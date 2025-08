เปิดประวัติ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” จบป.โทด้านการเงินอเมริกา สู่การปราบผี ก่อนผันตัวเป็นเด็กวัด

เมื่อพูดถึงความเชื่อในเรื่องของวิญญาณ แน่นอนว่าหนึ่งในรายชื่อที่หลายคนนึกถึง ก็คงไม่พ้นวันนี้ทางทีมข่าว เลยจะพามาย้อนดูประวัติ และจุดเริ่มต้นในเส้นทางนี้ของเจ้าตัวกันเจ้าของเพจเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ โดยวิธีการของหมอบีนั้น จะไม่ได้อ้างอิงไสยศาสตร์แบบงมงาย แต่จะเน้นการใช้เหตุผล ความเข้าใจ และการเยียวยาด้วยการฟังและพูดคุยอย่างลึกซึ้งแทน ซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้เจ้าตัวเป็นที่ชื่ยชอบและน่านับถือมีชื่อจริงว่าเกิดในครอบครัวคนจีน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าหากเจ้าตัวไม่ได้ตัดสินใจมาเดินสายนี้ ก็เรียกได้ว่ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงรออยู่ส่วนจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องจิต วิญญาณ และความเชื่ออย่างจริงจัง เจ้าตัวเคยเล่าว่าตัวเองได้สัมผัสกับโลกที่มองไม่เห็นเป็นครั้งแรก ในเทศกาลสารทจีนที่บ้าน โดยมักจะเห็นคนที่ไม่มีใครเห็น มานั่งล้อมวงกินข้าวด้วย เลยเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น รวมถึงชีวิตหลังความตายโดยหมอบีเริ่มช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งลี้ลับ ตั้งแต่อายุ 17 ปี จนมีชื่อเสียงและได้รับเชิญไปช่วยเหลือในหลายประเทศ ซึ่งค่าจ้างปราบผีในแค่ละเคส เคยได้สูงถึง 50 ล้านบาทเลยทีเดียว แต่ถึงจะได้เงินเยอะแค่ไหน สุดท้ายเจ้าตัวก็เลิกคิดเงินค่าจ้าง เพราะไม่เคยรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริง โดยหมอบีจะย้ำอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่ตนทำไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่คือการใช้สติและเหตุผล เพื่อช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญาณ ให้ได้ปล่อยวางอย่างสงบหลังมีชื่อเสียงมากขึ้น เจ้าตัวก็ได้นำประสบการณ์ของตัวเองมาถ่ายทอด พร้อมทั้งเผยแพร่หลักพุทธศาสนาเชิงเหตุผล ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งยูทิวบ์ รายการโทรทัศน์ เพจงมงายสไตล์หมอบี รวมถึงการเป็นวิทยากรในบางครั้ง และนอกจากบทบาทด้านวิญญาณแล้ว หมอบียังทำงานจิตอาสาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ใจ โดยเน้นการฟังและเยียวยาด้วยความเข้าใจปัจจุบันหมอบีได้อุทิศตนเป็นเด็กวัด ที่คอยติดตาม “หลวงพ่ออลงกต” แห่งวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อทำงานจิตอาสาต่างๆ ร่วมกับทางวัด รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และยังเป็นผู้ก่อตั้งร้าน “นาถะ คาเฟ่” ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยรายได้ทั้งหมดจากการขาย จะถูกนำไปถวายวัดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งจากภาพลักษณ์การเป็นผู้ให้ของเจ้าตัว ก็ทำให้หมอบีได้รับรางวัล GQ Men of the Year 2022 ในสาขา Philanthropist of the Yearและล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ก็มีข่าวให้แฟนๆ ต้องเป็นห่วง เพราะหมอบีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกะทันหัน โดยทางเพจได้ออกมาอัปเดตอาการของเจ้าตัว ว่าขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัว ด้วยภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และนิ่วในท่อไต (ureteric stone) และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับโรคอื่นๆ ได้แก่ การอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าคู่ที่ 5 (Trigeminal neuralgia), โรคเริม (Herpes simplex) จากภาวะภูมิคุ้มกันตก, โรคกล้ามเนื้อหลังและเอ็นอักเสบเรื้อรัง อยู่ในกระบวนการติดตามผล และดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับยิ่งเป็นห่วงหนักกว่าเดิม เพราะก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาล ในวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา หมอบีได้ออกมาไลฟ์ โดยพูดเป็นนัยว่า “อาจไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆ นี้”