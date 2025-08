CHIVAS THE BLEND ร่วมกับ ARSENAL เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Chivas The Blend พาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการของ Arsenal ร่วมเฉลิมฉลองให้กับแฟนบอลตัวจริงในเอเชีย

ศิลปินไทยสาวกทีม Arsenal (อาร์เซนอล) ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเตะและสโมสรที่รักของพวกเขามากยิ่งขึ้น หลักจากที่ร่วมเชียร์และสนับสนุนมาอย่างยาวนาน เมื่อ Arsenal กลับมาเปิดทัวร์ในเอเชียอีกครั้งในรอบ 8 ปี ที่ประเทศสิงคโปร์ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Chivas The Blend ในฐานะพาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการของ Arsenal ขอร่วมชนแก้วไปพร้อมกับแฟนบอลทุกคน พร้อมสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษระหว่างแฟนคลับและตำนานนักเตะของสโมสร สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่หลอมรวมเข้าด้วยกันผ่านกีฬาฟุตบอล โดยมีแฟนบอลตัวแทนจากประเทศไทย อย่าง ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โต้ง-พิทวัส พฤกษกิจ (โต้ง ทูพี), ไทแทน ทีปประสาน และ พิม-พิมพ์ลภัส จึงสุระ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมและทัวร์สุดพิเศษในครั้งนี้ด้วยการทัวร์ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 กรกฎาคม เพื่อตอบแทนความทุ่มเทของแฟนบอลกว่า 200 ล้านคนทั่วเอเชีย โดย Chivas The Blend เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้พบกับนักเตะอย่าง Kai Havertz, Leandro Trossard และ Kepa Arrizabalaga รวมทั้งตำนานของสโมสรอย่าง Bacary Sagna และ Gilberto Silva อย่างใกล้ชิดและตลอดช่วงทัวร์ ทาง Chivas The Blend ได้เสิร์ฟค็อกเทลสูตรพิเศษ พร้อมซิกเนเจอร์บาร์ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและสร้างสรรค์ช่วงเวลาสำคัญที่มากกว่าการแข่งขันในสนามฟุตบอล แต่คือการฉลองให้กับความหลงใหลในฟุตบอลของแฟนๆชาวไทย และความสุขที่หลอมรวมแฟนบอลทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันสิงคโปร์: จุดบรรจบของความหลงไหลและความหรูหราในช่วงทัวร์ที่ประเทศสิงคโปร์ Arsenal ได้ลงแข่งขัน กับ AC Milan ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองสโมสรพบกันบนแผ่นดินเอเชีย นับตั้งแต่ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Arsenal ที่สนาม San Siroโดย Chivas The Blend ได้ยกระดับประสบการณ์ในวันแข่งขันด้วยดีเจและบาร์ส่วนตัวใน VIP Box พร้อมเสิร์ฟค็อกเทลซิกเนเจอร์อย่าง Chivas Regal Strawberry Fizz, Chivas Regal Highball และ Regal Punch ให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำทั้งรสชาติความสนุกสนานและบรรยากาศในสนามไปพร้อมกัน ซึ่งตลอดทัวร์ครั้งนี้ ตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง 4 คน ได้ร่วมเดินทางไปกับ Chivas The Blend เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้แฟนบอลชาวไทย รู้สึกเข้าถึงประสบการณ์การทัวร์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เบื้องหลังก่อนการแข่งขัน เช่นกิจกรรม Pie Tasting with Chivas Regal: ลิ้มรสวัฒนธรรมฟุตบอลผ่านพายเนื้อสูตรคลาสสิก พร้อมร่วมดื่ม Premium whisky เพื่อให้เข้าถึง Football Culture แบบฉบับฟุตบอลอังกฤษที่แท้จริง ไปจนถึงปาร์ตี้ Dinner สุด Exclusive กับตำนานนักเตะ Arsenal ทั้ง Bacary Sagna และ Gilberto Silva อย่างใกล้ชิด เพื่อถ่ายทอดพลังของสาวก Arsenal ในเอเชียที่หลอมรวมวัฒนธรรม กีฬา และจิตวิญญาณคอบอลเข้าด้วยกัน