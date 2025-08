“น้องเร” อายมาก ดังข้ามคืน! “แม่ทาทา” ปลื้ม ยันไม่ได้เตี๊ยม แอบขำลูกชายดังแซงหน้า ขอพื้นที่ยืนบ้าง

จิ๋วแต่แจ๋วของแทร่ สำหรับลูกชายสุดที่รักของสาวและอดีตสามีที่ก่อนหน้านี้ก็พากันออกมาให้สัมภาษณ์สื่อคู่กันเป็นครั้ง และด้วยความน่ารัก ขี้เล่น และช่างพูดช่างคุยของน้องเรก็ทำเอาแฟนๆ พากันชื่นชมจนมีแฟนคลับแห่เทใจให้เพียบล่าสุด ทาทา ยัง ควงลูกชาย น้องเร มาร่วมงานรอบ Gala Night มิวสิคัลระดับโลก The Phantom Of The Opera ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก ก็ได้เผยถึงกระแสความฮอตของลูกชาย บอกเหลือพื้นที่ไว้ให้แม่ยืนบ้างทาทา : “ไม่หรอกค่ะ ครั้งที่แล้วใหญ่กว่านี้ จริงๆ วันนี้เหมือนพาลูกมาดูละครเวทีเพราะเรื่องนี้ทาดู 8 รอบแล้ว ก็ต้องพาเขามาดูเพราะคิดว่าเขาน่าจะชอบ ไม่ใช่การดูละครเวทีครั้งแรก เรเคยดู Lion King มาแล้ว แล้วก็ดูพี่ณเดชน์ คูกิมิยะ มาแล้ว”น้องเร : “แล้วก็แฟนฉันด้วย (ชอบดูละครเวทีแบบนี้ไหม?) ชอบแต่ละครไทยดีกว่า”ทาทา : “ที่เกี่ยวกับภาษาไทยเหมือนแฟนฉัน”ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูกชายทาทา : “และก็มีคำชมมาให้เรเยอะแยะมากมาย มันเป็นกำลังใจสำหรับเรามากเลยจริงๆ ค่ะ ขอบคุณมาก เรเห็นตรงนั้นแล้วเรรู้สึกยังไงบ้างสำหรับทุกๆ มีเดียที่ลงเรื่องของเร (หันไปหาลูกชาย)”น้องเร : “ทาทา : “เวลาหม่ามี้ดูตัวเองก็อาย คือมันเขิน เราไปทำอะไรมาเนี่ย”ขำๆ ลูกชายดังแซงหน้าแม่ทาทา : “ต้องขอขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนแล้วก็หลายๆ ฝ่ายมากๆ ที่เมตตาเขา แล้วก็เอาเขามาในเวลาที่เหมือนเขาพูดจารู้เรื่องแล้วแหละ พอจะเข้าใจแล้วก็ถามในเรื่องที่เขาสนใจ มันก็ทำให้เป็นเรื่องที่เขาอยากจะตอบก่อนให้น้องมาสัมภาษณ์ วันนั้นบังเอิญมาก วันนั้นคือเหมือนแบบได้ๆๆๆ ก็เดินไปถามเขาว่าโอเคไหมแค่นั้นเลย เขาก็โอเค แล้วก็กลายเป็นไวรัลเลย หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างก็เป็นธรรมชาติเราไม่ได้เตี๊ยมกันมันจะไปเตี๊ยมกันได้ยังไง แต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เจอคำถามที่ยาก ก็โอเคอยู่มันยังเป็นอะไรที่มันอยู่ในใจเขา เขาก็ตอบแล้วน้องเร : “ขอบคุณทุกคนที่รักเร (ยกมือไหว้ขอบคุณ) ขอบคุณทุกคนที่รักแม่เร”