้แล้วเมียอนุญาตก็ไม่ผิด?
แพรรี่ : ใช่ค่ะ
แต่ผู้หญิงคนนั้นต้องไม่มีคนอื่น ไปชิงไปแย่งเขามาไม่ได้ รักจะเจ้าชู้ต้องรู้กติกา?
แพรรี่ : ไม่ใช่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดข้อกาเมเฉยๆ
เอ : แสดงว่าเขาสอนถูกใช่มั้ยคะ
แพรรี่ : ต้องไปดูดีเทล มันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้มั้ย ที่คนโยนคำถามเข้าไป
ยังไงต่อ?
เอ : ก็มีประมาณนี้ค่ะ มีคนถามเข้าไป บางครั้งมันดูประหลาดสำหรับเราและสำหรับคนอีกหลายคน อีกอย่างนึงคือบางครั้งเหมือนเรารู้สึกว่าเขาพยายามจะ..ใช้คำว่าแอบอ้างได้มั้ย อย่างอ.เสถียร โพธินันทะ เป็นอาจารย์ทางธรรมมหายาน ท่านเสียชีวิตไปแล้วหลายปีมากค่ะ ช่วงนึงมีคนเอารูปท่านขึ้นมา แล้วคุณบีเข้าไปสมาคมตรงพระราม 4 ไปหาท่านธีรทาสสหายธรรมท่านเสถียร มีการทำรายการขึ้นมา หมอบีก็กระซิบท่านธีรทาสว่าไม่ต้องห่วงนะ กำลังกลับมาช่วยแล้ว แล้วมีคนโยงว่าภาพอ.เสถียรบางภาพหน้าคล้ายหมอบี ก็เลยเกิดการลือกันไปว่ากลับชาติมาเกิดใช่มั้ย ทีนี้อ.เสถียรเป็นมังสวิรัติ ท่านก็เสียชีวิตเร็วมาก ตอนอายุ 30 กว่าๆ เนื่องจากท่านร่างกายไม่แข็งแรง และทานอาหารอาจไม่ครบ 5 หมู่หรืออะไร แต่ว่าคุณบีทานเนื้อวัว ซึ่งเราเองก็อ้าว เราถามเขาเล่นๆ ว่าทำไมพี่บีทานเนื้อวัวล่ะ เขาบอกว่าผมเรียนรู้แล้วครับ ว่ามังสวิรัติไม่ช่วยอะไรให้เกิดประโยชน์
ชาติที่แล้วไม่กินเนื้อ แต่ชาตินี้ไม่เป็นไร?
แพรรี่ : จะบอกว่าชาติที่แล้วตายเพราะไม่กินเนื้อ ชาตินี้ก็เลยกินซะเลย ประมาณนี้เหรอ (หัวเราะ)
เอ : เราเลยรู้สึกเอ๊ะว่าเขาก็ไม่ควรพูดเล่นแบบนี้หรือเปล่า
ทนายแก้ว : หรือไม่ควรแอบอ้างแบบนั้น
นี่แค่ปฐมบทที่เขาเข้าไป แล้วเขาเคยเชื่อมาก วันนี้ออกมาตั้งคำถามอยากให้หมอบีชี้แจงว่าคืออะไร ถามว่าทำไมไม่ไปถามเอง เขาบอกอยากให้ประชาชนเป็นพยานด้วย ว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้น เพราะประชาชนรับรู้เรื่องราวเหล่านี้จากคุณบีกระจายไปทั่ว ก็เลยอยากให้รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร เรื่องเงินสำคัญมากคุณพอจะรู้อยู่ใช่มั้ย?
เอ : เราเห็นความผิดปกติของความร่ำรวยผิดปกติของเขา ซึ่งรวยเร็วมาก
เขาบอกเขารวยมาอยู่แล้ว?
เอ : มันก็พิสูจน์กันได้นะคะว่ารวยอยู่แล้วหรือเปล่า ตอนเราเริ่มรู้จักเขา เขาขับรถแบบนึง ตอนนี้มีอัลพาร์ด มีอะไรเยอะแยะค่ะ
แพรรี่ : ยืมวัดมาขับไม่ใช่เหรอ
เขาไม่ได้ยืม เขาเอาเงินไปซื้อแล้วจะเอาไปถวายวัด?
เอ : เหมือนเขาสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่ไปลองอยู่ก่อนน่ะเหรอคะ
หู้ยยย?
แพรรี่ : เป็นอะไรคะ
จุก?
แพรรี่ : (หัวเราะ) หนูว่าคนที่จุกควรเป็นคนที่เพิ่งออกจากรพ.นะคะ (หัวเราะ)
เอาตรงๆ เรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ย ชักหน้าถึงหลัง มีอยู่จริงมั้ย เอาเงินไปถวายแล้วชักเก็บไว้?
เอ : มันมีหลักฐานว่าทำจริงค่ะ
คุณมีเหรอ?
เอ : ตอนนี้ไม่มีในมือ แต่เห็นกับตาตัวเอง และตอนนี้อยู่ในมือเจ้าหน้าที่แล้ว
แพรรี่ : ได้ยินแล้วลมจะจับเลยค่ะ ไม่อยากจะเชื่อ
มีคนส่งข้อความเข้ามา เขาบอกว่าหน้ากากไม้จริงๆ มีคนได้ดูตอนพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส เขาบอกทีมงานเขาเป็นคนหารูปตัวอย่างมาเฉยๆ เขาบอกว่าหมอบีไม่ได้เอ่ยชื่อเลย รูปหน้ากากทีมงานรายการเอามาลง เป็นรูปตัวอย่าง ?
เอ : ค่ะ น่าจะเป็นทีมงานมาอธิบายในวันที่หมอบีไปออกในรายการ แต่รูปนี้ถูกโพสต์ในไอจีหมอบี ณ ปีที่เขาโพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ ว่าเขาได้ไปปราบผีที่นี่ และเขาเอารูปนี้ขึ้นไป เป็นรูปและข้อความเขียนในไอจีเขาค่ะ ปี 2017 ค่ะ เขาเพิ่งออกรายการทางวิทยุ รายการเอไทม์มั้ยคะ ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ เขาออกเยอะมาก ปัจจุบันก็ยังมีคลิปนั้นอยู่ในแอปฯ แดงนะคะ แต่อยากให้สังเกตปีที่โพสต์ค่ะ รูปนี้โพสต์โดยตัวเขา ไอจีเขา และปี 2017
ทนายแก้ว : ถ้าอุปโลกน์ขึ้นมา เขาไม่ควรเอามาเคลมในไอจีของเขา
เอ : ถูกต้องค่ะ
แพรรี่ : เพราะคนก็เข้าใจว่าเป็นรูปจากเหตุการณ์จริง ใช่มั้ยคะ
เอ : เอาเป็นว่าถ้ามีข้อโต้แย้งในภาพนี้ภาพเดียว ขอคำตอบจากภาพอื่นๆ ด้วย
ภาพรถ ขวามือต้นฉบับไฟไหม้รถจิ๊ปคันนึง แต่หมอบีเอาไปลง ว่าเหมือนมีเหตุวิญญาณ จริงๆ ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้น รถถูกสลับข้าง ให้ทีมงานลองกลับด้านเทียบกัน ว่าเหมือนกันมั้ย เป๊ะเลย ทุกอย่าง ยังไงวะเนี่ย แพรรี่วิเคราะห์สิ?
แพรรี่ : แค่สงสัยว่าเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร แค่ยกตัวอย่างหรือจงใจให้คนเข้าใจว่าเป็นภาพเหตุการณ์จริง จากการที่เขาไปทำอะไรพวกนี้จริง แสดงว่าเขาก็ประสงค์ผล
ทนายแก้ว : ถ้าเคลมว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ แล้วประชาชนหลงเชื่อก็จะมีความผิดฐานฉ้อโกงได้ครับ กรณีที่บอกว่าตัวเองปราบผีแล้วเอารูปอื่นมา มีเหตุการณ์เล่าเรื่องไปเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายไม่ได้ทำจริง ถือว่าหลอกลวงประชาชน
เอ : ถือว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยมั้ยคะ
ทนายแก้ว : นี่อีกหนึ่งข้อหา ส่วนกรณีการตัดภาพต้นฉบับก็อาจมีความผิดได้ ก็อปปี้ไรท์ด้วย
มีคนส่งมาบอกว่าคุณบีพูดจริงๆ เอ่ยชื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ได้ยินกับหู เพราะฟังอยู่?
เอ : ต้องหาคนที่เคยไปลูฟวร์ ว่าเคยเจอหน้ากากนี้ในลูฟวร์มั้ย
เปิดภาพไปเรื่อยๆ เขากลับภาพซ้ายขวา?
แพรรี่ : เขาใช้คำว่าภารกิจหมดเลยนะ
ภาพมาจากไหน?
เอ : มาจากมาเลเซียค่ะ จำรายละเอียดไมได้ เพราะมันเยอะมากค่ะ อยากให้ดูปีที่โพสต์ด้วย เป็นปี 2016 2017 ทำให้เราคิดว่าเป็นการสร้างโปรไฟล์ของเขาค่ะ
ภาพนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านหรู เหมือนไปคุยกับผี มาต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น เห็นบางอย่างในรูปมั้ย?
เอ : บางทีเขามีแฮชแท็กสถานที่ อย่างกัวลาลัมเปอร์ อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่าการเดินทางเข้าออกประเทศไปจริงมั้ย
คุณเอจะบอกว่าในเมื่อเขาเขียนว่าเอาภาพนี้มาจากต่างประเทศ ตม.เช็กให้หน่อย ว่าช่วงเวลานั้นไปประเทศนี้จริงหรือเปล่า มันก็จะชัดเลยถูกมั้ย?
เอ : ใช่ค่ะ แล้วจริงๆ เจ้าตัวสามารถขอคัดประวัติการเดินทางจากทางตม.ได้เลยโดยลิงก์จากบัตรประชาชนตัวเองว่าประวัติการเดินทาง เราออกนอกประเทศวันไหนบ้าง
จะมีคนเช็กหรือเปล่า ผมตอบไม่ได้ แต่คุณบีสามารถดีแคร์ได้ ลบล้างคำถามจากคุณเอ คุณบีก็ช่วยออกมายืนยันว่าเฮ้ย ผมไปมา ผมบินจริงๆ ผมมีวีซ่า ขอเอกสารจากตม.มาเรียบร้อย ออกนอกประเทศช่วงเวลานี้จริงๆ เคลียร์เลย?
เอ : ใช่ค่ะ จะเรียกความน่าเชื่อถือความสามารถของคุณบีกลับมาได้เต็มร้อยเลย แล้วคนไม่เชื่อก็จะเพิ่มขึ้น
มีคนส่งมาบอกว่าเขาไม่ต้องไปก็ได้ เหมือนคนต่างประเทศโทรศัพท์เข้ามาในรายการสดๆ เขาใช้ญาณไป?
แพรรี่ : โห ข้ามประเทศไปเลยเหรอคะ หนูไม่เชื่อ ถ้าบอกปล่อยญาณมั่วซั่วไปหมด
เอ : งั้นปล่อยญาณไปดูทหารเขมรหน่อยค่ะว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
ไม่ต้องใช้โดรนแล้ว?
แพรรี่ : (หัวเราะ) โอ้โห
เอ : มีหลายครั้งมีคนโฟนอินเข้ามา โทรเข้ามาให้เคลียร์ปัญหาเรื่องผีๆ พวกนี้ แล้วเขาก็จะเพ่งดู เห็นแล้วบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยในอิตาลี่ ในอเมริกา ในโน่นในนี่ในนั่น เขาน่าจะหมายถึงอันนี้มากกว่า ถ้าสามารถไปดูได้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่มั้ย ฉะนั้นก็ต้องสามารถดูได้ว่าทหารเขมรแอบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง
เรื่องเงินมันยังไง?
เอ : ก็ได้ยินมานานพอสมควร แต่อาจเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ 70-30 ที่มีในวงการมานานแล้วนะคะ แต่ทีนี้ความสงสัยเรา ความเอ๊ะของเรา เริ่มจากเรารู้จักเขามาตั้งแต่ปีต้นๆ เราเห็นความเปลี่ยนไปของสถานะการเงินเขาจุดนึง เราก็เริ่มเอะใจว่าทำไมรวยเร็วจัง ซึ่งเขาจะอ้างมาว่า การที่เขาไปปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเขาพูดในรายการว่าการปฏิบัติภารกิจของเขาแต่ละครั้งเป็นหลัก 10 ล้าน ถ้าเขาทำตั้งแต่ปี 2016 ป่านนี้เขาก็ต้องมีเงินมหาศาล เขาได้ดีแคร์สรรพากรมั้ย
ทนายแก้ว : เงินปราบผีเป็นรายได้ ทุกอย่างที่เป็นรายได้ต้องเสียภาษีครับ ต่อให้ปราบผี ปราบโจรก็เสียหมด
เอ : เป็นที่มารายได้มากกว่าค่ะว่ามาจากตรงนี้จริงมั้ย ช่วงแรกๆ เขาไม่ได้ใช้รถอย่างที่เขาใช้ในปัจจุบันค่ะ
ทนายแก้ว : ปี 2560 ตัวหมอบียังสมถะอยู่ ใช้รถญี่ปุ่นธรรมดา กี่ปีถึงเปลี่ยนไป
เอ : เขาเปลี่ยนรถคันแรกน่าจะปี 2018 ถ้าจำไม่ผิดนะคะ เป็นรถ Mitsubishi Strada หลังจากนั้นก็เปลี่ยนรถไป ตอนหลังมีเป็นสิบคันเลยค่ะ ซื้อรถให้ทีมงานใช้ด้วย ซื้อรถตู้ใช้ในกิจกรรมของการทำบุญตรงนี้ด้วย และมีรถอีกหลายคัน เช่น อัลพาร์ด ซื้อเงินสดนะคะ สตาร์เรียก็ซื้อเงินสด ไปเดินงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วซื้อเลย
ทนายแก้ว : ช่วงที่คุณเอเข้าไป โครงการใจฟ้ามีอยู่แล้วหรือยัง
เอ : ใจฟ้าเป็นโครงการของทางวัดค่ะ ซึ่งทางวัดมีอยู่แล้ว แต่ตอนคุณบีมาทำ มันไม่ใช่โครงการใจฟ้าแล้ว มันชื่อว่านาถะ ตอนแรกไม่มีชื่อ เขาใช้เพจงมงายสไตล์หมอบี จะใช้โน่นนี่นั่น จนตอนหลังเริ่มมีผลิตภัณฑ์ของคุณบีเอ เช่นสบู่ แชมพู ยาสีฟัน ก็เป็นนาถะแล้ว ซึ่งไม่ใช่ส่วนเดียวกันกับใจฟ้า แยกกันเลย
บัญชีใจฟ้า อาทรประชานาถ ก่อหน้านี้เป็นของใคร?
เอ : ถ้าโดยนายเสกสรร เป็นของคุณบี
มีโดยอื่นอีกมั้ย?
เอ : มีค่ะ มีก่อนหน้านั้น ชื่อบัญชี ใจฟ้า วัดพระบาทน้ำพุ โดยนาง... แล้วช่วงแรกที่คุณบีเข้ามาทำกิจกรรมกับหลวงพ่อ หรือเข้ามาจัดแฟนมีตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณบีใช้บัญชีของนาง เขาบอก 500 บาท เจอกันที่นี่ โอนเข้าบัญชีนี้นะ ใจฟ้าวัดพระบาทน้ำพุ โดยนาง... จากนั้นเหมือนที่หลวงพ่อเล่าเลยว่าบีมาขอเปิดบัญชี
สมมติว่าชื่อนางแม็กซ์ ตอนแรกที่เงินเข้าสู่บัญชีของนางแม็กซ์ นางแม็กซ์เป็นคนถอนเงินไปให้วัด ถูกมั้ย?
เอ : ถอนเงินให้วัด แล้วถอนเงินให้บีทำกิจกรรม เช่นจัดแฟนมีต ต้องมีการจ่ายเงินสถานที่ ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ นางแม็กซ์ต้องเบิกถอนเงินมาให้บีไปจ่าย พอได้เงินส่วนนึงก็ให้วัดด้วย ความเข้าใจของเอคือการที่คุณบีไปขอหลวงพ่อเปิดบัญชีเนื่องจากต้องการความคล่องตัวในการเบิกจ่ายทำกิจกรรมพวกนี้ นี่คือความเข้าใจตอนแรกนะคะ
ทนายแก้ว : ตอนบัญชีนางแม็กซ์เปลี่ยนเป็นโดยนายบี กี่ปีกี่เดือน
เอ : เห็นนางแม็กซ์เมื่อปลายปี 2018 ถ้าจำไม่ผิดนะคะ หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ก็โดยนายเสกสรรแล้ว ทุกวันนี้บัญชีนางแม็กซ์ยังโอนเข้าได้อยู่ เอคิดว่าคนไทยด้วยความอยากทำบุญต่อเนื่อง บางทีเขาก็เมมเบอร์บัญชีนางแม็กซ์ไว้ค่ะ โดยสำคัญผิดว่าเบอร์นี้คือของบี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้แพทเทิร์นนี้ ยังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ด้วย ที่หลวงพ่อออกข่าวไปว่า สองเดือนที่แล้วได้มีการบอกให้บีปิดบัญชีนี้ซะ แต่บียังไม่ได้ปิด วันนี้ยังโอนเข้าได้อยู่ หลวงพ่อบอกว่าให้งดใช้ชื่อวัดในการทำกิจกรรมหรือการเปิดบัญชีหรือการเรี่ยไรใดๆ กับกิจกรรมของหมอบีโดยตรงเลย
ข้อมูลคุณโคตรแน่น แน่นมาก?
