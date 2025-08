“ฟิล์ม ธนภัทร” ปัดโกรธ แฟนๆ ถามหา “แจม” กลางไลฟ์สด อยากให้เคารพสิทธิส่วนบุคคล แจมยันเรายังรักกันดี

ทำเอาแฟนๆ อึ้งกันไปเลย เมื่อพระเอกสุดฮอตออกโรงเตือนแรงกลางไลฟ์สด หลังโดนแฟนคลับบางกลุ่มตามจี้ถามหาคู่จิ้นจากละครดังจนเจ้าตัวทนไม่ไหว เตือนเรื่องมารยาทและสิทธิส่วนบุคคล งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุด ฟิล์ม ธนภัทร ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ หลังมาร่วมงานรอบ Gala Night มิวสิคัลระดับโลก The Phantom Of The Opera ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก เผยส่วนตัวมองไม่น่ารัก แค่อยากให้เคารพสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งกันและกัน ยันไม่มีปัญหาคุยกันปกติ“เราว่าอาจจะมีตีความที่ผิดพลาดไปแค่นั้นเอง เอาแบบนี้ดีกว่าคือต่อให้ไม่ว่าจะถามถึงใคร เรารู้สึกว่าต่อให้เรารู้แต่ถ้าเขาอยากใช้ชีวิตส่วนตัว นึกออกไหม ถ้าเขาอยากมีชีวิตส่วนตัว เขาอยากใช้เวลาส่วนตัวของเขาจริงๆ ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่อธิบายเขาไปเวลาไลฟ์สด คอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยครับ คือเอาจริงๆ พอถามถึงแจม เราก็ตอบตลอด บางทีเราไม่เห็นไม่อะไร เราก็แค่รู้สึกว่าการเลือกใช้คำพูดมันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกัน เรารู้สึกว่าเขาอาจจะใช้คำพูดที่เรามองว่ามันไม่ค่อยน่ารัก ไปถามกับคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่น่ารักเหมือนกัน เราแค่อธิบายเฉยๆ ว่ามันควรที่จะเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าสมมติว่าแจมเขาอยากที่จะเปิดเราว่าแจมเขาก็คงมาไลฟ์แล้ว”วอนเคารพสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งกันและกัน“จริงๆ เราว่าให้เกียรติทั้งเราและให้เกียรติทั้งน้องด้วย การที่เขาไม่มาไลฟ์มันอาจจะหมายความว่าเขาอาจจะทำงาน หรือเขาอาจจะต้องการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาเวลาตอบคำถามอื่นว่าแบบถ้าไลฟ์กับแจมได้ไหม เมื่อไหร่จะไลฟ์กับแจมเราก็ตอบเสมอว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะ ก็ไปบอกน้องสิให้น้องมาไลฟ์กับเรา โอกาสนัดกันไลฟ์คู่กันถามเลย คือเราไม่ติดเพราะว่าเคยไลฟ์คู่กันแล้ว มันเป็นเรื่องปกติมาก”ยืนยันไม่ได้โมโหถูกแฟนคลับจี้ถามหาแจมคือทุกวันนี้ก็ยังมีถามอยู่และเราก็ยังตอบว่าเราไม่รู้ เราแค่รู้สึกว่าเราตอบไปหลายครั้งแล้วในไลฟ์ ถ้าดูทางไลฟ์จริงๆ เราก็ตอบไปแล้วเราไม่รู้จริงๆ เราแค่รู้สึกว่าอธิบายกันให้ฟังเฉยๆ แล้วเราก็บอกว่าจริงๆ ไม่ได้โกรธเลยเพียงแค่อยากให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันถ้าสมมติแจมไลฟ์อยู่แล้วเรากำลังไปเที่ยว แล้วอยู่ดีๆ เขาบอกแล้วเราต้องการความเป็นส่วนตัว เรารู้สึกว่ามันแอบถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัวนิดนึงถ้าสมมติว่าโอเควันนี้ไปถ่ายละครด้วยกันมา ไปอีเวนต์ด้วยกันมาหรือว่าเพิ่งแยกกันใดๆ มันอาจจะยังตอบได้ แต่ถ้าเป็นวันที่อยู่ดีๆ เรามาไลฟ์ถามไม่รู้จริงๆ คือไม่รู้ ไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบแต่คือไม่รู้”ยันไม่มีปัญหาคุยกันปกติ“ไม่มีปัญหาครับ ทุกวันนี้เราก็ยังตอบนะว่าเรายังคุยกับแจม เรายังทักคุยกันเจอกันก็ยังคุยกันตลอดเลย ปกติมากๆ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย เรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดไปแค่ช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่ว่าใครที่อยู่ดูไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือไลฟ์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบที่เราพูดเรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าไม่อึดอัด เข้าใจได้ๆ มันเป็นการอธิบายเราแค่อยากที่จะอธิบายให้เขาฟังเฉยๆ ว่าการทำแบบนี้เราว่ามันไม่น่ารักนะ เราว่ามันเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของแจมเองด้วย”หากมีโอกาสกลับมาไลฟ์สดคู่กันอีกก็ไม่ติด“อันนี้อาจจะหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ ซึ่งถ้ามีโอกาสจะไลฟ์คู่กันเราก็ไม่ได้ติดอะไรเลย เพราะก็ยังมีแฟนคลับถามว่าจะมีโอกาสได้มีงานคู่กันอีกไหม ตอนนี้ถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องตอบว่ายังไม่มี แต่ถ้ามันมีโอกาสเราก็ไม่เคยปฏิเสธโอกาสอยู่แล้วแค่อยากจะอธิบายเฉยๆ ว่า เราว่าแบบนี้มันเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ถ้าอยากรู้เราว่าไปถามเจ้าตัวเองน่าจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเองอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัว ใช้เวลาความเป็นส่วนตัวของเขานะครับ ฝากทุกคนด้วย”ขณะที่ “แจม รชตะ” ก็ได้มาร่วมงานเดียวกันกับ “ฟิล์ม ธนภัทร” งานเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดรามาที่เกิดขึ้น บอกตนกับฟิล์มยังรักกันดี ถ้ามีโปรเจกต์น่าสนใจกลับมาร่วมงานกันอีกแน่นอน“เราเคยเคลียร์ไปรอบนึงแล้ว เราก็บอกว่าไม่มีอะไร คือตอนแรกเราไม่เห็นนะ แต่เห็นมีคนพูดว่าพี่ฟิล์มมีดรามา ดรามาอะไรเราไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วพอเขาส่งคลิปมาให้ดู แล้วก็ฟังสิ่งที่พี่เขาพูดมันก็ถูกของพี่เขามันก็ไม่ได้มีอะไรเรากับพี่เขาก็ยังเหมือนเดิมปกติแต่แค่ไม่ได้ออกงานบ่อยๆ ด้วยกันเหมือนแต่ก่อน”ยืนยันหากมีเวลาตรงกัน จะหาโปรเจกต์น่าสนใจกลับมาร่วมงานกันอีกแน่นอน“จริงๆ พวกเราแอบคุยกันด้วยนะครับ พวกเราก็คุยกันว่าพี่ถ้าสมมติว่าเรามีโปรเจกต์คู่กันอย่างนี้เรามาทำด้วยกันอีกไหม คือต่างคนก็ต่างถาม เราก็อยากทำเหมือนกัน ถ้าสมมติมันมีเวลาตรงกันจริงๆ แล้วมีโปรเจกต์อะไรที่มันน่าสนใจทำแน่ๆตอนนี้มันก็จะยากหน่อยแต่ก็มีคุยกันเรื่อยๆ ว่าวันหนึ่งถ้าสมมติมีงานมีอะไรมาร่วมงานกันอีก ไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตฯ อะไรต่างๆ นานา คือได้หมดเลยส่วนที่มองว่าไม่เหมือนเดิม หายๆ กันไป ก็อย่างที่บอก ก่อนหน้านั้นเราถ่ายฆาตกรรมจำไม่ได้ ซึ่งอันนั้นเราก็อยู่กับกองยาวเลยเพราะว่ามันเร่งถ่ายมาก เรือนโชนแสง อันนั้นยิ่งเร่งถ่ายเลย เราไม่มีเวลาไปเล่นอะไรเลยเราไม่ได้มีปัญหา อนาคตอาจจะมีโอกาสได้เห็นงานคู่”รับเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย“จริงๆ พี่เขาตอบนะ เราก็ไม่ได้เห็นว่าพี่เขาไม่ตอบนะ พี่เขาก็ตอบอยู่แต่ว่าพอตอบไปแล้วน่าจะมีคอมเมนต์ที่ถามอีกๆ แต่พอถามอีกทีเขาก็ยังตอบอยู่เลย เราก็ยังเห็น แต่ว่าคงถามซ้ำบ่อยมาก คือเราว่าต่างคนต่างต้องเคารพกันแหละ คือเขาก็ต้องเคารพพี่ฟิล์มด้วยถ้าเราพูดมันอาจจะเป็นอีกแบบนึง แต่พอพี่ฟิล์มพูดเขาพูดแบบมีหลักการมันก็ถูกของเขาจริงๆ ที่เขาพูดแบบนั้นเราก็เข้าใจฟิล์มใช่ไหมเพราะบางทีอาจจะลำบากใจที่จะตอบ เราเข้าใจทั้งคนที่ไปว่าพี่เขา ทั้งพี่เขาด้วย มันคนละมุมมอง มันมองกันคนละฝั่งคือถ้าเราเห็นเราก็จะอ่านๆ ถ้ามีคนมาถามว่า พี่ฟิล์มไปไหน เราก็บอกก็เราอยู่บ้านเขา ก็อยู่บ้านเขาสิให้เขาพักเถอะ ให้เขาพักผ่อนอะไรเราก็พูดๆ ไปในแนวๆ นี้พอตอบไปแล้วสมมติว่ามีคนเข้ามาอีกมาถามอีก เราก็จะแบบ อ้าวเข้ามาช้านี่เมื่อกี้ไม่ฟังหรือยังไงอะไร ก็ติดเล่นๆ ไป เราก็ไม่ได้ไปวีนอะไรขนาดนั้นหรอก ก็ไม่มีใครวีนพี่ฟิล์มก็ไม่วีน แต่เขาเป็นคนพูดแบบนั้น ซึ่งเราก็เป็นคนคุยแบบนี้ แล้วเราก็ไปคุยเรื่องอื่นให้แฟนคลับถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรเรากับพี่ฟิล์มรักกันดี”