ฮอตกว่าแดดใดๆ "ใบเตย อาร์สยาม" อวดเนื้อเนียนๆ ในชุดว่ายน้ำวันพีชสุดเผ็ด

เป็นสาวแซบที่ไม่เคยลดดรีกรีความเปรี้ยวลงเลยแม้แต่น้อย สำหรับนักร้องสาวสวย "ใบเตย อาร์สยาม" หรือ "สุธีวัน ทวีสิน" ที่ไม่ว่าจะขยับตัวโพสท่าไหนก็เซ็กซี่โดนใจทุกท่วงท่า ยิ่งเวลาที่เจ้าตัวอยู่ในชุดว่ายน้ำเริงร่าแล้ว บอกเลยว่าความแซบบวกร้อย อะไรก็เอาเธอไม่อยู่จริงๆ
ล่าสุด "ใบเตย" ก็ทำเอาทั้งหนุ่มๆ ทั้งสังคมโซเชียลต้องหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะกับภาพความฮอตที่เล่นเอาอุณหภูมิความร้อนเมืองไทยร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงหัวเสียอีก โดยเจ้าตัวสวมเพียงชุดว่ายน้ำตัวจิดริดสีแดงเว้าสูง เผยให้เห็นสัดส่วนแน่อกเต็มไม้เต็มมือ
ซึ่งหลังจากที่แฟนๆ ที่ติดตามพร้อมทั้งเพื่อนฝูงทั้งในและนอกวงการต่างได้เห็น ก็แห่เข้ามาแซวกันยกใหญ่ แถมกดไลค์จนปุ่มแทบไหม้เลยทีเดียว โอ๊ยๆๆ เรียกได้ว่ากระแสความปังยังไม่มีเปลี่ยนจริงๆ