บันเทิงรอบโลก วิบากกรรมยังไม่หมด "จ้าวเวย" โดนอายัดหุ้น 16 ล้านหยวน

"จ้าวเวย" ดาราหญิงชาวจีนชื่อดัง ซึ่งหายหน้าหายตาจากวงการไปหลังถูกตราว่าเป็น “ศิลปินต้องห้าม” กำลังเผชิญคดีความต่อเนื่อง เมื่อศาลประชาชนเขตตงเฉิง กรุงปักกิ่ง มีคำสั่งอายัดหุ้นของเธอใน 3 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 16 ล้านหยวน เป็นเวลา 3 ปี โดยในอดีต "จ้าวเวย" เคยถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนลงโทษร่วมกับอดีตสามี "หวงโยวหลง" จากการเข้าซื้อบริษัทมหาชนด้วยเงินกู้ระดับสูงถึง 50 เท่า จนถูกแบนจากตลาดหลักทรัพย์ 5 ปี ก่อนทั้งคู่จะประกาศหย่ากันในปี 2021
เผยสาเหตุการณ์เสียชีวิตแล้ว โดย "ออซซี ออสบอร์น" ตำนานร็อกเกอร์ชาวอังกฤษ เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามรายงานใบมรณบัตรที่เปิดเผยโดย The New York Times โดยระบุสาเหตุว่าเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดหัวใจ และพาร์กินสันที่มีภาวะอัตโนมัติผิดปกติร่วมด้วย ทั้งนี้ บุตรสาวของเขา "เอมี ออสบอร์น" เป็นผู้ยื่นเอกสาร ขณะที่เฮลิคอปเตอร์พยาบาลถูกส่งไปยังบ้านของเขาที่บักกิงแฮมเชอร์ ก่อนจะบินต่อไปยังโรงพยาบาลฮาร์ฟิลด์
"จองอูซอง" นักแสดงเกาหลีใต้ กลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวนอกวงการเป็นที่เรียบร้อย แม้ต้นสังกัดจะปฏิเสธให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม อินฟลูเอนเซอร์ "มุนกาบี" ได้ประกาศว่าบุตรชายที่เธอคลอดเป็นลูกของ "จองอูซอง" ซึ่งเขายืนยันผ่านต้นสังกัดและแถลงว่าจะรับผิดชอบในฐานะพ่ออย่างเต็มที่ ปัจจุบัน "จองอูซอง" กำลังถ่ายทำซีรีส์ออริจินัลของ Disney+ เรื่อง 'Made in Korea'
"แบรด พิตต์" สร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองจากภาพยนตร์เรื่อง "F1: The Movie" ซึ่งทำรายได้ทั่วโลกทะลุ 546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นผลงานที่ทำเงินสูงสุดในชีวิตของเขา แซงหน้า "World War Z" ที่เคยทำไว้ 540 ล้าน โดยรายได้จากต่างประเทศสูงถึง 372.8 ล้านจาก 78 ประเทศ ส่วนในอเมริกาและแคนาดาอยู่ที่ 173.4 ล้าน ทำให้ "F1" เป็นหนังฮอลลีวูดออริจินัลเพียงเรื่องเดียวในปี 2025 ที่ทะลุหลักครึ่งพันล้าน โดยมีรายได้จากจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศเอเชียและยุโรปอย่างแข็งแกร่ง