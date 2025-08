4 เสือ SuperThai เดบิวต์! “Run The Show” โชว์พลัง Super Power แดนซ์เดือด!

สาวก T-POP เตรียมโดนตกซ้ำ! กับความฮอตของบอยกรุ๊ปรุกกี้ที่พร้อมเดินหน้ายึดทุกพื้นที่หัวใจแฟนๆ อย่างเต็มตัว หลังเคยสร้างกระแสความปังจากเพลงพรีเดบิวต์ GENERATE ที่โชว์ศักยภาพครบเครื่องทั้งร้อง เต้น และพลังบนเวที จนกลายเป็นที่พูดถึงและจับตามองทันที ด้วยคาแร็กเตอร์สดใส สนุกสนาน ภายใต้ภาพลักษณ์ “4 เสือ” ที่เปี่ยมด้วยพลังแข็งแกร่งดั่งพยัคฆ์และกล้าลุยทุกความท้าทายล่าสุด 4 หนุ่มและขอปล่อยพลังเสือให้ T-POP ร้อนแรงขึ้นอีกขั้นกับการพาทุกคนเข้าสู่โลกของซาวด์นีออนสุดล้ำ ที่เต็มไปด้วยจังหวะอิเล็กทรอนิกส์อันโดดเด่น เร้าใจ และสร้างแรงกระเพื่อมในทุกโสตประสาท ผ่านเพลงเดบิวต์ซึ่งถูกปล่อยออกมาให้ฟังพร้อมกับ MV สุดกระชากใจในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยในพาร์ทดนตรีมีการผสมผสานแนว Hi-NRG RAVE, Eurobeat และ House Techno เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ถ่ายทอดพลังของดนตรีแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ จังหวะโดดเด่น ยืดหยุ่นแต่หนักแน่น ทำให้เพลงนี้กลายเป็นมิติใหม่ทางดนตรีที่ฟังแล้วกระแทกใจจนต้องรีเพลย์ และเมื่อได้ชม MV ก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากออกสเต็ป ชวนให้ลุกขึ้นเต้นตาม แถมเผลอร้อง WOW! แบบไม่รู้ตัวแต่นี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวเพลงเดบิวต์ธรรมดา เพราะนี่คือการโชว์ Super Power ของ SuperThai อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเสน่ห์เฉพาะตัว ความมั่นใจ และเพอร์ฟอร์แมนซ์แดนซ์ไฟลุก ที่พร้อมส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการ T-POP เพื่อบอกให้รู้ว่า… ‘Now, it’s time to glow!’ ถึงเวลาของ SuperThai ที่จะเปล่งประกาย และ Run The Show อย่างเต็มที่แล้ว!!สามารถฟังเพลง Run The Show พร้อมชม MV ได้แล้วที่ YouTube : SuperThai_Official รวมถึงทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และสามารถติดทุกความเคลื่อนไหวของ SuperThai ผ่านช่องทางออฟฟิศเชียลYOUTUBE : superthai_officialINSTAGRAM : @superthai_officialTIKTOK : @superthai.officialX : @superthai_FACEBOOK : SuperThaiWeibo : 泰国男子团体SuperThaiDouyin : SuperThai