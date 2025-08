สิงหา’ บินลัดฟ้าไปเจอ ‘CHIIKAWA’ ในเวอร์ชั่นติ่มซำสุดน่ารักที่ ‘ฮ่องกง’! ตามรอย “CHIIKAWA DAYS Exhibition” ใน 4 ย่านดัง ล่า e-Stamp ลุ้นรางวัลเด็ด! พร้อมแพ็กเกจเที่ยวฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆ CHIIKAWA ทั่วโลก

แฟนๆ CHIIKAWA เตรียมเก็บกระเป๋าไปฮ่องกงด่วน! การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) จับมือสนับสนุน CHIIKAWA พร้อมเสิร์ฟความน่ารักแบบจัดเต็มในแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ชวนทุกคนมารับพลังแห่งความน่ารักกับเมกะอีเวนต์สุดคิวต์ทั่วเมือง โดยมีไฮไลต์เด็ดคือ “CHIIKAWA DAYS Exhibition” นิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ที่ใครๆ ก็รอคอย! HKTB ทุ่มสุดตัวเพื่อใช้พลังความนิยมของเจ้าแก๊งตัวจิ๋วสุดน่ารักดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบค้างคืน ให้มาสัมผัสเสน่ห์ของฮ่องกงในอีกมุมที่น่ารักกว่าเดิม!“CHIIKAWA DAYS Exhibition” จัดเต็มความฟิน...นิทรรศการหลักที่จิมซาจุ่ยนิทรรศการ “CHIIKAWA DAYS” ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 1-24 สิงหาคม ณ ย่านจิมซาจุ่ย โดยมาในธีมสิ่งของในชีวิตประจำวันของน้องๆ อย่าง “เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง” คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์สุดน่ารัก พร้อมกระทบไหล่กับประติมากรรมเป่าลมขนาดยักษ์แสนมีชีวิตชีวาของ CHIIKAWA และผองเพื่อน ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกสนานแต่ที่พิเศษกว่านั้น! นี่คือครั้งแรกในฮ่องกงที่คุณจะได้ชมผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ธีม “YUM CHA” (อาหารเช้าหรืออาหารว่างแบบกวางตุ้ง ประกอบด้วย การจิบชาจีนและกินติ่มซำ) ที่รังสรรค์โดย Nagano ศิลปินผู้ให้กำเนิด CHIIKAWA โดยเฉพาะ! เตรียมใจละลายไปกับ CHIIKAWA และผองเพื่อนในเวอร์ชั่นติ่มซำสุดน่ารัก อย่างเค้กพันชั้น ขนมปังไส้กรอกสไตล์จีน และขนมจีบ ที่รับรองว่าต้องถูกใจสายกินและสายคิวต์แน่นอน!E-Stamp Rally “CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” ...ตามรอยความน่ารัก ล่า e-stamp จิคาวะลายติ่มซำ ใน 4 ย่านดังไม่หมดแค่นั้น! การท่องเที่ยวฮ่องกงยังจับมือกับ AllRightsReserved (ARR) จัดกิจกรรมสะสมแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ “CHIIKAWA DAYS: CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม ชวนคุณออกสำรวจ 4 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วฮ่องกง ได้แก่ ท่าเรือเซ็นทรัล ไคตั๊ก สปอร์ต ปาร์ค ทางเดินเลียบชายฝั่งไซกุง และทางเดินริมทะเลอีสต์โคสต์ในย่านนอร์ธพอยต์ พร้อมชมผลงานศิลปะ “YUM CHA” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ CHIIKAWA และผองเพื่อนจะมาในลุคติ่มซำสุดน่ารัก เข้ากับบรรยากาศของแต่ละย่านพร้อมเก็บสะสมประสบการณ์สนุก ๆ ผ่านแสตมป์แรลลีตลอดช่วงกิจกรรม!ที่แต่ละจุด คุณสามารถสแกน QR Code เพื่อเก็บสะสม e-Stamp สีพิเศษ 2 ดวง เมื่อเก็บครบทั้ง 8 ดวงจากทั้ง 4 แห่ง ก็สามารถดาวน์โหลดโปสการ์ดดิจิทัลสีสันสดใสสุดน่ารัก พร้อมปรับแต่งได้ตามใจชอบ แล้วส่งไปอวดเพื่อนๆ และครอบครัวได้เลย!ลุ้นรางวัลสุดว้าว! ตั๋วเข้าชมนิทรรศการ CHIIKAWA DAYS ฟรี!พิเศษสุดๆ! นอกจากโปสการ์ดดิจิตัลแล้ว สำหรับผู้ที่สะสม e-Stamp ครบทั้ง 8 ดวง ยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคจากการจับสลาก ซึ่งจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยรางวัลคือบัตรเข้าชมงานนิทรรศการ CHIIKAWA DAYS แบบทั่วไป จำนวน 2 ใบ! ใครอยากเป็นหนึ่งใน 50 ผู้โชคดี เตรียมตัวให้พร้อม! รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 16 สิงหาคม ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กทางการของ ARR และเว็บไซต์กิจกรรม CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods โดยบัตรเข้าชมงานใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดของวันที่ 22 สิงหาคมเท่านั้นแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยนิทรรศการ ดึงดูดแฟน CHIIKAWA จากทั่วโลกสู่ฮ่องกงจากกระแสความนิยมของ CHIIKAWA ที่ยังคงพุ่งสูงในญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกงจึงจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวในธีม CHIIKAWA โดยได้รับการสนับสนุนจาก ARR เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาค้างคืนในรูปแบบของการ “ตามรอย CHIIKAWA” ในฮ่องกงมากยิ่งขึ้นสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย การท่องเที่ยวฮ่องกงก็กำลังประสานงานกับเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อจัดแพ็กเกจพิเศษที่รวมบัตรเข้าชมนิทรรศการเข้ากับบริการอื่น ๆ อาทิ ระบบขนส่งภายในเมือง เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักเดินทางให้สะดวกและน่าประทับใจยิ่งกว่าที่เคย ติดตามหน้าแคมเปญเฉพาะสำหรับ “CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” โดยการท่องเที่ยวฮ่องกงhttps://www.discoverhongkong.com/seasia/what-s-new/chiikawa.html