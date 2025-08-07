ดราม่าเจ้าสาวสุดเซ็งชุดวิวาห์ในฝัน “เคยถูกดารา AV ใส่” — ตำนาน “โซระ อาโออิ” สอนน้อง “อยู่สายนี้ต้องทำใจ”

อดีตดารา AV ชื่อดัง มิคามิ ยูอะ กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งไม่พอใจที่พบว่า “ชุดเจ้าสาวในฝัน” ของตน เคยถูกยูอะใส่มาก่อน ด้าน โซระ อาโออิ ออกโรงตอบโต้แทนรุ่นน้อง ชี้การเป็นนักแสดง AV ต้องยอมรับแรงกดดันและอคติจากสังคมให้ได้
กลายเป็นกระแสร้อนในญี่ปุ่น เมื่อ มิคามิ ยูอะ อดีตดารา AV และไอดอลชื่อดัง โพสต์ภาพตัวเองในชุดเดรสสีขาวสุดสง่างามลงอินสตาแกรม โดยไม่คาดคิดว่าเพียงแค่ภาพนี้จะทำให้เธอกลายเป็นศูนย์กลางดราม่าครั้งใหม่
ชุดดังกล่าวถูกเปิดเผยภายหลังว่าเป็นชุดเช่าจากร้าน Comel จังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งเธอสวมใส่เพื่อร่วมงานแข่งเรือประชาสัมพันธ์ แต่เรื่องไม่จบลงแค่นั้น เมื่อหญิงสาวนิรนามรายหนึ่งซึ่งกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ในเร็ววัน ออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) หลังพบว่าชุดที่เธอจองไว้ใช้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง “เคยถูกให้ดารา AV ใส่ไปแล้ว”
“ถ้ารู้ว่าชุดนี้เคยให้ดารา AV เช่า ฉันไม่มีทางเซ็นสัญญาเด็ดขาด… แล้วฉันจะทำยังไงกับรูปงานแต่งของฉัน?”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและแบ่งความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย — บางส่วนเห็นใจว่าที่เจ้าสาว ขณะที่อีกกลุ่มโต้กลับว่า การกล่าวหาว่าดารา AV ทำให้ชุดเจ้าสาว “แปดเปื้อน” เป็นการดูหมิ่นอาชีพและเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีของมิคามิ ยูอะ ที่ได้อำลาวงการ AV ไปตั้งแต่ปี 2023 และปัจจุบันมีบทบาทเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
เสียงสะท้อนจากโซเชียลยังกล่าวว่า หากต้องการชุดที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง ก็ควรซื้อ ไม่ใช่เช่า ขณะที่เจ้าสาวยังยืนกรานว่า “ร้านควรแจ้งล่วงหน้า” และตำหนิว่าการไม่เห็นใจความรู้สึกของผู้จะเข้าพิธีวิวาห์นั้น “น่าผิดหวัง”
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่หลากหลาย อาโออิ โซระ หรือ “โซระซัง” ตำนานแห่งวงการ AV ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นผ่านโพสต์ใน X ด้วยการโพสต์ภาพตัวเองในชุดเจ้าสาว พร้อมข้อความประชดประชันว่า “ชุดเจ้าสาวของนักแสดง AV กลายเป็นประเด็นอีกแล้วหรือ?”
ก่อนจะตามมาด้วยอีกข้อความที่มีสาระจริงจังมากขึ้นว่า “นักแสดง AV ทุกคนรู้ดีว่ายิ่งมีชื่อเสียง ยิ่งถูกวิจารณ์ ถ้าใจไม่แกร่งพอ ก็ไม่ควรเข้าวงการนี้ตั้งแต่แรก”
เธอยังตั้งคำถามทิ้งท้ายว่า “มีอาชีพอะไรอีกไหม ที่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งเท่านี้?”
โพสต์ของอาโออิ โซระได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากแฟนคลับ หลายคนสะท้อนว่า คนที่เข้าวงการโดยไม่คิดให้รอบคอบ มักไปไม่รอด และยังมีเสียงตำหนิผู้แสดงความเห็นในเชิงดูถูกอาชีพ AV อย่างรุนแรง โดยโซระก็ได้แคปข้อความเหล่านั้นมาตอบกลับอย่างสุขุมว่า “คนที่พูดแบบนี้ จะตามรังควานคุณไปตลอดชีวิต — เพราะงั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมถ้าอยากเป็นนักแสดง AV (หัวเราะ)”