"เคลลีย์ แม็ค" นักแสดงจาก The Walking Dead และ Chicago Med เสียชีวิตในวัย 33 ปี หลังป่วยด้วยโรคร้าย

โดยครอบครัวของเธอได้เผยข่าวเศร้าผ่านหน้าเพจ CaringBridge ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออัปเดตอาการของเธอในช่วงก่อนเสียชีวิต“จิตวิญญาณอันสดใส ความหลงใหลในศิลปะ และความทุ่มเทในการเล่าเรื่องของเคลลีย์ ได้สร้างรอยประทับลึกในใจของทุกคนที่รู้จักเธอ และผู้ชมทั่วโลก” – ครอบครัวของแม็คระบุในแถลงการณ์เคลลีย์ แม็ค มีชื่อจริงว่า เคลลีย์ ลินน์ เคลปนาว Klebenow เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากบทบาท “แอดดี้” (Addy) ชาวชุมชนฮิลท็อปในซีรีส์ดัง The Walking Dead ซีซั่น 9 โดยเธอปรากฏตัวใน 5 ตอนก่อนจะมีชื่อเสียงจากซีรีส์ซอมบี้แห่งยุค เธอเริ่มต้นจากงานแสดงในซีรีส์สั้นและมินิซีรีส์ต่าง ๆ อาทิ Unusual Suspects (2015), Grayson: Earth One (2015), Not Your Average Joe (2016) และ Unscrewed (2016)ต่อมาเธอยังมีบทรับเชิญใน 9-1-1 (2019) และ Chicago Med (2022) รวมถึงปรากฏตัวในโฆษณาแบรนด์ใหญ่มากมาย เช่น Budweiser, Dr Pepper, Dairy Queen และ Chick-fil-Aนอกจากงานแสดง แม็คยังมีผลงานให้เสียงพากย์ในโปรเจกต์ที่น่าจดจำ เช่น การเป็นเสียงพากย์แทน Hailee Steinfeld ใน Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) และโฆษณารถยนต์ Hyundai Ioniq ปี 2024ผลงานสุดท้ายของเธอคือภาพยนตร์เรื่อง Universal (2025) ซึ่งเธอไม่เพียงรับบทนักแสดงนำ แต่ยังมีเครดิตเป็นผู้อำนวยการสร้างอีกด้วย โดยก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์ เธอได้โพสต์อินสตาแกรมโปรโมตการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ Chinese Theatre บนฮอลลีวูดบูเลอวาร์ด“มันเป็นหนังเล็ก ๆ แต่พูดถึงแนวคิดใหญ่ระดับจักรวาล เป็นเรื่องของนักวิชาการสองคนที่ไปพักผ่อนในกระท่อมกลางป่า แล้วเจอแขกไม่ได้รับเชิญซึ่งนำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์” – เคลลีย์เขียนไว้ในแคปชันเคลลีย์ แม็คจากไปโดยมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้าง ทั้งพ่อแม่ น้องชายชื่อพาร์คเกอร์ น้องสาวชื่อแคธริน ปู่ย่าตายาย และแฟนหนุ่มคนรัก “โลแกน” ที่อยู่เคียงข้างเธอจนวาระสุดท้ายพิธีรำลึกจะจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคมที่รัฐโอไฮโอ และมีแผนจัดงานเฉลิมฉลองชีวิตของเธออีกครั้งในลอสแองเจลิส เมืองที่เธอใช้ชีวิตและทำงานมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมา