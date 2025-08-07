“หมอบี” ออกจากรพ.แล้ว ขอชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ก่อนชี้แจงทุกประเด็นร้อน เงินบริจาค บ้าน 4 ชั้น!

หลังตกเป็นข่าวสะเทือน ถูกโยงเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ถึงขั้นมีการพูดว่า วัดครึ่งนึง กรรมการครึ่งนึง บางกระแสบอกว่า วัด 70 กรรมการ 30 ทำให้ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่ไม่น้อย อีกทั้งถูกเพจต่างๆ ขุดเรื่องบ้านหลังโต 4 ชั้น ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเป็นบ้านที่สร้างจากเงินบริจาคหรือไม่
ล่าสุด เพจ งมงายสไตล์หมอบี ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังหมอบีเข้ารับการรักษาอาการป่วยหลายโรคก่อนหน้านี้ อีกทั้งได้พูดเป็นนัยจะไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆ นี้ ยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อเท็จจริง ตอนนี้ออกจากรพ.แล้ว
“เรียนแจ้งทุกท่านครับ
ก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลาย ๆ ประเด็น
เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ
สำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม
เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ
ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ”