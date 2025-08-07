“เป๊ก ผลิตโชค” ยกมือไหว้ขอโทษ ขอโอกาสจากสังคมอีกครั้ง ผมได้รับกรรมแล้ว

ค่าย White Music ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของศิลปินชื่อดัง “เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร” ผ่านช่องทางโซเชียล โดยเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับแฟน ๆ และประชาชนจำนวนมาก
ในคลิปเป๊กนั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยในชุดคนไข้ พร้อมกล่าวอย่างจริงใจว่า รู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเองกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจในวงกว้าง พร้อมยอมรับว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์หนักเกินไปในวันนั้นจนไม่สามารถควบคุมสติได้
-กราบขอโทษคนไทยทุกคน ที่ทำให้ผิดหวัง ผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเอง
-เสียใจในการกระทำ ที่ทำลงไปในวันนั้น จริงๆ ไม่ได้มีเจตนา ต้องทำให้ใครเสียใจ หรือเจ็บตัว
-สิ่งที่ทำให้ผมพลาด คือดื่มเยอะเกินไป จนไม่สามารถประคองสติได้ จึงเป็นที่มาของการเกิดเหตุการณ์การตามคลิป
-ผมจึงอยากจะมาขอโทษทุกคนในเหตุการณ์วันนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่ พี่ที่ขับกระบะ และพี่ผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อก ที่เกิดการต่อสู้กัน ผมก็ต้องขอโทษพี่เขาด้วย
-ขอโอกาสให้กับผลิต ได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผลิตขอโทษจากใจจริง
-ยืนยันว่า ผลิตโชค ไม่มีทางที่จะหนีไปไหน ผลิตโชคจะอยู่ตรงนี้ และอยากจะไปขอโทษทุกคนด้วยตัวเอง
-บทเรียนที่ผมทำในวันนั้น ผมได้รับกรรมแล้ว ผมไม่ได้อยากเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้น ผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ ขอให้สังคมช่วยยกโทษให้ผม ผมรู้สึกผิดมาก ผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับ (ยกมือไหว้)