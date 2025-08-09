เปิดปมชีวิต “ซงยองกยู” ก่อนเสียชีวิต – ดิ่งลึก เครียดจัด หลังคดีเมาแล้วขับ

ย้อนรอยช่วงสุดท้ายของนักแสดงชื่อดัง ซงยองกยู กับชีวิตที่เผชิญมรสุมหนัก ทั้งคดีความ คำวิจารณ์ และปัญหาส่วนตัว ก่อนถูกพบเสียชีวิตอย่างกะทันหันในรถ ท่ามกลางคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ
วงการบันเทิงเกาหลีใต้ช็อกในเช้าวันที่ 4 สิงหาคม เมื่อสถานีตำรวจยงอินตะวันออก จังหวัดคยองกี เปิดเผยว่า ซงยองกยู นักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์ดัง Penthouse ได้เสียชีวิตลงในวัย 55 ปี โดยพบร่างของเขาในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณเขตชออินกู จังหวัดคยองกี เวลา 8.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยผู้ที่แจ้งเหตุกับตำรวจเป็นผู้หญิงรายหนึ่ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบจดหมายลาตายหรือร่องรอยการกระทำผิดทางอาญา ตำรวจได้กันพื้นที่ไว้เพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งยังคงถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่ผิดปกติ
หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกมา แหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวระบุว่า ซงยองกยูเผชิญกับความทุกข์และแรงกดดันมหาศาลในช่วงหลังของชีวิต โดยเฉพาะเมื่อมีคดีความจากการเมาแล้วขับ ซึ่งกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาอย่างรุนแรง ประกอบกับการถูกคอมเมนต์โจมตีจากชาวเน็ตจำนวนมาก
“เขาเครียดมากอยู่แล้ว งานในวงการบันเทิงก็เริ่มลดลง ปัญหาส่วนตัวก็รุมเร้า เขาหันไปพึ่งแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความทุกข์ ถึงแม้คนรอบข้างจะพยายามให้กำลังใจ แต่โศกนาฏกรรมก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี” แหล่งข่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว OSEN
คนสนิทของซงยองกยูยังเปิดเผยว่า เขารักการแสดงมากและยังคงพยายามทำงานในวงการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภรรยาของเขาดำเนินกิจการคาเฟ่ แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินรุนแรง ถึงขั้นต้องแยกกันอยู่เพื่อให้เขามีโอกาสทำงานหาเงิน อย่างไรก็ตาม คดีเมาแล้วขับล่าสุดได้ส่งผลต่ออนาคตในอาชีพของเขาอย่างรุนแรง
“ผมรู้ว่าการเมาแล้วขับเป็นเรื่องผิด แต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถและนิสัยดีมาก มันน่าเศร้าและน่าเสียดายเหลือเกิน” คนใกล้ชิดกล่าว
ย้อนกลับไปเมื่อ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานีตำรวจตงบูยงอิน จังหวัดคยองกี ได้ประกาศว่าซงยองกยูถูกดำเนินคดีโดยไม่ควบคุมตัว ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายจราจรจากการขับรถในขณะมึนเมา โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน หลังมีพลเมืองแจ้งเหตุ ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่ารถของซงยองกยูขับมาไกลกว่า 5 กิโลเมตรก่อนถูกสกัดและจับกุม ผลตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่ามีระดับเกิน 0.08% ซึ่งเพียงพอให้ถูกเพิกถอนใบขับขี่ตามกฎหมายเกาหลี
นักแสดงได้ออกแถลงการณ์หลังถูกจับกุมว่า “ผมทำผิดพลาดในช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ ผมดื่มเพราะอารมณ์ไม่ดี และไม่ได้ดื่มมากนัก ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ตัว ผมทำผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสังคม ผมขอโทษ”
เหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อผลงานในวงการบันเทิงที่เขามีส่วนร่วมอยู่ในขณะนั้นถึง 3 เรื่อง ได้แก่ ละครเวที Shakespeare in Love ที่เปิดการแสดงเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ซีรีส์ The Defects ทางช่อง ENA ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม และซีรีส์ Try ทาง SBS ที่เพิ่งออนแอร์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
โดยทีมงานของ The Defects ยืนยันว่าจะพยายามตัดฉากของซงยองกยูออกโดยไม่กระทบต่อเนื้อเรื่อง ส่วนทีม Try กำลังหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป
ซงยองกยูเกิดในปี 1970 และเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 1994 มีผลงานมากกว่า 100 เรื่อง ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาในวงการ เขาฝากผลงานไว้ใน Penthouse 3, Reply 1988, Extreme Job, Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book ฯลฯ