เอ : พอวันที่ 15 ก.ค. ปีนี้ มันไม่ถึง 1 เดือน ประมาณ 2 สัปดาห์ บียังใช้เลขบัญชีเดิมอยู่ วันที่ 29 ก.ค. มีการใช้บัญชีใหม่ ชื่อบัญชีวัดพระบาทน้ำพุ ขึ้นต้นด้วย 056 เปิดที่ลพบุรี ธ.กสิกร
หมายถึงหลวงพ่อเปิดให้?
เอ : ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ออกมาในสื่อว่าห้ามบีใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชี ห้ามบีใช้ทำกิจกรรมอะไรแล้วอ้างอิงถึงวัด ตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว แต่บัญชีนี้ถูกเปิดและเอามาใช้หน้าเฟซบุ๊กของบีแทน ถึงจะเป็นบัญชีเปิดใหม่หรือบัญชีวัดที่มีอยู่ก่อน แต่มันคือการที่หลวงพ่อพูดแล้วว่าห้ามใช้ชื่อ
แพรรี่ : จะสื่อว่าคุณบีเอาบัญชีนี้มาใช้อยู่ได้เพราะหลวงพ่ออนุญาตเหรอ
เอ : ใช่ค่ะ
บิ๊กเต่าดูอยู่ ขอให้คุณเป็นพยาน?
แพรรี่ : ก็ควรนะคะ
บิ๊กเต่าขอให้ไปทันทีเลย?
เอ : หลวงพ่อห้ามใช้ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทางวัด หรือโยงกับทางวัด
แพรรี่ : บัญชีใจฟ้า อาทรประชานาถ ถ้าไม่ให้ใช้ก็ควรปิดบัญชีไปเลย ทำไมไม่ปิดบัญชี
เอ : เมื่อเขาเห็นแพทเทิร์นของใจฟ้าวัดพระบาทน้ำพุโดยนางแม็กซ์ 8 ปีที่แล้วจนปัจจุบัน นางแม็กซ์ไม่ได้มีธุรกรรมใดๆ กับนางวัดแล้ว บัญชีนั้นยังเปิดอยู่
น้องสงสัยว่าเจ้าของเรื่อง อย่างหลวงพ่อบอกว่าต้องปิด ทำไมไม่ปิด ขณะเดียวกันหลวงพ่อเอาอีกบัญชีให้บีรับบริจาคมาแทน?
เอ : ใช่ค่ะ เอก็สงสัยส่วนตัวเองว่าอาจเป็นเพราะเห็นแพทเทิร์นนางแม็กซ์ บัญชีแรกยังไม่ปิด แล้วมีเงินไหลเข้าอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยังมีเอฟซีเชื่อเขาอยู่ ยังศรัทธาเขาอยู่ และยังบริจาคต่อไป
แพรรี่ : ถ้าวัดทำแบบนี้วัดทำไม่ถูก ในเมื่อหลวงพ่อเห็นว่าคุณบีทำอะไรที่มันมีพิรุธไม่ค่อยโปร่งใสแล้ว ทำไมยังเอาชื่อบัญชีให้เขาทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ค่อยโปร่งใส ยังเปิดให้คนโอนเงินเข้าไปทำบุญได้อยู่ ซึ่งตามหลักมันไม่ได้ มีปัญหาปุ๊บต้องปิด และให้คนโอนเขาวัดโดยตรงเลยถ้าบัญชีนั้นยังอยู่ เขาก็มีอำนาจในการเบิกจ่ายไง
เอ : เอพยายามทดลองโอนไปสามบัญชี โดยนางแม็กซ์ โดยนายเสกสรร และบัญชีใหม่ของวัด ก็เข้าได้หมดค่ะ
ทนายแก้ว : การที่ใครก็ตามจะให้เงินกันไม่ผิดนะครับ เว้นเสียแต่ว่ากรณีโอนให้มีเงื่อนไขที่แพรรี่ตั้งประเด็นขึ้นมา ถือเป็นการฉ้อโกงหลอกลวง เว้นแต่โครงการที่ตั้งขึ้นอุปโลกน์เพื่อหลอกลวง แบบนี้เข้าข่ายความผิดครับ
แพรรี่ : อีกอย่างที่สงสัย พี่เกิดผลพูดในรายการว่าเหมือนเขาไปยอมรับกัน แล้วเหมือนหลวงพ่อเมตตา มุมหนูอันนี้ไม่ใช่เงินหลวงพ่อไง ถ้าเป็นกรณีว่าลูกขโมยเงินพ่อ พ่อให้อภัย ไม่ดำเนินคดี มันทำได้ แต่นี่เป็นเงินสาธุชน ไม่ใช่หลวงพ่อให้อภัยแล้วจบ คำถามว่าสาธุชนที่เขาบริจาคเงินเข้าไป บางคน 9 บาทเขาก็ทำบุญ 99 บาทเขาก็ทำบุญ แล้วเขาทำสม่ำเสมอมาก เขารู้สึกเขาโดนหลอกหรือเปล่า
ประเด็นอยู่ตรงนี้เลย?
เอ : บางบ้านแม่ 1 พัน ลูก 100 ๆ ทุกเดือน เอรู้สึกว่าเขาศรัทธา แล้วเขาสอนลูกให้ศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ พอกลายเป็นว่าเด็กมารู้ในอนาคตว่าเป็นการหลอกลวงทั้งหมดเลย มันจะเป็นยังไง มันจะสร้างกำแพงให้เด็กเหล่านี้หรือเปล่า
แพรรี่ : ฟีลเขาเหมือนฝากเงินประจำเลย ไม่ได้
ลองโอนไป ยังโอนอยู่ได้ อยากรู้ส่วนตัว คุณรู้มั้ยทำไมเขาไม่ใช้วิธีการโอนเงิน เขาถอนเงินสด แล้วเอาเงินให้เจ้าอาวาสแบบสดๆ?
เอ : สงสัยค่ะ แต่ตอนแรกเอคิดไปว่าเขาพยายามเอาไปถวายเพื่อโปรโมตว่าเขาได้ถวายจริง ถ้าเอาเงินไปถวายหน้างาน ตอนหลวงพ่อมาบิณฑบาต คนจะได้เห็นว่าเขาได้ทำจริง ต้องเรียนว่าจะมีคนทำบุญโดยไม่ได้ติดตามเพจ บางคนไม่รู้จักหมอบี แต่ตอนหลวงพ่อไปบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ตามตลาดนัด พอเห็นว่าคนนี้ถวายเงินเป็นก้อนๆ เป็นถุงๆ จริงๆ ก็น่าจะเรียกศรัทธาได้ประมาณนึงทั้งให้หลวงพ่อด้วย และให้ตัวเองด้วย
ทนายแก้ว : จริงๆ หมอบีสามารถถ่ายปริ้นท์สลิปโอนเงินมาโชว์ได้นี่ครับ
เอ : อันนี้ก็เป็นจุดสงสัย จริงๆ ขั้นตอนการโอนง่ายกว่ามาก แต่อันนี้เขาต้องเขียนใบเบิกล่วงหน้าให้เลขาฯ ไปเบิกตอนเช้า ให้วิ่งไปที่สาขาแล้วเบิกออกมา ซึ่งเป็นเงินจำนวนเยอะ เท่าที่ทราบจะมีการแม็กซ์ซอง ติดเทปมาเพื่อความโปร่งใสด้วยว่าแบงก์นับครบแล้วนะ
สมมติออกมา 10 ล้านก็ใส่ซอง ติดซีล ใช้เทปใสติดทับอีกที?
เอ : ใช่ค่ะ แล้วมีประเด็นที่ว่ามีคนเห็นว่าซองถูกเปิดออกก่อนไปถึงมือพระค่ะ ถ้าเราบอกจะถวาย 1 ล้าน มันก็ควรมา 1 ล้าน ไม่ใช่เขียนข้างหน้า 1 ล้าน แต่ข้างในมี 9 แสนหรือเปล่าคะ การเปิดซีลคงเป็นไปไม่ได้ที่เอาเงินมาถวายหลวงพ่อ แล้วซีลแตกค่ะ
ทนายแก้ว : อำนาจเบิกถอนเขาคนเดียวเลยเหรอ
เอ : ใช่ค่ะ
ทนายแก้ว : ทำไมคุณถึงรู้ คุณเคยได้รับมอบฉันทะให้ไปเบิกเหรอ
เอ : ไม่ค่ะ แต่มีหลักฐานเรื่องใบเบิกค่ะ
เลขาฯ คนที่ถอนเงินอยู่ทางนี้ คุณถึงได้รู้ทั้งหมด?
เอ : ใช่ค่ะ
แล้วมีหลักฐานอื่นอีกมั้ย?
เอ : มีหลักฐานแวดล้อมค่ะ เช่นพวกทรัพย์สินที่เขามี มีการซื้อรถด้วยเงินสด โอนไปบริษัทรถ รูปบ้านของเขาต่างๆ นานาค่ะ
คุณยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นกับหมอบี ไม่ได้เป็นแอนตี้แฟน?
เอ : เอออกมาจากทีมตรงนี้ 3 ปีแล้ว เอไม่สามารถหาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลได้ด้วยตัวคนเดียว มีหลายๆ คนที่ช่วยกันหาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบ เรื่องรถ เรื่องบ้าน เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ เอไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้อยู่แล้วค่ะ ฉะนั้นมันไม่ใช่ความไม่พอใจส่วนตัว เอไม่ได้ประกอบอาชีพตรงนี้ เอไม่ได้ขัดผลประโยชน์อะไรกับเขา ฉะนั้นไม่มีประเด็นที่เอต้องไปทำอะไรกับเขาเลย ทุกวันนี้กว่าจะมาออกรายการกับพี่หนุ่มได้ พี่หนุ่มก็ทราบว่าเราคุยกันหลายวันมาก เราก็ห่วงความปลอดภัย แต่คิดว่าไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เราก็อยากให้เกิดคำถามกลับไปที่เขา เพื่อให้เขาออกมายืนยัน เพราะเขาออกมาพูดแล้วว่าเขาบริสุทธิ์ มันไม่ได้เกี่ยวกับเขา แต่ตอนนี้เรื่องมาถึงเขาแล้ว เขาก็เอาหลักฐานที่เราตั้งคำถามวันนี้ออกมาชี้แจง ซึ่งเอมั่นใจว่าทางพี่หนุ่มเปิดพื้นที่ให้เขา หรือถ้าเขาไม่สะดวกใจกับพี่หนุ่ม เขาจะเปิดโต๊ะแถลงเองก็ได้
คุณสงสัยว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้น หลวงพ่อไม่ได้เคลียร์คัต หนึ่งหลวงพ่อไม่ได้แจ้งความ สองทำไมเปิดบัญชีเพิ่มอีกบัญชี เพื่อหยุดบัญชีเก่าแล้วใช้บัญชีนี้ อันนี้ผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะ แต่ฟังจากคุณเอ?
เอ : ดูได้ในหน้าเฟซฯ งมงายสไตล์หมอบีค่ะ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีจริงมั้ย
ทนายแก้ว : หรือเขาไปแอบอ้างเองครับ
เอ : ถ้าเขาแอบอ้างหลวงพ่อต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อไงคะ
มันก็วนมาลูปนี้ ก็พูดถูก?
ทนายแก้ว : เงินที่ซื้อรถ จ่ายเงินสดให้กับบริษัทรถ เป็นเงินจากต้นทางบัญชีอะไรครับ
เอ : บัญชีภรรยาหมอบีค่ะ
ทนายแก้ว : แล้วคุณสงสัยเขาทำไม ภรรยาอาจมีเงินก็ได้
เอ : ก็เป็นไปได้ค่ะ งั้นก็ออกมาชี้แจงได้ค่ะ แล้วซื้อทุกอย่างเป็นเงินสด ที่ดินก็เงินสด สร้างบ้านก็เงินสดค่ะ
อย่างนั้นเลยเหรอ?
เอ : ค่ะ
ทนายแก้ว : หลัก 30 ล้านก็เงินสดเหรอ
เอ : ค่ะ
ต่อสายหา “พี่สมพร” ไวยาวัจกร วัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดได้คุยกับพี่เกิดผลแล้ว?
