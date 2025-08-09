ดาราคนโปรด "ทรัมป์"

กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงบันเทิงและการเมืองสหรัฐฯ อีกครั้ง เมื่ออดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social โดยโจมตีศิลปินชื่อดัง เทย์เลอร์ สวิฟต์ พร้อมกล่าวชื่นชม ซิดนีย์ สววีนีย์ นักแสดงสาวจากซีรีส์ “Euphoria” ที่ล่าสุดขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์โฆษณากางเกงยีนส์ให้แบรนด์ American Eagle ซึ่งกำลังถูกวิจารณ์ว่าแฝงนัยเหยียดเชื้อชาติ
ทรัมป์แสดงความปลื้มต่อสววีนีย์ว่า “ซิดนีย์ สววีนีย์ ซึ่งเป็นรีพับลิกัน มีโฆษณาที่ ‘ฮอตที่สุด’ ตอนนี้ เป็นของ American Eagle และยีนส์ของเธอก็กำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ไปเลย ซิดนีย์!”
เขายังอ้างถึงแบรนด์อื่นอย่าง Bud Light และ Jaguar ที่เขาเรียกว่า “พวกตื่นรู้ (Woke)” ก่อนจะหันเหการโจมตีไปยังเทย์เลอร์ สวิฟต์ โดยกล่าวว่า “ลองดูนักร้องตื่นรู้อย่างเทย์เลอร์ สวิฟต์สิ ตั้งแต่ผมโพสต์ใน TRUTH ว่าผมเกลียดเธอ (HATE!) เธอก็ถูกโห่ไล่ออกจากซูเปอร์โบวล์ และตอนนี้ก็ไม่ฮอตอีกต่อไปแล้ว”
ทรัมป์กล่าวทิ้งท้ายว่า “กระแสได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างจริงจัง — การเป็น WOKE มีแต่คนแพ้ การเป็นรีพับลิกันต่างหากคือสิ่งที่คุณควรจะเป็น ขอบคุณที่ให้ความสนใจเรื่องนี้!”
ก่อนหน้านี้ สววีนีย์ตกเป็นประเด็นในโลกออนไลน์จากโฆษณายีนส์ที่เธอเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยในคลิปเธอสวมชุดเดนิมเต็มตัว นอนเอนกายพร้อมพูดว่า “ยีนส์ถูกส่งต่อจากพ่อแม่สู่ลูก หลายครั้งมีผลต่อสีผม บุคลิกภาพ หรือแม้แต่สีตา... ยีนส์ของฉันเป็นสีน้ำเงิน” พร้อมติดกระดุมกางเกงอย่างมั่นใจ
โฆษณาดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าอาจแฝงความหมายเหยียดเชื้อชาติ และเชิดชูความเป็นคนผิวขาว อย่างไรก็ตาม American Eagle ได้ออกแถลงการณ์บนอินสตาแกรมว่า “‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ มีความหมายถึงกางเกงยีนส์ของเธอเท่านั้น เรื่องของเธอ ตัวตนของเธอ” พร้อมย้ำว่า “เราจะยังคงเฉลิมฉลองให้กับทุกคนที่สวม AE jeans ด้วยความมั่นใจ ในสไตล์ของตัวเอง เพราะยีนส์ดี ๆ ใครใส่ก็สวย”
ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสวิฟต์เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2024 ที่เธอประกาศสนับสนุน คามาลา แฮร์ริส คู่แข่งคนสำคัญของทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ภาพแฟนคลับของเธอที่ถูกสร้างด้วย AI เพื่อสนับสนุนแคมเปญตัวเองมาแล้วด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่าง โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ป๊อปสตาร์ระดับโลก เริ่มจากความไม่พอใจเงียบ ๆ และบานปลายเป็นสงครามโซเชียลที่กลายเป็นภาพสะท้อนของการแบ่งขั้วทางการเมืองในสหรัฐฯ
ในช่วงแรกของอาชีพ เทย์เลอร์ สวิฟต์ มักหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางการเมือง แม้จะถูกวิจารณ์จากฝ่ายเสรีนิยมว่าคล้ายกับสนับสนุนฝ่ายอนุรักษนิยมโดยปริยาย (เนื่องจากภาพลักษณ์ “สาวอเมริกันหัวโบราณ”) ในขณะที่ฝ่ายขวาหลายคนเคยชื่นชมเธอ
เดือนตุลาคม 2018 เทย์เลอร์โพสต์ลง Instagram สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในรัฐเทนเนสซี และพูดถึงประเด็นสิทธิสตรี สิทธิ LGBTQ+ และการต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ทรัมป์ตอบกลับทันที โดยกล่าวกับนักข่าวว่า “ตอนนี้ผมชอบเพลงของเทย์เลอร์น้อยลงแล้วนะ”
ในช่วงเลือกตั้งปี 2020 และต่อเนื่องถึงปี 2024 สวิฟต์ใช้แพลตฟอร์มของเธอเรียกร้องให้แฟน ๆ ออกไปเลือกตั้ง พร้อมสนับสนุน โจ ไบเดน และ คามาลา แฮร์ริส อย่างเปิดเผย
เธอทวีตข้อความและออกมา วิจารณ์นโยบายของทรัมป์ หลายครั้ง โดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตลอดหลายปี ทรัมป์ใช้ Truth Social และเวทีหาเสียงโจมตีเทย์เลอร์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด (ปี 2025) เขาโพสต์ว่าเขา “เกลียด” สวิฟต์ พร้อมอ้างว่าเธอ “ไม่ฮอตอีกต่อไป” หลังโดนโห่ในซูเปอร์โบวล์ — แม้จะไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง
เขายังโพสต์ภาพแฟนคลับของสวิฟต์ที่ถูกสร้างด้วย AI โดยพยายามโยงว่าเธอสนับสนุนเขา ซึ่งต่อมาถูกวิจารณ์ว่าเป็น การบิดเบือนข้อมูลและใช้เทคโนโลยีผิดจรรยาบรรณ