สมพร : เมื่อกี้ยังอยู่ในห้องประชุมด้วยกันอยู่ครับ
คิดว่าจะมีการแจ้งความมั้ย?
สมพร : ยังไม่ได้ลงมติกันครับ
ขอถามเป็นความรู้ มีบุคคลท่านนึงบอกว่าหลวงพ่อรับรู้เรื่องราวทั้งหมดของหมอบีแล้ว หลวงพ่อมีการสั่งห้ามใช้บัญชีที่เป็นชื่อหมอบีแล้ว ถูกมั้ย?
สมพร : ท่านเคยสั่งครับ
แต่ก็ยังไม่ได้ปิด ถูกมั้ย?
สมพร : อันนี้ผมไม่ทราบครับ ผมยังไม่ได้เช็กเลย
ขณะเดียวกันหลวงพ่อเปิดอีกบัญชีแล้วให้หมอบีเอาไปใช้ จริงมั้ย?
สมพร : ไม่จริงครับ เป็นบัญชีของวัดครับ
ไม่ได้เปิดใหม่?
สมพร : ครับ
แต่เอาบัญชีของวัดให้ไปแทน?
สมพร : ไม่ครับ เป็นบัญชีของวัดที่เปิดใจฟ้าอาทรประชานาถ ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายก็มีหลวงพ่อรวมอยู่ด้วยกับคณะกรรมการอีกท่านนึง
เป็นบัญชีกสิกร ขึ้นต้นด้วย 506 ใช่มั้ย?
สมพร : ใช่ครับ ชื่อใจฟ้าอาทรประชานาถเฉยๆ ไม่มีโดยนั่นโดยนี่
แล้วให้บีไปใช้เพราะอะไรครับ?
สมพร : อันนี้ไม่ได้ให้ไปใช้ครับ ท่านต้องการแก้ปัญหาที่ก่อนหน้านี้เป็นบัญชีส่วนตัว ท่านเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เขามีทางออกต่อไปนี้ก็คือถ้าคุณจะไปอะไรยังไง ต้องแจ้งเข้าบัญชีนี้เท่านั้นเพื่อทางวัดจะได้ตรวจสอบได้
แต่ทางนี้ยืนยันว่าหลวงพ่อให้ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอครับ?
สมพร : อันนี้ผมยังไม่ชัดเจน ต้องรอหลังมติที่ประชุมนี่แหละครับ ท่านประกาศแล้วครับ ผมเห็นในข่าวเหมือนกัน
เขาสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อเอาบัญชีวัดไปให้บีใช้ได้อีก?
สมพร : นั่นมันก่อนหน้านั้นครับ ก่อนหลวงพ่อประกาศ
ณ วันนี้ล่ะครับ?
สมพร : กำลังประชุมกันหาข้อยุติครับ
ทนายแก้ว : การประชุมมีการหารือเรื่องการดำเนินคดีแจ้งความหมอบีมั้ยครับ
สมพร : ยังไม่ถึงวาระนั้นครับ
ทนายแก้ว : แต่มีประเด็นนี้อยู่ในระเบียบวาระที่จะประชุมใช่มั้ย
สมพร : ครับ ต้องถกกันครับ
ทนายแก้ว : ประเด็นถกกันจะไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันครับ
สมพร : ยังตอบไม่ได้ครับ
ทนายแก้ว : ตอนนี้ประเมินยอดเงินที่มีการไหลเข้ามาในเงินบริจาคที่ยังไม่ได้รับสักเท่าไหร่ พอประเมินได้มั้ย
สมพร : โดยส่วนตัวผมประเมินไม่ได้เลย ผมไม่รู้เลยต้นทางคือยังไง ผมรู้ปลายทางที่รวมกับยอดอื่นมาแล้ว
เข้าไปดูในเพจคุณบี จะมีการโพสต์เอาไว้ ไม่นานเอง 30 ก.ค. ยังมีชื่อบัญชีอยู่ ให้บริจาคเข้าที่นี่ บริจาคตรงเข้าที่วัดเลย?
เอ : มันย้อนแย้งกับสิ่งที่หลวงพ่อบอกค่ะ
สมพร : รายละเอียดยังไม่ได้เข้าไปดูเลย แต่ถ้าเขายังทำอยู่ก็แสดงว่าเขาปรับจากใช้บัญชีส่วนตัวมาเป็นบัญชีนี้ ซึ่งกำลังถกกันอยู่ เดี๋ยวออกจากห้องประชุมคงได้แถลงข่าว
ทนายแก้ว : ตอนเอเข้าไปเป็นจิตอาสา เราไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย
เอ : ไม่ค่ะ ไม่เคยเบิกวัดค่ะ
ทนายแก้ว : ออฟฟิศหมอบีทำบัญชีรับจ่ายมั้ย
เอ : บัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถโดยนายเสกสรร คุณบีถือแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการทำบัญชีรับจ่าย แต่จะมีบัญชีนาถะมหานคร ร้านกาแฟนาถะ แต่จำชื่อไม่ได้ อันนั้นเขาจดทะเบียน เนื่องจากเขามีร้านกาแฟสองร้าน อันนั้นต้องมีการตรวจสอบบัญชี
ทนายแก้ว : กำลังโฟกัสให้เห็นว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดมีอะไรบ้าง ร้านกาแฟเกี่ยวมั้ย
เอ : ไม่เกี่ยวค่ะ เขาบอกว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์จากการขายกาแฟ และขายสินค้านาถะ เข้าวัดหมดค่ะ ส่วนมีบัญชีรับจ่ายมั้ย ไม่ทราบค่ะ เพราะเอไม่ได้อยู่จุดนั้น เอไม่ทราบ แต่มีทีมงานที่ดูแลบัญชีบริษัทนาถะมหานครตรงนั้นอยู่ค่ะ ส่วนหมอบีเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เราไม่ทราบค่ะ เท่าที่ทราบบริษัทนาถะมหานคร ตอนแรกคุณบีเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียว แต่เพิ่งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลักเดือน เป็นอีกคนนึงไม่นานนี้ ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
ต่อสายหา “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ตอนนี้ทิศทางเป็นยังไง?
ทนายเกิดผล : เพิ่งเริ่มประชุมครับ
ทนายแก้ว : นาถะรายได้ตรงเข้าตรงหมอบี ก็เป็นสิทธิ์ของเขา ที่หลังหักเขาจะให้วัดหรือไม่ให้วัด เพราะเป็นกิจกรรมของเขา
เอ : แต่ถ้าเขาจะดีแคร์ในพับบลิกในสื่อสาธารณะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์หลังหักค่าใช้จ่ายจะโอนเข้าวัดหมด
ทนายแก้ว : ก็เป็นคำมั่น ทำให้ประชาชนเข้ามาอุดหนุนเขา เพื่อให้เขามีรายได้ไปเข้าวัด
บางคนบอกว่าคุณหลงรักหมอบีหรือเปล่า โกรธเคืองเลยออกมาแฉเขาหรือเปล่า?
เอ : เขามีคนที่รักมากอยู่แล้วค่ะ
คุณน้อยใจหรือเปล่า?
เอ : ไม่ค่ะ ต้องแค้นเบอร์ไหนคะ ถึงมานั่งรวบรวมข้อมูลขนาดนี้ แล้วแบบนี้จะทำให้เขารักได้ไงคะ
แพรรี่ : มีคนถามว่าทำไมถึงอยู่ตั้ง 6 ปีแล้วเพิ่งออกมา
เอ : จริงๆ ออกมา 3 ปีแล้วใช่มั้ยคะ แต่ด้วยความเราเป็นแค่จิตอาสาคนนึง เรามีข้อมูลเพียงด้านเดียว มีความเอ๊ะบางข้อมูลของเรา ซึ่งมันไม่พอที่จะเอามาให้สังคมรับทราบได้ โดยเราไม่โดนเอฟซีกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ใส่ แต่พอเรามีคนมีประสบการณ์เหมือนเรา เราได้แชร์ข้อมูลกัน ทำให้เราทราบว่าเราพอมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำความจริง หรือเอาข้อสงสัยมาให้เขาช่วยกันตรวจสอบค่ะ
ทนายแก้ว : ได้นำข้อมูลให้ภาครัฐยังไงบ้าง
เอ : มีทำงานเบื้องหลังกับหน่วยงานภาครัฐอยู่หน่วยนึงค่ะ ต้องให้เครดิตว่าสองท่านให้ความช่วยเหลือ และไกด์ไลน์ว่าเราควรหาข้อมูลอะไรด้านไหนประกอบและส่งให้หน่วยงานของรัฐบ้างค่ะ
วันนี้บิ๊กเต่าเรียก?
เอ : ไม่เดียวดายหน้าบัลลังก์ใช่มั้ยคะ (หัวเราะ)
กองปราบสอบ 10 ปากแล้ว มีการดำเนินการมาสักระยะแล้ว เรื่องนี้ไปกันใหญ่มั้ย?
แพรรี่ : เบื้องต้นมาแค่พื้นฐาน ที่คนพุทธเราชอบมีมายด์เซ็ตฝังหัวผิดๆ คนพุทธจะชอบเชื่อแบบฝังหัวว่าถ้าใครคนนึงจะปฏิบัติธรรม ดูเป็นคนมีธรรมะ เป็นคนดี โดยเฉพาะสายพุทธ สายปฏิบัติธรรม ต้องมีบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มี มันก็เลยเปิดช่องให้คนสร้างสตอรี่แปลกๆ หนูชอบที่อ.ดนัยพูดคือทำตัวให้เป็นฮีโร่ของคนทั่วไป เป็นฮีโร่ เป็นที่พึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆ ไม่มีอะไรแอบแฝงหนูก็ชื่นชมนะคะ แต่หลายๆ เคสที่เห็น มีผลประโยชน์แอบแฝง คุณสร้างสตอรี่ สร้างโปรไฟล์ให้คนศรัทธา แล้วตัวคุณก็ตลบหลังเขา เอาความศรัทธาเขามาแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
ทำไมมันโง่จังเลยคนพวกนี้ จริงๆ หนูไม่อยากใช้คำว่าทำไมมันเหี้-จัง แต่อยากใช้คำว่าทำไมมึงโง่จัง เพราะมันไม่ใช่ง่ายๆ ที่จะมีคนมาอยู่ในจุดที่คนพร้อมก้มหัวให้ ที่คนยอมนับถือหมดหัวใจ ทำอะไรก็พร้อมซัปพอร์ต แทนที่จะเอาความศรัทธาบริสุทธิ์ของมวลชนไปทำสิ่งที่ดีๆ เป็นประโยชน์ ใสสะอาดจริงๆ กลับเห็นแก่ความสุขสบายของตนเป็นที่ตั้ง ผมว่ามันน่าเสียดาย แล้วหลอกลวงคนอื่นมันกินแป๊บเดียวนะ แต่ถ้าทำมาหากินสุจริต มันกินจนตาย แต่สุดท้ายหลายคนก็เลือกที่จะแบบ กูอยากรวยตอนนี้ อยากมีเลย อยู่กับเงิน เห็นเงินก็ตาโต นี่ไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะ ที่เห็นหลายๆ เคส ไม่เว้นแม้แต่คนที่ห่มเหลือง และมีศีล 227 ที่เข้าซังเตกันไป และกำลังจะเข้าซังเต ก็เป็นแบบนี้เลย
มีคนถามว่ารู้จักหมอบีมั้ย ผมรู้จักหมอบีวันเดียว ที่สัมภาษณ์มูไนท์ น่าจะเกิน 10 ปี แล้วก็ไม่เคยเจออีกเลย เขาเคยโทรมาหาครั้งนึงด้วยเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวัด แต่ไม่ได้คุยกันอีกเลย ล่าสุดได้คุยกับแกนะ วันนี้มีการพูดคุยเหมือนกัน เชิญหมอบีมาออกมั้ย เขาบอกขอตัดสินใจ ตอนนี้ขอรวบรวมหลักฐาน และคงต้องไปคุยกับตร. เขาบอกยินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้ว เขาไม่ได้กังวลใจอะไร?
ทนายแก้ว : คาใจเอนิดเดียว ที่บอกว่าได้สนทนาธรรมกับท่านพุทธทาส ปี 34 35 ตอนนั้นบีอายุเท่าไหร่
เอ : 10 ขวบค่ะ
แพรรี่ : เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วค่ะ ช่วงนั้นเป็นบั้นปลายอายุขัยท่านพุทธทาสแล้วค่ะ ท่านมรณภาพ 35 ถ้าจำไม่ผิด ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย มันต้องมีการเขียนไว้ในชีวประวัติ หรือหนังสือสวนโมกข์แล้วว่ามีเด็กพิเศษอายุ 10 ขวบ สามารถแสดงธรรมได้ เป็นไปไม่ได้เลย
ทนายแก้ว : มีรูปถ่ายเป็นหลักฐานมั้ย
เอ : คิดว่าไม่น่าจะมีค่ะ ย้อนไป 30 ปี สื่อดิจิทัลน่าจะเป็นเรื่องแรก เราไม่มีคนที่สามารถยืนยันเป็นหลักฐานว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ ถ้ามีใครอยู่ในเหตุการณ์ จะออกมายืนยันความถูกต้องของหมอบีก็ออกมานะคะ จะได้ช่วยหมอบีเขาด้วยค่ะ
มีเรื่องนักข่าวที่โดนยิง แต่ติดไว้ก่อน?
เอ : ขอฝากเรื่องสุดท้าย ส่วนใหญ่ข้อมูลที่เอมีและนำเสนอวันนี้ เป็นข้อมูลที่หาได้จากเฟซบุ๊กงมงายสไตล์หมอบี เพจเดิมของทางหมอบีเอง คือบี มาย แอดไวเซอร์ หรือแม้แต่ไอจีหมอบีเอง ซึ่งการค้นหาข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ยากเลย ถ้าเรามีต่อมเอ๊ะอยู่แล้ว สามารถเข้าไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้เลยค่ะ มีข้อมูลเบื้องหลังเบื้องลึกอีกเยอะที่ไม่สามารถพูดออกสื่อได้จริงๆ เพราะจะกระทบในหลายๆ ส่วน ถ้าจะตอบข้อสงสัยของทุกท่าน หาข้อมูลจากในเพจเหล่านี้ได้ก่อนได้เลยค่ะ ว่ามีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไร เป็นข้อมูลที่เปิดสาธารณะโดยตัวเขาเองและทีมแอดมินเขาค่ะ
เชื่อว่าสุดท้ายยังไงเรื่องนี้คุณบีต้องออกมาพูด มันเลี่ยงไม่ได้?
แพรรี่ : เลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่หลวงพ่อออกมาระบุชื่อคุณบีตรงนั้นแล้ว
อีกเรื่องที่เป็นไฟลามทุ่ง คือติดเรื่องพระบาทน้ำพุ เรื่องที่ดินเอย นักข่าวโดนถล่ม เรื่องสิ่งของบริจาค ที่นำเครื่องคาวหวาน ซอส?
แพรรี่ : ไปขายราคาที่ถูกกว่าคนซื้อเข้าวัด ซึ่งหนูไม่ได้ติดใจนะ มันเรียกว่าการทำผาติกรรม แต่การเอาไปขายต่อซึ่งเป็นที่รู้กัน ได้ทำบัญชีหรือแจ้งคนที่เอาของไปบริจาคหรือเปล่าว่าขออนุญาตแบ่งของบางส่วนไปจำหน่ายนะ มันอาจจะเสีย หรือไม่ทันใดๆ ถ้าของเยอะเกิน วัดควรมีช่องทางในการเบรกว่าไม่ต้องเอาสิ่งของเหล่านี้มาแล้ว เพราะมันเกินความต้องการที่วัดจะใช้สอย คนที่เอาไปกลุ่มไหน หนูว่าถ้าวัดเคลียร์คลีนก็จะดึงศรัทธาได้ นี่หนูพูดด้วยความเคารพหลวงพ่อนะคะ ไม่ได้มีความอคติหรืออะไร รักษาไว้เถอะ หนูว่าจะไม่เหลือเลยเหรอ เหลือไว้เถอะ ให้เหลือพระที่เราคิดว่าท่านคือประชานาถ เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน แบบหลวงพ่ออลงกต หลวงพ่อพยอม เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้พวกเราได้ ฉะนั้นคนอยู่ใกล้ๆ หลวงพ่อ ทำอะไรนึกถึงหลวงพ่อเยอะๆ นะคะ ไม่งั้นจะเสียหายไปถึงหลวงพ่อ
ในเพจต่างๆ ขุดคุ้ย หยิบเรื่องราวต่อยอด หลายคนสงสัยว่าทำไมวัดหรือไวยาวัจกร ทำไมไม่แจ้งความตั้งแต่แรก เงินไม่ใช่เงินหลวงพ่อ?
แพรรี่ : ถ้าเป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อที่ชาวบ้านถวายให้หลวงพ่อส่วนตัว แล้วคุณบีไปหยิบยืมก็อีกเรื่องนึง แต่นี่เงินสาธุชนและเงินวัด ต้องแยกระหว่างเงินหลวงพ่อกับเงินวัดด้วยนะ ต่อให้คนศรัทธาหลวงพ่อ แต่เวลาเขาทำบุญเข้าไป เขาทำในนามวัด
ทนายแก้ว : คนบริจาคเขาไม่ได้ดูว่าโดย เขาดูแค่ชื่อแล้วเขาก็โอน ไม่ได้มานั่งดูว่าโดยนายเสกสรรหรืออะไร
เอ : ทุกวันนี้ก็มีคนดีเฟนให้อยู่ค่ะว่าโอนให้วัด เพราะชื่อว่าใจฟ้า อาทรประชานาถ
แพรรี่ : ส่วนที่ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอหมอบีออกมาชี้แจงคือการปกป้องวัด เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีส่วนรับรู้